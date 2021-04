Uzvratnu utakmicu četvrtfinala Europske lige Villarreala i Dinama za Net.hr komentira Hrvoje Štrok (40)

Nogometaši zagrebačkog Dinama jučer su na Estadio de la Cerámica hrabro završili svoj ovosezonski put u Europskoj ligi, svoju nogometnu bajku. Neporaženi i neugodni Villarreal nije dopustio još jedno plavo nogometno čudo i minimalnom pobjedom 2:1 (s ukupnih 3:1) okončao je Dinamovu sjajnu euro sezonu koja je bila veličanstvena, prava bajka…

HRABRI DINAMO ZAVRŠIO EURO SEZONU: Žuta podmornica zaustavila plavo zagrebačko čudo – ništa od polufinala

‘U dvije utakmice ipak dalje ide bolja momčad ali Dinamu svaka čast’

Zagrepčani u Španjolskoj nisu pali bez izgubljenog metka nego baš naprotiv. Hrabro su se borili i dali sve od sebe ali Villarreal je jednostavno bio prejak i zasluženo izborio polufinale natjecanja. No, bez obzira na sinoćnji ishod, ovogodišnja europska priča na koncu zaslužuju i velike čestitke.

“U dvije utakmice ipak dalje ide bolja momčad ali Dinamu svaka čast. Lijepa propaganda, reklama za hrvatski nogomet, za Dinamo, za sve u Hrvatskoj. U obje utakmice dinamovci su bili al pari jednom Villarealu, znamo tko je Villarreal, neugodna i izuzetno kvalitetna momčad koja je trenutno su sedmoplasirana momčad jedne La Lige, najjače nogometne lige na svijetu. Na kraju su odlučile sitnice”, kazao nam je u uvodu razgovora nekad bivši nogometaš s hrvatskih ligaških travnjaka Hrvoje Štrok. Omiljeni nogometaš vedrog duha i simpatičnog karaktera imao je taj nepredvidljivi šmek na terenu, tehničku potkovanost i fajterski duh zagrebačkih ulica. Bio je dio one šampionske generacije Zagreba 2002. kad je Zagreb iznenađujuće osvojio naslov prvaka Hrvatske s Cicom.

Damir Krznar iznenadio taktičkom postavkom

Pjesnici su tada pjevali jedan sasvim drugi nogomet. Nogometni kroničari toga vremena, a i sami igrači govore kako je Zagreb igrao najbolji, najljepši nogomet pod vodstvom Cice koji je vodio skupinu igrača koju, prije početka prvenstva, nitko nije toliko shvaćao ozbiljno, iako se radilo o sjajnoj momčadi. Kad to kažemo, mislimo da je dominacija Dinama i Hajduka do tad bila tolika da su samo ta dva kluba bila u krugu glavnih favorita za naslov prvaka. Jer, od 1992., samo su oni osvajali prvenstva…

Inače, trener Plavih Damir Krznar iznenadio je taktičkom postavkom, od prve minute na terenu se našao nezaliječeni Bruno Petković koji i dalje nije pravi, koji se muči i dalje s ozljedom ramenom. Petković je dao sve od sebe, dobio blokadu u rame pod kojom je igrao, ali to za ovakvog suparnika (bez obzira na sjajnu asistenciju) nije bilo dovoljno. Krznar je na kultni El Madrigal izašao u formaciji 4-2-3-1.

Problema s ozljedama imali su i kapetan Arijan Ademi i Joško Gvardiol, no obojica su bili u početnih 11. Jednostavno, dečki su htjeli zaigrati, igrali bi i s jednim ramenom i nogom da je trebalo…

“Meni se najviše sviđa Bruno Petković. Današnja asistencija, to može malo igrača na svijetu. Imao je na leđima igrača i onda onako petom podvaliti. Još je igrao na pola, nezaliječen. No, nisu samo on i Oršić Dinamo. Majer, Ivanušec, ma ima Dinamo dobru momčad, mlade momke koji dolaze, imaju dobar miks mladosti i starosti. Nedostajao je Gavranović, sigurno da je, on je reprezentativac Švicarske koji donosi kvalitetu, koji zna zabiti, podvaliti. Sigurno da je nedostajao ali eto, to je tako. Nije ga bilo i nema, moralo se bez njega. Sad se moraju prešaltati na prvenstvo. Sve džaba ako neće biti prvi a neće biti lako to ostvariti”, objašnjava nam Hrvoje Štrok.

