OTKAZAN JE EURO: Norveški nogometni savez upravo je objavio ovu vijest, ništa od nogometa na ljeto! Poznat je i novi termin

Kad će se igrati Euro, što će biti s Ligom prvaka i Europskom ligom?

Europsko nogometno prvenstvo je otkazano, objavio je Norveški nogometni savez na Twitteru.

UŽIVO

13.36. Europsko nogometno prvenstvo je odgođeno do ljeta 2021. Ovu je vijest potvrdio Norveški nogometni savez koji je na Twitteru objavio da će se Europsko prvenstvo odigrati na ljeto 2021. od 11. lipnja do 11. srpnja.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

13:35 – Neslužbena je informacija, koju prenosi njemačka državna televizija ZDF, kako je UEFA objavjestila saveze da se Euro planira odgoditi za sljedeće ljeto, dakle 2021. godine. A navode i kako su se savezi i Europsko udruženje klubova s tim složili. No, pričekat ćemo i službenu potvrdu…

13:10 – Počela je konferencija na kojoj će se vjerojatno odlučiti što će biti s Eurom i europskim nogometom…

11.54 – Predsjednik europskih glavnih liga i bivši glavni tajnik UEFA-e Lars-Christer Olsson kazao je Sky-ju i BT-u kako svi moraju pretrpjeti financijsku žrtvu, kako bi se globalni nogomet održao na životu, prenosi britanski tabloid The Sun.

"Ska se till att organisera verksamheten så bra som möjligt"

Lars-Christer Olsson, ordförande svensk elitfotboll, om situationen kring Allsvenskan pic.twitter.com/Kqj616LdQC — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) March 16, 2020

“Prioritet bi trebao biti završiti trenutne sezone. Inače ne znate tko će sljedeće sezone igrati u europskim klupskim natjecanjima”, istaknuo je Olsson.

Ovo Olssonovo stajalište dolazi nakon što je potpredsjednik West Hama Karren Brady pozvao da se sezona u Premier ligi proglasi “neregularnom” ako izbijanje Covida-19 i dalje bude uništavao sport. Šveđanin, čelnik skupine Europskih liga koja uključuje Premierligu, Bundesligu i LaLigu, jasno je pojasnio da šefovi lige vjeruju da završetak sezone mora biti prioritet broj 1.

Rekao je:

“Neke zemlje govore da ako prekineš natjecanje sad, ne možeš imati pobjednika, onog koji ispada i napreduje u prvu ligu”.

10.58 – I Man United prekinuo je s treninzima. Slijedeći preporuke za borbu protiv širenja koronavirusa nogometašima Manchester Uniteda u utorak je priopćeno da se ne moraju pojavljivati na treninzima, javljaju engleski mediji.

Momčad je pod vodstvom trenera Ole Gunnara Solskjaera nastavila s treninzima, nakon što je prošlog četvrtka slavila sa 5:0 na gostovanju u Linzu kod austrijskog LASK-a u prvoj utakmici osmine finala Europa lige, koja je odigrana bez nazočnosti gledatelja.

Iako među igračima i osobljem nije bilo simptoma zaraženosti koronavirusom, a liječnička služba konstantno prati zdravstveno stanje, u klubu su odlučili ne okupljati momčad u trening centru u Carringtonu.

10:40 – Predsjednik Poljskog nogometnog saveza i član Izvršnog odbora UEFA-e Zbigniew Boniek priznao je kako se UEFA suočava s neizvjesnim vremenima i kako neće moći donijeti ‘konačnu odluku’ na današnjem sastanku.

Europska nogometna federacija (UEFA) danas će održati veliku video konferenciju s čelnicima svih 55 zemalja na kojoj će se raspravljati o sudbini EURO-a koji bi se ovoga ljeta trebao održati u 12 gradova u 12 zemalja, ali i o nastavku Lige prvaka, Europske lige i nacionalnih prvenstava.

“UEFA ne može donijeti konačnu odluku. Možemo samo zamisliti razne hipoteze na kojima će se raditi,” kazala je novinarima poljska nogometna legenda.

“Nažalost, sve je moguće. U teškoj smo situaciji i moraju se donijeti izvanredne odluke,” dodao je.

