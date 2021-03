Engleski mediji nisu dali Dinamu baš veliki medijski prostor, nego ga spominju, tek toliko, kao usputnu stanicu za Spurse uoči nedjeljnog okršaja s Arsenalom u sjeverlondonskom derbiju.

A očito ni Mourinhu nije previše stalo do Europske lige ili vjeruje u širinu svoje klupe, iako on želi osvajati trofeje, bez obzira u kojem natjecanju igrao, pogotovo u situaciji kad teško može osvojiti naslov u prvenstvu. Sastav s kojim će istrčati protiv Dinama se ne zna. Iako, Special One voli novinarska pitanja o Dinamu i shvaća utakmicu ozbiljno.

TOTTENHAM – DINAMO: Plavi igraju veliku europsku utakmicu protiv moćnog Mourinhovog stroja; ‘Nećemo misliti kako će i s kim igrati’

Međutim, za pretpostaviti da bi Mourinho mogao odmarati neke igrače. Kane, Alli, Bale, u konkurenciji su ali vrijedi vidjeti hoće li netko od njih početi utakmicu ili eventulno ući u igru.

Alliju prijeti i treći žuti, prema najnovijim informacijama sa službene stranice Europske lige. Football London javlja najnovije informacije uoči utakmice Spursa i Dinama večeras u Londonu od 21 sat.

Mourinho je u srijedu objavio novosti o povredama, potvrdio je da mu je veznjak Giovani Lo Celso jedini problem, povratak desnog beka protiv Dinama je upitan.

Lo Celso, koji je bio na marginama zbog ozljede tetive, smatralo se da ima priliku za večerašnji dugo očekivani povratak protiv Dinama, ali Mourinho je bio prisiljen potvrditi da je Argentinac pretrpio novi udarac .

Mourinho je, doduše, najavio kako će napraviti neke promjene u sastavu za ogled s Dinamom ali za sad se samo špekulira o sastavu.

“Neću ponoviti sastav s utakmice protiv Crystal Palacea, napravit ću neke promjene, ali izvest ćemo jaku momčad protiv Dinama”, rekao je trener Tottenhama i nastavio:

“Ekipa radi jako dobro uoči utakmice, svi marljivo treniraju i svi žele igrati, tako da mi nije bitno tko će igrati jer znam da će ekipa biti jaka”, dodao je.

Engleski mediji predviđaju da bi Jose Mourinho mogao započeti utakmicu bez svojih udarnih napadačkih snaga, Harryja Kanea, Heung-min Sona i Garetha Balea, no i dalje će izvesti snažnih prvih 11. Sigurno je da će biti bez ozlijeđenih Giovanija Lo Celsa i Joea Rodona.

Telegraph Sport piše kako će šef Tottenhama, britanski gospodarstvenik Daniel Levy, proslaviti 20 godina u klubu večeras protiv Dinama. To znači da će Spursi itekako tražiti aktivno pobjedu, bez podcijenjivanja i pola gasa.

Uz to, Mourinho je svojem predsjedniku obećao trofeje, pa i one u natjecanjima koje nisu u prvom planu. Europska liga je tek treće po važnosti natjecanje u planu Josea Mourinha. Premier liga i Liga prvaka prioriteti su. No, itekako ozbiljno shvaćaju Dinamo. Međutim, isto tako svjesni su da imaju jaku momčad i koga god stave u igru, bit će jak suparnik dinamovcima.

Daniel Levy will celebrate 20 years at Tottenham Hotspur when the club entertain Dinamo Zagreb in the Europa League tonight, but Jose Mourinho has a milestone of his own he is hoping to give his chairman cause to celebrate.

Preview by @Matt_Law_DT https://t.co/Z4T0HjzvVv

— Telegraph Sport (@TelegraphSport) March 11, 2021