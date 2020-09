OTKRIVENA POZADINA RAKITIĆEVA TRANSFERA: Rakitić pristao na suludo smanjenje plaće, a Barcelona će itekako zaraditi

Katalonci bi mogli zaraditi čak 20 milijuna eura na Rakitiću

Nakon šest godina provedenih u redovima katalonskog velikana Barcelone, hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (32) karijeru bi trebao nastaviti u Sevilli. Prema pisanju Marce, Barcelona i Sevilla su dogovorili sve detalje transfera i Rakitić će potpisati ugovor za andaluzijski klub ako prođe liječnički pregled.

Rakitić se tako vraća u klub u kojem je proveo tri godine, od 2011. do 2014. te osvojio Europsku ligu. Iz Seville je preselio na Camp Nou, a za Barcu je sakupio 310 nastupa i postigao 36 golova, osvojivši 13 trofeja pri čemu Ligu prvaka i četiri prvenstva. Igrao je i za Basel i Schalke.

Barca će ipak zaraditi

Novi trener katalonskog velikana Ronald Koeman nedavno je objavio kako ne računa na četvoricu igrača među kojima je i hrvatski veznjak. Barca mu nije radila probleme s odštetom i Španjolci pišu kako se na Sanchez Pizjuan vraća praktički besplatno te da će zarađivati čak šest puta manje.

Kada je Rakitićeva plaća u pitanju on bi trebao zarađivati samo 1.5 milijuna eura godišnje naspram dosadašnjih osam milijuna eura, koliko mu je Barcelona davala. No, kada je u pitanju besplatan odlazak, španjolski Sport tvrdi da to baš i nije tako.

Katalonci bi mogli zaraditi čak 20 milijuna eura na Rakitiću. Naime, tvrde kako će uštedom od plaće koja je iznosila osam milijuna eura i još uz bonuse ako se Sevilla plasira u Ligu prvaka ili Europa ligu u sljedeće dvije godine, biti u plusu oko 20 milijuna eura.