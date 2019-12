OTKRIVENA TAJNA STARA SEDAM GODINA: Zašto je Ibrahimović morao napustiti Milan? Nije htio otići i za sve je kriv njegov suigrač

Njegov bivši šef i nekadašnji izvršni direktor kluba Adriano Galliani otkrio je dugo čuvanu tajnu.

Čuveni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović (38) potpisao je u petak šestomjesečni ugovor s AC Milanom u koji se tako vraća nakon sedam godina. Ibrahimović je igrao u Milanu od 2010. do 2012. godine, nastupio je u 85 utakmica i zabio 56 golova koji su Milanu donijeli naslov prvaka Italije i Superkup.

“Vraćam se u klub koji poštujem i grad koji obožavam. Tu sam da pomognem spasiti ovu sezonu, koja nije dobro počela”, kazao je Ibrahimović na predstavljanju. Međutim, malo je, ili gotovo uopće nije, poznato kako je Ibrahimović prije sedam godina protiv svoje volje morao napustiti Milan. Naime, njegov bivši šef i nekadašnji izvršni direktor kluba Adriano Galliani otkrio je dugo čuvanu tajnu.

Morao je otići

Za Gazzettu dello Sport je rekao kako su u Milanu morali “dovesti knjige u red”, a da bi se balans uspostavio Ibrahimović je morao otići po prvi puta protiv svoje volje.

“Ibrahimović sigurno nije želio napustiti Milan. Prodali su ga kako bi izbalansirali knjige. Oduvijek je on sam odlučivao o svojoj sudbini, osim tom prigodom. Zajedno smo osvojili Scudetto u njegovoj prvoj godini, zadnji za Milan prije nego što je Juventus započeo svoju rekordnu seriju, i Superkup Italije 2011. godine”, rekao je Galliani.

Za sve kriv Pato

Ibrahimović bi zapravo ostao da je inicijalni plan s transferom danas već zaboravljenog superstara Alexandrea Pata u PSG prošao, ali nije…

“U siječnju 2012. sve je učinjeno da se Alexandre Pato pridruži PSG-u i doveli bismo Carlosa Teveza iz Manchester Cityja. To bi bio par iz snova, Ibrahimović – Tevez. No, cijeli dogovor je propao i tko zna što se moglo dogoditi. Mislim da bismo i dalje pobjeđivali jer smo u to vrijeme još bili ispred Juventusa. Povijest se promijenila, Milan je završio na drugom mjestu, a u ljeto 2012. godine stara garda je krenula dalje”, zaključio je Galliani.