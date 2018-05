TAJNI PLAN REALIZACIJE NAJVEĆEG POSLA U POVIJESTI NOGOMETA: Procurili najnoviji detalji ‘Operacije Neymar’

Neymar ne želi više igrati u PSG-u

Ugledna španjolska Marca, inače Realovo glasilo, u petak je na svojem web izdanju, na naslovnici, donijela tekst pod nazivom: “Operacija Neymar: PSG već zna da želi otići” u kojem se spominje plan kojeg su dizajnirali Neymar, njegov otac i Real Madrid da “brazilska zvijezda završi na Santiago Bernabeu”, te se navodi kako je plan ušao u odlučujuću fazu, a za konačni cilj ima da jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjeg nogometa odjene dres madridskog velikana, što će itekako izazvati buru u Kataloniji, jer je Neymar, kao što znate, nekad bio jedno od zaštitnih lica Barcelone…

Neymar zamolio čelnike PSG-a da porazgovaraju o njegovom odlasku

“PSG iz prve ruke zna ono zbog čega je mjesecima strahovao, čitajući medijske napise. Neymar ne želi više igrati u PSG-u, s kojim ima ugovor do 2022. godine, te je ono osobno zamolio čelnike PSG-a da sjednu za stol i porazgovaraju o što bezbolnijem odlasku. Neymar je sam priznao kako je pogriješio što je potpisao za momčad koja igra u slabijoj ligi poput francuske lige, te da se nije prilagodio u svlačionici, u kojoj ne održava odnos sa tvrdom jezgrom igrača poput Di Marije, Pastorea, Lo Celsa i Cavanija. Još nije poznato kakva je rekacija, odnosno, kakva će biti reakcija Tamim bin Hamad Al-Thani, šeika Katara i pravog vlasnika kluba koji vodi Al Khelaifi. To je ključ toga”, piše španjolski novinar Carlos Carpio, koji u tekstu, nadalje, ističe:

“Na sastanku između dviju stranaka održanom 7. prosinca u Parizu, koji se podudarao s ceremonijom dodjele “Zlatne lopte”, Neymar je rekao čelnicima Reala u jednom razgovoru da je spreman raditi pritisak u PSG-u da ga se pusti, pa da onda on potpiše za Los Blancose. Od tada, on je postao prioritetni cilj Madrida. Šefovi Reala su inzistirali na tome da bi, ako bi sa taj transfer na kraju i postigao, da bi operacija trebala biti održana prije Svjetskog prvenstva. Vjerojatno, kao što je uobičajeno u takvim slučajevima, u bilo kojem od sljedećih sastanaka održanih Real Madrid i Neymar su napredovali u pregovorima oko ugovornih uvjeta, u slučaju da ode iz PSG-a. Brazilac je najskuplji transfer u povijesti nogometa (222 milijuna)”.

Zahavi pristiže u pomoć Neymarovom ocu

Za tu delikatnu operaciju, stoji u tekstu Marce, u pomoć je pozvao Pinija Zahivija, izraelskog superagenta koji je sudjelovao u Neymarovu dolasku u PSG u najvećem transferu svih vremena. Zahivi će sličnu operaciju pokušati izvesti još jednom, a cilj je ovoga puta odlazak iz PSG-a. ..

Neymarov otac i Zahivi već su susreli kako bi razradili plan Neymarova odlaska, piše Marca. Također, povratak u Barcelonu isključen je, odlazak u Englesku nije opcija, dok Bayern nikad nije za igrača izdvojio više od 45 milijuna eura. Kraljevski klub nameće se kao jedini dovoljno moćan, financijski i na svaki drugi način, za provođenje ovakve operacije:

“Real je svjestan da je Neymarov otac zajedno sa Zahavijem, odnosno da su njih dvojica u stanju uvjeriti emira Katara da pusti Neymara iz kluba. Taj transfer iznosio bi od 260 milijuna eura do 300 ili čak više. Tome treba dodati i plaću od Neymara. Posebno osjetljivo pitanje postat će u klubu i pregovori s Ronaldom oko povećanje njegove plaće. I konačno, odgovarajuća premija potpisivanja i uobičajena u tim megaoperacijama, što bi moglo biti oko 40 milijuna. Za to se očekuje i ulazak u klub i više od 100 milijuna eura, a to na Santiago Bernabeu namjeravaju namaknuti prodajom važnih nogometaša i poput Balea”.

Bogati katarski vlasnici neće se samo tako odreći megaprojekta

No bogati katarski vlasnici neće se samo tako odreći megaprojekta u koji su uložili stotine milijuna eura; ključni čovjek operacije ”bijeg iz Pariza” Zahivi morat će iskoristiti sve svoje vještine kako bi ispunio želje svog uvijek zahtjevnog i hirovitog klijenta…

“Izvori bliski pariškom klubu tvrde kako je Neymarova glavna prepreka da završi u Realu nije pitanje novca nego – ponosa! PSG je prošlog ljeta ošamario svjetski nogomet dovođenjem Neymara i Mbappéa za ukupno 400 milijuna i izgubiti svoj zaštitni znak samo godinu dana kasnije bi se protumačilo kao poruku očite slabosti PSG-a u svijetu onih najvećih klubova, najbogatijih… Osim nogometa, to predstavlja pitanje države, odnosno oložaj Katara, najbogatije zemlje na planetu, prije zapadnog svijeta. Real Madrid zna da ako bude čako još jednu godinu, da Neymar može raskinuti ugovor u ljeto 2019. godine. To je obveza koju su potpisale obje strane (Neymar i PSG) unatoč činjenici da se u francuskom nogometu ne primjenjuju odredbe o raskidima. Čak i tako, u Madridu vjeruju u mogućnost izvršavanja operacije. Neymar je, izgleda odlučio potpisati za Real Madrid po svaku cijenu i mora se i on uključiti u pritisak”, završava tekst Carlos Carpio.