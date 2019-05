OVA PRIČA NAJBOLJE OPISUJE KAKAV JE AUTORITET BIO SIR ALEX FERGUSON: Pogledajte kako je doveo svoju najveću zvijezdu uoči bitne utakmice

Nekadašnji kapetan Manchester Uniteda i velika nogometna zvijezda David Beckham otkrio je neobične metode slavnog i trofejnog trenera

Koliki je autoritet bio trener Manchester Uniteda Alex Ferguson najbolje pokazuje slučaj Davida Beckhama, koji je, iako je bio najveća zvijezda u momčadi, morao ošišati svoju irokez frizuru uoči početka utakmice protiv Chelseaja u engleskom Superkupu 2000. godine.

“Frizuru sam dao napraviti nekoliko dana ranije, ali me je bilo strah da je Ferguson ne vidi. Zbog toga sam u svlačionici imao kapu na glavi. Na treningu sam također nosio kapu, na doručku i večeri. Na dan utakmice dok smo išli autobusom na Wembley imao sam kapu na glavi. No, došao je trenutak kad se više nisam mogao skrivati. U svlačionici uoči početka utakmice morao sam skinuti kapu i kad je Ferguson vidio moju irokezu rekao mi je da ju ošišam. Ja sam se samo nasmijao, a Ferguson mi je odgovorio – Ne zezam se, ošišaj to. Na brzinu sam morao pronaći škare i ošišati se, i tek onda sam mogao istrčati na teren. Tako je to, trener je uvijek u pravu”, ispričao je Beckham za britanske medije povodom 20. obljetnice Unitedove trostruke krune, kada su osvojili domaće prvenstvo i kup, te Ligu prvaka.

“Sumnjam da bi se to dogodilo u današnje vrijeme kada viđamo svakojake frizure, tetovaže i kopačke u svim mogućim bojama”, kazao je Beckham.