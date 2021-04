Transfer norveškog napadača Erlinga Haalanda postala je tema broj 1 u nogometnom svijetu, pogotovo kad je njegov menadžer Mino Raiola krenuo na sastanke s najvećim svjetskim klubovima kako bi čuo što nude.

Raiolina taktika je besramna, ali mogla bi se pokazati i kao genijalna. On i Haalandov otac viđeni su u Madridu i u Barceloni, a kasnije i u Manchesteru, gdje su otišli na sastanak s predstavnicima klubova.

No, kako izvještava vjerojatno najjači svjetski stručnjak za transfere Fabrizio Romano, od Haalandove prodaje vjerojatno neće biti ništa ni nakon ove sezone. Prema njegovim saznanjima, Borussia će pokušati Haalanda zadržati još najmanje jednu sezonu, a onda će ga prodati po cijeni koja neće biti manja od 150 milijuna eura.

Ipak, problem za žutu njemačku momčad mogao bi nastati ako se ne plasiraju u Ligu prvaka.

Borussia Dortmund will try to keep Haaland for another season [price >€150m this summer]. But if they will not qualify to the Champions League, it'll become even more difficult. 🟡

Mino Raiola talks with 5 top clubs are only at the first stages… and will move forward soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2021