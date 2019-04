OTPISANI CHIEVO SENZACIONALNO SRUŠIO LAZIO USRED RIMA: Šemper debitirao, Rimljani se udaljili od Europe

Milan’s last 6 games:

Milan 2-3 Inter

Sampdoria 1-0 Milan

Milan 1-1 Udinese

Juventus 2-1 Milan

Milan 1-0 Lazio

Parma 1-1 Milan

Milan have picked up just 5 points out of a possible 18 points. pic.twitter.com/8t6j2HrYs0

— TheMilanBible (@TheMilanBible) April 20, 2019