Ovakve velike utakmice, trenuci, jednostavno se ne propuštaju ako se baš ne moraju, kao što se u ovakvoj utakmici i u ovoj fazi natjecanja EL ne propuštaju dobre prilike. One se zabijaju, one se moraju zabiti jer Villarreal ne oprašta, Žuta podmornica kažnjava svaku propuštenu priliku, pritom ne nudeći puno šanse na svojoj polovici. Ona uništava svoje suparnike lukavim i brzim nogometom kojim melje…

‘Moreno, Trigueros i posebno Chukwueze su opasni’

“Morano je baš pakleni igrač, zabija u La Ligi, igra za Španjolsku i to su sve reference koje dovoljno govore o njemu. I Trigueros je bio opasan kao i taj Nigerijac, to desno krilo Chukwueze, uf što je taj nezgodan, ali baš je. Mislim da je protiv Dinama bio najbolji. S njim je Gvardiol imao dosta problema. Opasan je kao zmija, iako mu je Livi dobro skinuo dvije-tri prilike. Što se tiče Gvardiola, kad čitam te ugledne trenere u sportskim publikacijama i rubrikama web izdanja, svi ti treneri, stručnjaci koji imaju znanje, koji su na onoj visokoj razini, Gvardiola svi hvale. Tu nema spora, on je megakvaliteta. Sve je do njega, ako će igrati u Leipzigu koji je jedan ozbiljni, pravi klub, onda je za njega super da ode na kraju sezone. No znate, zna se dogoditi da tako mladi igrač zasjedne na klupu i to nije dobro ali takve stvari se ne mogu znati. Njemu bi najbolje bilo da igra u RB Leipzigu jer su ga kupili, ali standardno da igra. Ipak se radi o jačoj ligi. No, on je jaka glava, ne bi s njim trebalo biti problema, barem mi tako djeluje”, govori nam Štrok.

Zagrepčani su od prve minute izgubili bitku u sredini terena, domaćini su zagospodarili travnjakom, lakoćom osvajali “druge lopte”, često bili ispred Dominika Livakovića koji je bio odličan, na nivou i nekako često su bili brži od dinamovaca. Dinamo u uvodu utakmice nije bio na željenoj razini. Plavi nisu uspijevali uopće i iznijeti loptu na suparničku polovicu, Villarreal je od početka pritisnuo i nametnuo svoju igru u kojoj se zagrebački nogometaši baš nisu snašli. Villarreal je veći dio poluvremena držao loptu u svom posjedu i pokušavao probiti Dinamov gusti blok.

‘Nije Unai Emery po ničem iznenadio Damira Krznara’

Plavi su se branili u tim trenucima, dobro su bili postavljeni, čvrsto ali po krilima Villarreal je uspijevao ubacivati loptu u kazneni prostor. Pedrasa, 24-godišnjak koji je igrao između ostalog i u Leedsu, Betisu, na lijevoj strani kombinirao je s opasnim dvojcem Morenom i Triguerosom, koji su isto to radili u Zagrebu.

Međutim, u prvih 25 minuta nije bilo većih opasnosti pred vratima vratara Plavih. Prvu priliku na utakmici imao je domaći sastav, u 26. minuti Chukwueze koji je radio dinamovcima probleme je u gužvi sjajno opalio iz voleja pogodivši stativu. Dinamo je prvi opasan izlazak imao dvije minute kasnije, s krila je Petković ubacio na drugu stativu gdje je bio Oršić, no njegov udarac je završio preko gola.

U posljednjim trenucima prvog dijela Španjolci su zabili i drugi gol i praktički osigurali prolaz. Albiol je probio po krilu vrativši loptu u sredinu gdje je bio Moreno i zabio pokraj Dinamove obrane.

Svjestan kako više nema što izgubiti Dinamo je u nastavak krenuo otvorenije i već u 49. minuti Lovro Majer je imao sjajnu priliku, mogao je pucati, no tražio je Petkovića i akcija je propala. U 52. minuti Oršić je tukao s ruba kaznenog prostora, no pucao je pored gola. Oršić je imao dobru priliku i u 64. minuti, nažalost ponovo je bio neprecizan.

