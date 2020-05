Sve je to ispričao doktor povijesti Dejan Zec koji je proučavao povijesne činjenice vezane za to vrijeme. Zec je, inače, Beograđanin rođen u Zagrebu

Trideseta obljetnica legendarne utakmice Dinama i Crvene zvezde na Maksimiru opet je uznemirila duhove. Neki nepoznati detalji iz tog vremena izašli su na površinu, a jedan od njih je i činjenica da je tadašnja obavještajna služba 80-ih godina prošlog stoljeća pomno pratila navijače u Hrvatskoj.

Prisluškivali su se telefoni, izrađivali su se njihovi profili, a sve je to ispričao za bosanskohercegovački portal Mondo doktor povijesti Dejan Zec koji je proučavao povijesne činjenice vezane za to vrijeme. Zec je, inače, Beograđanin rođen u Zagrebu.

“Prije otprilike tri godine je hrvatski državni arhiv učinio dostupnim jedan korpus građe o takozvanoj operaciji ‘Stadion’, koju je 1987. pokrenula služba državne sigurnosti, odnosno Republički sekretarijat ‘Službe državne sigurnosti Hrvatske’. Postoji oko tisuću dokumenata različitog materijala o četiri najveće hrvatske grupe, ‘Torcidi’, ‘BBB’, ‘Kohorti’ i ‘Armadi’, otprilike polovina je o ‘Torcidi’. Znači da su kolege iz Splita očigledno dobro radile svoj posao”, otkrio je Zec.

PRIJE 30 GODINA NA MAKSIMIRU JE REKAO DA HRVATI NIKAD NEĆE IMATI DRŽAVU: Danas je priznao da mu nije nimalo žao

Torcida u fokusu

“Zanimljivo je koliko su te analize bile detaljne, što su sve radili da bi došli do informacija. Prisluškivali su telefonske razgovore, imali ljude na terenu u samim grupama i to ne one koji su znali o čemu se radi, već jako visoko kotirane. Ispitivani su odnosi navijača sa vjerskim organizacijama i njihovi kontakti u inozemstvu, rađeni su i profili, pa je tako uočeno da ‘Torcidu’ uglavnom čini ‘druga’ generacija Splićana, koja živi na periferiji grada, odnosno prva rođena u Splitu poslije dolaska roditelja iz pasivnijih krajeva”, rekao je Zec.

Rekao je također da je Torcida uglavnom bila u fokusu, dok se manje pažnje obraćalo na navijače Dinama.

“U tom smislu, čudi koliko malo podataka imaju o drugim krajevima Hrvatske, naročito u Zagrebu, gdje služba tek ’86. ili ’87. godine saznaje da postoji organizirano djelovanje navijača. To je potpuno besmisleno. Iako se nisu nazivali današnjim imenom, navijači Dinama su postojali i okupljali se u velikom broju, a to je ona proslava titule iz 1982. i pokazala”, otkrio je Zec.