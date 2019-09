OSJETIO JE ŠTO ZNAČI BITI PRAVA ZVIJEZDA, BIO JE ODUŠEVLJEN, A ONDA SU GA PREVARILI: ‘Razočaralo me to, ali nikad nisam žalio za svojim odlukama’

‘Osvojimo duplu krunu i klub ti ne plati. Zbog toga smo najviše razočarani’

Iskusni 33-godišnji napadač Mario Budimir, nakon polugodišnjeg izbivanja i “izleta” u iranski Persepolis kojeg je vodio Branko Ivanković a s kojim je ostvario povijesni uspjeh, vratio se u HNL.

Iako je s najpopularnijim iranskim klubom koji prema nekim procjenama broji i do 40 milijuna navijača osvojio dvostruku krunu, rastali su se u ne baš dobrom ozračju. Persepolis je, naime, treneru Ivankoviću i većini igrača ostao dužan novac. Nisu Iranci ispunili svoje ugovorne obveze. Budimir je sve prijavio FIFA-i i sad čeka rasplet. Trebat će mu strpljenja, ali uspješan financijski rasplet trebao bi biti izvjestan.

NEKADAŠNJEG DINAMOVOG GOLGETERA PREVARILI U MOMČADI BRANKA IVANKOVIĆA: Zbog nevjerojatnog razloga vraća se u Hrvatsku

U Zagrebu trenira s privatnim trenerom

Iako, do ovog nije niti trebalo doći…

“U Zagrebu sam, treniram s privatnim trenerom, čekam da se Lokomotiva vrati s priprema u ponedjeljak. Trebao bih se onda priključiti njima uoči početka nove sezone. U iščekivanju sam sad svega toga moram vam priznati, ali i fokusiran na rad”, kazao nam je bivši napadač Dinama i Rudeša.

Otišao zimus iz Dinama

Otišao je Mario Budimir zimus iz Dinama, a njegov menadžer Siniša Šošo sve je dogovorio s direktorom Lokomotive Božidarom Šikićem i u novoj ćemo sezoni Budimira vidjeti kao prvog napadača kluba s Kajzerice. Iako se Lokosima, po prvotnom planu, trebao priključiti na pripremama u Nizozemskoj, ipak je ostao u Zagrebu. Iza njega je, reći će, ne baš dobar period zbog svega što se dogodilo.

Za nogometaša valjda nema ništa gore nego kad u karijeri stvari ne krenu i ne završe planirano. Da stvar bude gora, Budimir je bio u početku oduševljen svime onime što je dotad vidio i doživio u Iranu. Pogotovo slavom i veličinom Persepolisa. Iako je bio tek novi igrač u Teheranu, osjetio je stasiti Sinjanin kako je to biti prava nogometna zvijezda…

‘Očekivali smo više od kluba zbog toga što smo po prvi put osvojili dvostruku krunu’

Za vrijeme svog boravka zadobio je i manju rupturu mišića, a ukupno je za Persopolis zabio dva gola, jedan u Azijskoj Ligi prvaka i jedan u prvenstvu. Ako ćemo gledati njegovu čitavu prošlu sezonu, Budimir je nastupio u 34 susreta za Dinamo i Persopolis u svim natjecanjima i postigao ukupno 10 golova uz 4 dodavanja. Sakupio je ukupno 1842 minute na terenu…

“Zbog neisplate plaća raskinuo sam ugovor s Persepolisom. Nema tu neke pameti niti mudrolije. Odnos s Brankom Ivankovićem je bio TOP. Međutim, ne može trener utjecati na financijske stvari u klubu, to nije njegov posao niti on to ne može. Na kraju krajeva, klub je i njemu ostao dužan., tako da… Mi smo očekivali više od kluba zbog toga što smo po prvi put osvojili dvostruku krunu. Nikad prije, od kad je profesionalne iranske lige, nije Persepolis uzeo duplu krunu. I sad osvojimo duplu krunu i klub ti ne plati. Zbog toga smo najviše razočarani u biti”.

Kaže nam da nikad nije žalio za svojim odlukama

Budimir nikad nije žalio za svojim odlukama. Sve odluke koje je donio u karijeri donio je, govori nam, “svjesno, iz nekog svog i za mene boljeg cilja”, napretka u karijeri. Tako je, prema onom što su pisali mediji, za 750 tisuća eura otišao u Persepolis…

“Naravno, u slučaju mog odlaska iz Dinama financijski aspekt bio je presudan. Dobio sam jednostavno bolje financijske uvjete i to je to. Nema tu niti lažne skromnosti, niti ičega… To je realnost”.

U Lokomotivu dolazi čistih papira i velikog samopouzdanja

Budimira su neki klubovi zvali i dok je još bio u Iranu, međutim, tada je bio nedostupan za razgovore. Sad u Lokomotivu dolazi čistih papira i velikog samopouzdanja, a njegova tržišna vrijednost u ovom trenutku, prema Transfermarktu, iznosi 600 tisuća eura. Odlična zamjena za Dejana Radonjića koji je nedavno Lokomotivu zamijenio Kryljom Sovjetovim…

“Već sam ja prije imao interes Lokomotive. Još kad sam igrao u Rudešu. Trener Goran Tomić još me prije htio dovesti na Kajzericu. Stupili smo u kontakt i za pet minuta se sve dogovorili”, zaključio je Mario Budimir.