“Nije Unai Emery po ničem iznenadio Damira Krznara. Mislim da Villarreal uvijek isto igra, ti Španjolci vole posjed, vole igrati od noge do noge i tu umaraju. Tako su u Zagrebu isto igrali, gledam i La Ligu, i u prvenstvu tako igraju. Teško je s njima igrati, puno umaraju, ne gube lopte, a čim imaju prostora odmah se ide u dubinu s loptom. Svi su vrhunski i tehnički potkovani”.

VAR promijenio prvotnu odluku o zaleđu

Ključni trenutak dogodio se u prvom dijelu, kod sumnjivog gola za 1:0 Villarreala u 36. minuti. Prvotno je glavni sudac poništio gol Alcacera na dodavanje Morena s lijeve strane da bi VAR promijenio odluku.

Ponovljenom snimkom jasno je bilo vidljivo kako je Dinamo u ovoj situaciji bio oštećen. Nakon toga, Dinamo je pao u igri i sam kumovao sebi da tako kažemo, što su domaći igrači iskoristili za 2:0.

“Gledao sam baš, kažu nešto da je regularan gol, da nije bilo zaleđe, da je od ovog ostala peta. Opet onda jedna lopta u dubinu za 2:0. Da je Dinamo zabio ranije, možda bi se to sve malo zakompliciralo. Villarreal zasluženo ide dalje ali kapa do poda Dinamu, svima. Jer, doći na korak do polufinala Europske lige, takvo što zaslužuje samo pohvale”, govori nam Hrvoje Štrok.

Inače, taj Cicin Zagreb iz sezone 2001./2002. imao je ono nešto posebno. Cico je bio romantičar. I njegov Dinamo i Zagreb kasnije bili su nalik njemu. Romantičarske momčadi s grupom ljudi jednog ratničkog, mangupskog karaktera, s onim nečim. Hrvoje Štrok je kao igrač imao ono nešto, imao je m*uda. Jesu li Petković, Oršić, Ademi i društvo takve barabe kakve su oni bili u spomenutoj sezoni kad su osvojili povijesni naslov, donijeli titulu u Kranjčevićevu?

“Jesu, imaju oni mu*da i barabe su, one pozitivne na travnjaku. Igraju ovakvo na tako visokoj razini, sigurno da imaju onda i m*da i sigurno da su one pozitivne nogometne barabe. Oršić je opet zabio gol, cijelu sezonu igra odlično zajedno s Petkovićem. Čitava momčad igra odlično, Livi brani odlično. Protiv takvih momčadi moraš imati vratara na vrhunskoj razini. Presudile su možda sitnice na kraju. Villarreal ipak igra jaču ligu. Oršić je za mene taj koji je obilježio Europsku ligu. No, treba i važno je za naglasiti da Dinamo ne bi došao tako daleko da nisu djelovali kao momčad”, rekao nam je Štrok.

Fantastična obrana Livakovića Morenu

Livaković je u drugom dijelu imao onu bravuroznu obranu. Petru Stojanoviću je u 65. pobjegao Pedraza, ali čudesno je Dominik bio to skinuo. Moreno je primio loptu na rubu šesnaesterca i opalio po golu, ali sjajno je reagirao Dominik koji je loptu izbacio ispod prečke akrobatski, fantastično.

“Da, i sam Moreno se nakon toga čudio koji zabija i Barceloni i Realu ali eto, Livi mu je skinuo”.

Tračak nade pojavio se u 75. minuti kada je Oršić napokon probio Geronima Rullija. Akcija je krenula od Ademija koji je dodao Petkoviću, a ovaj sjajno asistirao Oršića koji je zabio za smanjene zaostatka. No, već u idućem napadu Chukwueze je mogao vratiti na +2, no pogodio je okvir gola. Nigerijac je opasno zaprijetio i u 81. minuti, no Livaković je bio spreman.

Možda i posljednju priliku za povratak u život Dinamo je imao u 88. minuti nakon što je Petković izborio slobodni udarac na rubu kaznenog prostora. Nažalost, Oršić nije uspio pogoditi, otišlo je to iznad gola.

“Dinamo je u prvom poluvremenu u Maksimiru bio bolji, ovog puta je u prvom bio loš ali je zato u drugom bio dobar. To vam je tako”, zaključio je Hrvoje Štrok.