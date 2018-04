OTTO BARIĆ ZA NET.HR O KATASTROFALNOM SUĐENJU NA MAKSIMIRU: ‘Zebecove pogreške bile su velike. Ne mogu shvatiti neke stvari…’

Otto Barić za Net.hr komentirao je jučerašnje sudačke pogreške u susretu Dinama i Rijeke na Maksimiru

Povlače se repovi nakon jučerašnje maksimirske polufinalne utakmice hrvatskog nogometnog Kupa između Dinama i Rijeke (3-0). Glavni sudac susreta Mario Zebec i njegovi pomoćnici došli su u središte pozornosti lošim suđenjem.

Izdvajaju se tri pogreške, dvije na štetu Rijeke i jedna na štetu Dinama. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Najveća pogreška dogodila se u 47. minuti, kad je Zebec kapetanu Rijeke Filipu Bradariću pokazao drugi žuti karton.



Bradarić je potpuno neopravdano zaradio isključenje. Rijekin kapetan, naime, odnio je loptu čisto ispred Perića, prvi je došao do lopte, nakon čega dolazi do očito nenamjernog i neznatnog kontakta s Dinamovim braničem. Međutim, sudac Zebec vidio je nešto drugo…

Pogreška na Bradariću bila je velika

“Istina, Dinamo je bio bolji, Modri su dominirali, ali ta pogreška Zebeca na Bradariću bila je velika. Mislim, ne mogu shvatiti kako mu može dati žuti karton, kad je jasno da je on išao na loptu, došao prvi do nje i gurnuo je… znači, prekršaja nije bilo, a ako ga je uopće bilo, onda je trebao biti na Bradariću, trebalo je obratno dosuditi. Naravno da je zbog toga Rijeka oslabljena”, kazao nam je bivši izbornik Austrije i Hrvatske, te bivši trener Dinama Otto Barić i nastavio kritizirati suđenje.

Barić nam je u nevjerici prokomentirao i situaciju iz 70. minute, kad je Stojanović srušio Acostyja, ali Zebec je riječkom igraču pokazao žuti karton zbog simuliranja…

Iako se radilo o prekršaju izvan šesnaest metara. Nije bilo govora o simuliranju…

‘Kakvo simuliranje ljudi moji?!’

“Kakvo simuliranje ljudi moji, pa kako to može biti simuliranje kad je Acosty bio između dva protivnička igrača?! To ne da ne može biti simuliranja, nego ono… to je bio prekršaj izvan šesnaest metara, ali bio je prekršaj za Rijeku. Jeste li vidjeli reakciju Matjaža Keka? Mislim da je tu trebalo dati prekršaj za Rijeku. Da je Acosty, kojim slučajem, uspio malo gurnuti loptu sebi naprijed, da ga nisu omeli, on bi došao u situaciju za udarac za nekih metar, dva. Znate, to su sve velike greške. Smatram da je Dinamo ukupno zaslužio prolaz u finale hrvatskog Kupa, iako je Rijeka igrala s igračem manje”.

Barić je otkrio što Dinamu nedostaje…

‘Ostaje žal, gorak okus’

“U ovoj utakmici vidjelo se da Modrima nedostaje igrač koji je u stanju poslati loptu 30 metara naprijed, igraču u šansu. Nadam se da to Jura (Jurčević) itekako dobro zna. Mora Dinamo kupiti te igrače, ali vjerujem da će Jurčević pronaći takvog nogometaša da klub ne troši novac. Vjerujem da modri imaju takve igrače, ako treba odmah treba početi vježbati malog Ćorića za takvu igru. Onda Dinamo automatski ima pet, šest šansi na svakoj utakmici. Sad mu to nedostaje. Ćorića nema, Lovre Majera također”.

Dinamo, govori nam Barić, izgledao je dosta dobro fizički pripremljen…

“Mislim ovaj put i vrlo ozbiljno vođen. Čestitke Dinamu, ali ostaje jedan žal, gorak okus, da su te dve sudačke pogreške, situacije, pogodile Rijeku. Vidio sam dobar Dinamo, dobru i sudački oštećenu Rijeku”, zaključio je Otto Barić.