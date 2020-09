OTKRIVENA ISTINA O RAKITIĆEVOM OPROŠTAJU OD VATRENIH: Jedan uvjet se Daliću nije svidio; ‘Pogađalo ga je omalovažavanje’

‘Pogađalo ga je kontinuirano omalovažavanje njegove veličine i doprinosa’

Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša Ivan Rakitić oprostio se od hrvatske nogometne reprezentacije. Dokapetan Vatrenih odlučio je završiti svoju reprezentativnu karijeru nakon 106 nastupa u kojima je postigao 15 golova za reprezentaciju, priopćili su u ponedjeljak iz Hrvatskog nogometnog saveza.

“Oproštaj od hrvatske reprezentacije mi je najteža odluka u karijeri, ali osjetio sam da je ovo trenutak kada moram prelomiti i donijeti tu odluku. Uživao sam u svakoj utakmici koju sam odigrao za svoju domovinu, a nezaboravni trenuci sa Svjetskog prvenstva ostat će mi među omiljenim uspomenama u životu”, izjavio je 32-godišnji Rakitić koji je u dresu seniorske hrvatske nacionalne vrste debitirao 8. rujna 2007. pod vodstvom Slavena Bilića.

U šoku su ostali svi, i izbornik Zlatko Dalić, kao i Ivanovi najbliži. Nitko to nije očekivao sada. Bili smo nekako svi spremni na njegov oproštaj nakon Rusije, ne bi bio toliki šok da ga je objavio kad je Euro odgođen, ali sad… Nekako nas je sve iznenadio.

24sata piše kako su ga neki prijatelji kad im je rekao nagovarali da ostane i odigra još Euro, Dalić je s njim razgovarao sat vremena u nedjelju navečer. Ali Ivan je odlučio. Nakon SP-a poslušao je srce i ostao, sad je ipak prelomio…

Dva glavna faktora

Zašto je Ivan Rakitić toliko puta otkazivao dolaske na okupljanja u proteklih godinu i pol i što je presudilo da upravo sada donese konačnu odluku? Još prije se pričalo u novinarskim krugovima kako Rakitić ne želi igrati utakmice kvalifikacija i Lige nacija (ali se nije znao točan razlog zašto), nego samo Euro koji je bio odgođen uoči ovog ljeta.

Prema informacijama Sportskih novosti, dva su glavna faktora zašto više neće igrati za Hrvatsku, zašto je donio takvu odluku: iz obiteljskih razloga sve teže su mu padali odlasci na reprezentativne akcije, a k tome, koliko god volio Hrvatsku, pogađalo ga je kontinuirano omalovažavanje njegove veličine i doprinosa. Ne u reprezentaciji, nego u hrvatskom nogometnom miljeu.

“Razapet između obitelji te želje da i dalje nosi državni dres plesao je po žici, nekad bi se pojavio, češće ne bi, no htio je, to je sigurno, odigrati Euro 2021. godine. Iz toga su proizašle i kontradiktorne izjave, jednom je kazao kako nije odlučio hoće li i dalje biti reprezentativac i da o tome mora otvoreno porazgovarati s izbornikom Zlatkom Dalićem, potom je govorio, bez da je do toga susreta njih dvojice došlo, kako će i dalje biti na raspolaganju dok ga izbornik bude trebao. No, sad je evidentno da je taj razgovor Rakitića i Dalića napokon obavljen, makar i telefonski, a epilog je – oproštaj”, stoji u tekstu SN-a.

“O čemu su sve točno pričali nije poznato, no od ljudi bliskih Rakitiću dolaze signali kako je bio sklon odigrati još taj Euro, ne i Ligu nacija i kvalifikacije za sljedeće Svjetsko prvenstvo, a budući da to za izbornika nije idealna varijanta jer u tim susretima upravo stvara i uigrava ekipu za kontinentalnu smotru, u Ivanovoj glavi se iskristaliziralo rješenje kako je najbolje da se kompletno povuče. I prepusti šansu mlađima. Ne znamo je li mu Dalić izravno kazao da se u reprezentaciji ne može igrati po izboru, kad bi kome odgovaralo, nego reprezentativac jesi ili nisi, ali evidentno je kako je Rakitić svjestan da to može biti jedino tako. I zato je prelomio”, pišu Sportske.

Od njegovih nastupa za Hrvatsku svakako će najviše ostati u sjećanju doprinos koji je dao na putu do svjetskog srebra u Rusiji 2018. kad je realizirao odlučujuće jedanaesterce u osmini finala protiv Danske te u četvrtfinalu protiv Rusije.

