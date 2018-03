‘Kao da me netko opalio palicom! Gledale su me žena i kći’

‘Sad sam u redu, no bio sam u šoku. Krajem oka sam vidio navijača kako dotrčava i mislio sam da će me samo opsovati. Iznenadio me udarac, a kad sam pao na pod nisam mogao vjerovati da se to dogodilo’, prepričao je trenutak napada golman Sheffield Wednesdaya Chris Kirkland.

U susretu 11. kolu Championshipa između Sheffield Wednesdaya i Leeds Uniteda, igranom u petak navečer, navijač je utrčao u teren i u glavu udario domaćeg vratara Chrisa Kirklanda kojeg je napad šokirao.

“Osjećao sam se kao da me netko opalio bejzbolskom palicom. S tribina su me gledale žena i kći. Bio sam deprimiran zbog pogotka koji sam primio. Krajem oka sam vidio navijača kako dotrčava i mislio sam da će me samo opsovati. Iznenadio me udarac, a kad sam pao na pod nisam mogao vjerovati da se to dogodilo. Ne govorim ovo zbog sebe, ali nadam se da će nadležne institucije nešto poduzeti na vrijeme, dok se nešto uistinu tragično ne dogodi na stadionu, bilo igraču, bilo navijaču”, izjavio je Kirkland i dodao:

“Tužni su ovo trenuci za nogomet. Očito ga okružuju ljudi koji izazivaju nevolje. Ovaj je tip zasigurno došao na utakmicu samo zato da bi me napao. Uopće se tu ne radi o nogometu, to je ono što užasava. Svi želimo cijele obitelji na stadionima, ali pitanje je je li to moguće. Propasno je, previše se toga događa, jednostavno je preriskantno. Želim da insitucije poduzmu nešto kako bi zaštitile i navijače i igrače od nerazumnih pojedinaca”, zaključio je golman.