UEFA će danas održati konferenciju s čelnicima nogometnih saveza, Europskim udruženjem klubova (ECA), te predstavnicima europskih liga kako bi se razgovaralo o daljnjim koracima koje će europski nogomet poduzeti u kontekstu pandemije novog koronavirusa.

Europsko prvenstvo bi trebalo početi 12. lipnja ove godine utakmicom između Turske i Italije u Rimu, a finale je 12. srpnja u Londonu.

9:35 – Rusija je ponudila ruku spasa. Ponudili su se organizirati Euro. “Pa naravno da smo spremni. Organizirali smo zadnje Svjetsko prvenstvo, imamo i iskustvo i infrastrukturu, ali moramo znati o kakvom bi se formatu radilo i koliko bi se utakmica igralo”, rekao je Aleksej Sorokin, glavni čovjek organizacijskog odbora za Svjetsko prvenstvo 2018.

9:10 – Srpski mediji su se raspisali o tome da bi europske zemlje mogle primijeniti scenarij kakav je kod njih bio 1999. godine kada je zbog rata naprasno prekinuto prvenstvo. To znači da će pobjednik biti onaj tko je trenutno na prvoj poziciji i tako redom na tablici.

AKO SE PREKINE PRVENSTVO… Cela Evropa će primeniti NAŠ MODEL, a šta to ustvari znači za Zvezdu, ko će u Evropu i KOLIKO klubova će imati Superliga Srbije?https://t.co/EvoQtpBbCJ#Koronavirus #Coronavirus #covid19 #Srbija #Fudbal #koronasrbija — BlicSport (@BlicSport) March 17, 2020

Kad će se igrati Euro, što će biti s Ligom prvaka i Europskom ligom, koji prijedlog UEFA ima za domaća prvenstva?

Koronavirus hara Europom. Zemlja u kojoj bi se 12. lipnja utakmicom Italije i Turske u Rimu trebalo otvoriti 16. izdanje Europskog nogometnog prvenstva, trenutno je najveće europsko i svjetsko žarište koronavirusa. Čitava je Italija blokirana i pod karantenom. U zemlji je do sad više od 2000 umrlih i više od 20 000 zaraženih.

Nezamislivo je da Euro ove godine bude održano u dogovorenom terminu

SVE O PANDEMIJI KORONAVIRUSA U HRVATSKOJ I SVIJETU, KAO I O TRENUTNOJ SITUACIJI U ZEMLJI, PROČITAJTE – OVDJE.

Nezamislivo je, stoga, da Euro ove godine bude održano u dogovorenom terminu. UEFA će odlučiti u utorak hoće li i za kada Euro biti odgođen, glasno se spominju dva scenarija i to kraj ove godine i ljeto sljedeće.

Kad će se igrati Euro, što će biti s Ligom prvaka i Europskom ligom?

Kad će se igrati Euro, što će biti s Ligom prvaka i Europskom ligom, koji prijedlog UEFA ima za domaća prvenstva, te i druge odgovore krovna organizacija europskog nogometa tek treba dati. Na njih ćemo dobiti odgovore u utorak nakon sjednice UEFA-e. “Tko zna, možda će se i Euro po prvi puta igrati u prosincu”, ističe RTL.

Što to znači za našu reprezentaciju?

A što to znači za našu reprezentaciju? Zlatko Dalić ima ugovor s HNS-om do 31. srpnja 2020. godine. Onoga trenutka kad UEFA službeno odgodi Europsko nogometno prvenstvo, Hrvatska formalno neće imati izbornika za to natjecanje, pišu hrvatski mediji.

Otkaže li se kompletan reprezentativan program za EP u nogometu i u periodu za svibanj i lipanj, kao što se dogodilo za ožujak, a ide se nekako u tom pravcu, Dalić do kraja tekućeg mandata ostaje bez ijedne utakmicu na klupi A selekcije Hrvatske.

HNS bi bez oklijevanja trebao pred Dalića staviti novi ugovor

No, očekuje se kako će mu HNS bez oklijevanja staviti novi ugovor na stol, pa će slavni hrvatski izbornik na kraju odraditi Euro. Što nas sve čeka i kakvi bi sve scenariji za europski nogomet mogli biti pogledajte u prilogu RTL televizije.