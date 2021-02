Igor Pamić i Ilija Lončarević o Kylianu Mbappéu

Sa samo 22 godine Kylian Mbappé ulazi u rubriku vjerovali ili ne. Ono što ovaj senzacionalni mladi igrač PSG-a radi u nogometnim okvirima, možemo slobodno kazati, kako još nije viđeno. Od sezone 2014./2015. pa do danas, igrajući za Monaco pa onda i za PSG ukupno je, prema Transfermarktu, zabio 141 gol uz 77 asistencija, a isti specijalizirani web site navodi kako mu je trenutna igračka cijena 180 milijuna eura.

Ruši sve granice

Dana 7. veljače, u derbiju 24. kola Francuske lige protiv Marseillea (pobjeda Parižana 2:0) Kylian Mbappé je nastupio u svojoj 150 utakmici za PSG u prvoj francuskoj ligi. Jučer je na Camp Nou, pak, ispisao povijest Lige prvaka postignuvši hat-trick u PSG-ovom razbijanju Barcelone 4:1 u prvoj utakmici osmine finala LP-a.

Mbappé je postao prvi nogometaš koji je na Barceloninom stadionu u nokaut-fazi Lige prvaka postigao dva ili više golova, a njegov PSG je postala prva momčad koja je slavila na Camp Nou u nokaut-fazi nakon Bayerna 2013. godine. Također, mladi Francuz postao je tek treći igrač u Ligi prvaka koji je to učinio protiv spomenute momčadi, te se pridružio Andriju Ševčenku i Faustinu Asprilli, a od 2016./17. naovamo bio je izravno uključen u 40 zgoditaka u navedenom natjecanju.

Također, osvojio je i 12 od ukupno 14 duela, pretrpio tri prekršaja i ostvario 84 posto točnosti dodavanja. Kako je to veliki Gary Lineker napisao na svom Twitter profilu, kako “možda svjedočimo o promjeni načina igre obrambenih igrača”. A mi bi kazali kako možda svjedočimo promjeni na tronu onih najboljih svjetskih nogometaša…

A hattrick from @KMbappe. We may be witnessing the changing of the guard. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 16, 2021

Kylian Mbappé je u ovoj sezoni trenutno na 21 gol u 29 susreta u kojima je nastupio za PSG u svim natjecanjima. Pet susreta je propustio, što zbog ozljede, što zbog koronavirusa, većinu njih zbog COVIDA.

Nevjerojatan je način na koji postiže golove

Nevjerojatan je način na koji postiže golove, taj njegov prvi korak kojim sebi izbori bar pola metra u startu pred svim čuvarima, a onda i brzinom dolazi u šanse koje ne promašuje. U čemu je tajna Mbappéove igre upitali smo dvojicu cijenjenih stručnjaka, bivšeg nogometaša i reprezentativca Igora Pamića i starog i iskusnog nogometnog brka Iliju Lončarevića.

Pamić je izveo početni udarac…

“Lakše bi bilo reći što on kao igrač nema, nego što ima. Po meni, on će u sljedećih 10 godina biti najbolji igrač na svijetu. Ne znam da li u današnjem nogometu, nogometnom bazenu da tako kažem, ima nekog igrača s takvim potencijalom, tako dominantnog a tako mladog i učinkovitog. Ono što je kod njega nevjerojatno je ta brzina, ali što je sad tu stvar – taj dio njegove igre je od Boga. Međutim, Kylian Mbappé ima i fantastičan osjećaj za prostor, izvanredan dirbling… Jednostavno, toliko je smiren, toliko je siguran jer je svjestan koliko vrijedi. Ali, ne bi ja govorio o njemu sad sa 22 godine, nego bi govorio o Kylian Mbappéu pije tri-četiri godine kad se to sve naziralo. On sad igra kao da ima 30 godina i to je nevjerojatno. Mi ne znamo gdje su mu granice”, kazao nam je Igor Pamić i nastavio:

‘Ni Ronaldo ni Messi nisu u tim godinama bili na toj razini

“Ne sjećam se da li je itko u nogometu s 22 godine bio tako dominantan, dobar, ubojit… Ne sjećam se jer na takvom nivou mislim da nije bio nitko, moje mišljenje. No, meni sad ovako na prvu ne pada na pamet da je netko od 18 do 22 godine napravio takav dar-mar, tako nešto fantastično. Ni Cristiano Ronaldo kojeg ja iznimno cijenim jer je pravi sportaš, mašina, statistika, kao ni veliki Messi, nisu u tim godinama bili na toj razini. Maradona isto ne, za mene je on bio najbolji na svijetu tih petnaestak godina, to definitivno, međutim Kylian Mbappé ima veću uravnoteženost, konstantnost… Tu treba zahvaliti sigurno i njegovim trenerima, jer Mbappé ima fantastičnu promjenu pravca, brzinu s loptom, odličan udarac i pregled igre… Ma stvarno se ne sjećam nikog tko je tako dobro i dominantno igrao s 22. Po meni, ni Messi, ni Ronaldo od 18 do 22 nisu bili tako dominantni. No, znamo gdje su spomenuti, ali za Mbappéa još ne znamo. Njegova igra bi trebala trajati jer on sigurno nije došao do svog najboljeg nogometa, najviše razine. Znate kako je uvijek kažem, statistiku ne možeš pobiti. Jedino što kod Mbappéa ne vidim je njegov personaliti, nekako on to nema u sebi poput Messija i jednog Ronalda, tu jednu bezobraznost, gard, samozatajnost. No, on je mlad, još se u suštini igra nogometa “, zaključio je Igor Pamić i dodao loptu Lončareviću koji je iskusno za kraj poentirao, bez puno komplikacija:

‘Brzina, tehnika, talent, sve zajedno čine nekog nogometaša posebnim’

“Kylian Mbappé je vrhunski svjetski talent, svi vrhunski svjetski talenti imaju nešto posebno, ne može se izdvajati samo jedan element igre. Njegov talent je poseban. Brzina, tehnika, talent, sve zajedno čine nekog nogometaša posebnim, drugačijim, onim koji je predodređen za velike stvari. Vrhunski igrač mora imati sve to zajedno, počevši od smisla za igru, prepoznavanje određenih situacija, onda da bi to realizirao dolazi do izražaja tehnika i brzina. Bez ovog prije ne bi bio vrhunski, to nije ni Messi, ni Pele, ni Maradona ne bi bili vrhunski, ne s jednim elementom”.