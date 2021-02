‘OTIŠAO SAM IZ DINAMA SA 17, ALI ZATO SAD IMAM APARTMANE NA PLITVICAMA, MORU I U ZAGREBU’: Zvali su ga ‘mali Messi’, prognozirali mu čuda, ali…

‘Otišao sam iz Dinama sa 17, ali zbog tog transfera sad imam apartmane na Plitvicama, moru i u Zagrebu’

Aktualni igrač drugoligaša Kustošije Fran Brodić (24) gostovao je u studiju Sportskih novosti (Podcast Sportske) i govorio o svojoj karijeri. Otkrio je, između ostalog, i zašto danas nije centarfor nekog vrhunskog kluba već je napadač Kustošije, kluba iz ZG kvarta koji trenutno igra u našoj Drugoj ligi, te zašto je uopće sa 17 godina napustio Maksimir, a bio je takav talent.

ŠTO SE DOGODILO S JEDNIM OD NAJVEĆIH DINAMOVIH TALENATA? Tražili ga Bayern i Man. United, a sada ga je otpustio trećeligaš

‘Mali Messi’ u Dinamu

Inače, radi se o igraču koji je imao nadimak i “mali Messi”, kojem su stručnjaci prognozirali veliku karijeru, koji je u dresu Zagreba briljirao na svim tunirima mlađih uzrasnih kategorija. U jednoj je sezoni zabio 47 komada. na probe su ga zvali Manchester United, Arsenal, Tottenham i Inter. Na kraju ga je uzeo Dinamo. Imao je tek 16 godina i tri mjeseca kada je debitirao u prvoj momčadi modrih.

“Otišao sam iz Dinama sa 17, ali zbog tog transfera sad imam apartmane na Plitvicama, moru i u Zagrebu. Doduše, nije možda išlo onako kako sam si možda zamislio u karijeri, negdje sam se očito spotaknuo putem, izabrao krive korake jer nisam završio u većem klubu, imao bolju karijeru”, kazao je Fran Brodić u studiju Sportskih novosti, koji je i danas najmlađi debitant u prvoj momčadi Dinama.

‘Zašto sam se žurio iz Dinama? Oduvijek sam volio inozemstvo, i za život’

Brodić je otišao u Belgiju u Brugge 2014…

“Iskreno, bilo mi je dobro, ne mogu reći da mi je bilo loše. No, što se tiče minutaže, tu sam kiksao. Nisam dobio priliku, nisam se naigrao. Čitavo vrijeme sam bio s prvom momčadi, radio s njima. No, stalno se tu nešto mijenja, sve su to i sad novih igrači. Nije to bilo to. Zašto sam se žurio iz Dinama? Oduvijek sam volio inozemstvo, i za život. Imao sam opciju Brugge ili Monaco, rekao sam Monaco je ipak preveliki klub, idem u Brugge. Bili su to ozbiljni novci, kako za koga, dovoljno da investiram, da imam apartmane. Pametno sam investirao, mogu kazati da jesam. U Italiji sam imao 4 puta manje novaca nego u Italiji, a sad imam 4 puta manje novaca nego u Italiji”.