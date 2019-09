HALILOVIĆ DOSLOVNO PREVAREN: Otkrivena šokantna istina o ‘balkanskom Messiju’; Kod Gračana je doživio potpuni krah

Ne želim više o tome, osim da je Standard klub koji ne drži do svoje riječi

Nekad je glasio kao najveći talent hrvatskog nogometa. Prilikom prelaska iz Dinama u Barcelonu u svibnju 2015., tamošnji novinari prozvali su ga balkanskim Messijem. Međutim, nikad se u Barceloni nije afirmirao. Nakon Barcelone, došla je epizoda u Sportingu iz Gijona, pa nakon spomenutog kluba u Španjolskoj i ona u nizozemskom HSV-u, pa natrag u Španjolsku u Las Palmasa, pa se aputio prema Apeninima u Milanu i onda u Belgiju u Standard iz Liegea. No, sad je njegova nova adresa SC Heerenveen, znači opet se Halilović vratio u Nizozemsku.

Tolike promjene u pet godina znak su da nekoć iznimno obećavajuća karijera Alena Halilovića ne ide željenim putom. Tko je tome kriv? Ili je to splet okolnosti? Ostavimo li po strani površne analize i stereotipe, ostavimo po strani i njegovu temperamentnu narav i karakter, ali istina je ta da je u Halilovićevu ​razvoju bilo grešaka u izborima, bilo je njegovih nezrelih faza, ali je bilo i nekorektnosti u odnosu prema njemu…

“Ova u Standardu posljednja je u nizu; jasno je da je belgijski klub imao jednu priču kada ga je nagovarao na dolazak, a u ljetnom periodu pokazalo se sasvim drugo. Sada je Halilović otišao u Nizozemsku jer su vodstvo Heerenveena i pogotovo trener Johnny Jansen bili uporno u želji da ga dovedu. Nakon svih razočaranja trebalo mu je da mu netko pokaže više pažnje i vjeru u njegove potencijale”, ističu Sportske novosti koje su s njim napravile intervju…

Epizoda za zaborav u Standard Liegeu

“U startu su bili sjajni jer sam se uspio otrgnuti iz vrlo čudnih odnosa u Standard Liegeu. Jako sam razočaran svime što sam ondje doživio. Sve ono što su mi pričali kada su me dovodili bilo je jedno, sve što se sada događalo bilo je sasvim drugo. Puno čudnih stvari i puno nekorektnosti s njihove strane. Ne znam zašto je tako bilo, jer ja sam maksimalno trenirao i profesionalno se ponašao, ali ovog su me ljeta potpuno marginalizirali. Ne želim više o tome, osim da je Standard klub koji ne drži do svoje riječi”, kazao je Alen Halilović i dodao:

“Kažete to kao da sam samo ja odgovoran što mi se to događalo. U redu, sigurno je da sam neke stvari u karijeri mogao drugačije usmjeriti. Slažem se da je odlazak u Njemačku bio promašaj. Bio sam možda u životu i naivan u nekim vjerovanjima, a u nogometu ima puno praznih priča i lažnih obećanja. Imam 23 godine i uvjeren sam da sa stečenim iskustvom i više zrelosti imam dovoljno vremena da karijeru usmjerim na željenu trasu. Vjerujem da će mi Heerenveen biti pozitivno iskustvo i jedva čekam da počnemo igrati”.

Mlada reprezentacija Hrvatske

Halilović se osvrnuo i na epizodu u mladoj reprezentaciji. Došao je Alen u U-21 sastav Hrvatske kao ponajbolji igrač kvalifikacija, navodna desna ruka, sad već bivšeg izbornika Nenada Gračana, koji ga je stalno hvalio, a onda je Halilović nakon prvog poraza s Rumunjima bio etiketiran kao glavni krivac te gurnut na marginu…

“Sada sam napokon dobro raspoložen zbog rješenja klupskog pitanja, pa se ne želim opet opteretiti tim izrazito ružnim odnosom prema meni u reprezentaciji. To, zapravo, ni ne zaslužuje komentar. Ljudi će ionako sve svaliti na moja leđa. Lakše je to svima. Nema veze, idem dalje uzdignute glave za razliku od nekih. Sve su moje misli fokusirane na Heerenveen i veliku šansu koja mi se ukazuje da napokon iskoračim u karijeri. Na to mogu utjecati, a na ono što je prošlo više ne mogu, osim da iz svega toga izvučem pouke”, istaknuo je Halilović.