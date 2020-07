OTKRIVENO ZAŠTO JE BROZOVIĆ ‘DIVLJAO’ U BOLNICI: Marcelov agent objasnio što se dogodilo – ‘Bio je strašno zabrinut’

Njegov menadžer otkrio je zašto je Brozović bio u bolnici te zašto se svađao s liječnicima

Talijanska državna izvještajna agencija, ANSA, izvijestila je u petak kako je Marcelo Brozović “u alkoholiziranu stanju divljao u bolnici na odjelu Hitne pomoći” i da ga je “morala smirivati policija”. Sve su to stavili u kontekst i s tim da je Brozović prije dva tjedna vozio u alkoholoziranu stanju te da je prošao autom kroz crveno svjetlo, zbog čega je ostao bez vozačke šest mjeseci i kaznu od sto tisuća eura.

Međutim ova priča ima i drugu stranu. Njegov menadžer Miroslav Bičanić otkrio je za Sportske novosti zašto je Brozović bio u bolnici te zašto se svađao s liječnicima i je li bio u pijanom stanju kako je ANSA izvjestila.

Zabrinut za prijatelja

“Brozović je samo bio silno zabrinut za prijatelja da ne iskrvari i to je cijela istina. Radi se o Hrvatu koji već 35 godina živi u Milanu, Brozovićem prijatelju, koji je bio kod njega doma. Dok su se opuštali na bazenu čovjek se poskliznuo na kamenu i zadobio posjekotinu na nozi. Došlo je do obilnog krvarenja. Kako Marcelo nema dozvolu, nije ga smio sam odvesti na hitnu nego je zvao taksi. Taksist je inzistirao da i Marcelo ide s prijateljem, tako da su zajedno stigli u bolnicu. Međutim, uslijed koronavirusa u Milanu imaju pravila kod prijama pacijenata koji su označeni bojama. Crvenu dobiju oni koji imaju koronu i tako dalje… Marcelov prijatelj stavljen je u zadnju kategoriju, među slučajeve koji mogu pričekati. No, budući da je krvarenje bilo vrlo jako, uplašili su se da ne iskrvari i zato je Marcelo traži doktora da ga primi istoga časa”, pojasno je Bičanić.

No, liječnici su na kraju ipak morali zvati policiji. “Marcelo je bio malo verbalno agresivniji, nešto je temperamentnije inzistirao, vjerojatno je mislio da će mu pritom njegovo ime pomoći, a doktor nije prihvatio takav način komunikacije”, rekao je Bičanić.

Naglasio je Bičanić još kako Brozović nije bio pijan već samo zabrinut za prijatelja i kako se cijeli slučaj napuhao, kao i da se on na kraju ispričao liječnicima.