OSJEČANI PALI U OVOSEZONSKOJ EUROPSKOJ PREMIJERI: Brazilac Bugarima eurogolom donio prednost uoči uzvrata

Kleinheislerova stativa u 82. minuti bila je to najbliže što je Osijek stigao pogotku u ovoj utakmici. Uzvratni susret igra se u Osijeku za tjedan dana

2. pretkolo Europske lige

Stadion Balgarska Armiya, Sofija, 19:30

CSKA SOFIJA – OSIJEK 1:0

CSKA Sofija: Černiauskas, Zanev, Bodurov, Tomas, Fabbrini, Malinov, Rodrigues, Bikel, Geferson, Sowe, Evandro

Osijek: Ivušić, Šutalo, Škorić, Majstorović, Kleinheisler, Pilj, Žaper, Bočkaj, Šorša, Marić, Mance

CSKA Sofija pobjedom protiv Osijeka u 2. pretkolu osigurao je prednost uoči uzvratne utakmice u Gradskom vrtu. Prekrasnim pogotkom u 52. minuti pobjedu im je donio Brazilac Evandro.

I dok je Osijeku ovo bio prvi europski ispit ove sezone, sofijski sastav je u prvom pretkolu izbacio Titograd. Između dvije europske serije, Bugari su promijenili trenera. Dobromir Mitov je dobio otkaz zbog loših rezultata u prvenstvu na otvaranju sezone, a momčad je preuzeo srpski stručnjak Ljupko Petrović koji je do tada bio savjetnik.

Zanimljivo, Petrović je najbolji strijelac u povijesti Osijeka sa 139 golova, a najveći uspjeh u karijeri ostvario je kao trener Crvene zvezde osvojivši europski naslov 1991.

U prvom dijelu nismo gledali pretjerano zanimjlivu utakmicu. Braniči u momčadi Ljupka Petrovića dugim dodavanjima pokušali su pronaći svoje napadače. Većina ih je išla na brazilskog napadača Evandra koji se pokazao kao najveća prijetnja, ali dobro su se s njim nosili Mile Škorić i Boško Šutalo.

JEDAN OD NAJLJEPŠIH POGODAKA OVE SEZONE: Osječani nakon ove golčine nisu znali što ih je snašlo

S druge strane najopasniji je bio Antonio Mance. Mladi napadač pokazao je kvalitetu kad god bi primio loptu, a autor je u najveće prilike u prvom dijelu. Petar Bočkaj probio je bok u 21. minuti, odlično centrirao, a Mance glavom gađao ravno u Černiauskasa.

Deja vu

Ako je pokoji navijač Hajduka pratio drugo poluvrijeme Osijekove utakmice, sigurno je doživio “deja vu”, Brazilac Evandro ni iz čega je zabio gol. I to kakav. Potegnuo je s 25 metara i pogodio tako da ni dva Ivušića to ne bi mogla obraniti i domaćini su pred lijepo popunjenim tribniama došli do prednosti. Gol možete pogledati OVDJE.

Osijek je mogao izjednačiti u 80. minuti, Bočkaj je ubacio iz slobodnog udarca, Marić najviše skočio i pucao glavom, no lopta je prošla tik uz vratnicu. Samo dvije minute kasnije Osijek je imao najbolju priliku na utakmici, Mađar Laszlo Kleinheisler pucao je sa 16 metara pogodivši lijevu vratnicu.

Bilo je to najbliže što je Osijek stigao pogotku u ovoj utakmici. Uzvratni susret igra se u Osijeku za tjedan dana.

FT Gotovo je. CSKA je slavio fantastičnim pogotkom Evandra u 52. minuti.

90+4‘ Posljednja zamjena na utakmici. Žaper ide van, a Dugandžić ulazi.

90‘ Pet minuta sudačke nadoknade još će se igrati.

84‘ Bila je to posljednja akcija Kleinheislera. Izlazi iz igre, a ulazi Lopa. Kod CSKA totalni bunker. Evandro je izašao, a Chorbadzhiyski ušao.

82‘ Kleinheisler se izborio za odličnu poziciju, pucao je snažno, no stativa se ispriječila njegovom udarcu.

81‘ Odlična akcija Osijeka. Bočkaj je ubacio, a Mirko Marić glavom tukao pored gola.

78‘ Zamjene kod obje momčadi. Kod Osijeka je umjesto Pilja ušao Jugović, a kod CSKA umjesto Zaneva u igri je Carey.

75‘ Mance je odlično reagirao na suštenu loptu nakon kornera. bacio se na leđa i uputio udarac, ali lopta nije išla u okvir gola.

73‘ Dobro ubacivanje Bočkaja pred gol Bugara. Marić je bio na lopti, ali poslao ju je pored gola Černiauskasa.

63‘. Zamjena kod CSKA. Izlazi Fabbrini, a ulazi Antov.

60‘ Mance je opet okrenuo svog čuvara, no njegovo ubacivanje odbila je obrana CSKA.

58‘ Petar Bočkaj je napravio prekršaj na granici žutog kartona, no ipak ga je u svoju knjižicu upisao sudac Valeri.

52‘ Evandro je potegnuo s 25 metara iz voleja i prekrasnim golom doveo CSKA u vodstvo na domaćem terenu. Stvarno sjajan gol Brazilca koji se pokazao kao najopasniji pojedinac u redovima CSKA.

Sofia has scored its 1-0 now. But their is still time left for Osijek. ⚪️🔵 — NK Osijek Football News (@NKOsijekNews) July 25, 2019

51‘ Odličan solo-prodor Kleinheislera, prošao je sve do kaznenog prostora, no dao si je predug for i Černiauskas je pokupio tu loptu.

48‘ Evo malo veselja za domaće navijače. Malinov je katastrofalno udario ovu loptu, odletjela je na tribinu.

46‘ Idemo u drugo poluvrijeme. Početni udarac ima CSKA. Ljupko Petrović i Dino Skender nisu ništa mijenjali na poluvremenu.

HT Gotovo je prvo poluvrijeme. Bez golova se igra u Sofiji. Osijek je stvorio bolje prilike od domaćina i mogao voditi već na poluvremenu, no nedostajalo je mirnoće u realizaciji.

45‘ Bočkaj je ušao u sredinu i pucao desnom nogom, ali završila je ta lopta u korneru, prvi za Osijek. Nisu ga baš najbolje iskoristili. U međuvremenu je sudac odlučio produžiti utakmicu jednu minutu.

41‘ Mirko Marić se izborio za loptu i krenuo prema vratima, no sudac je morao vratiti na prekršaj. Previše se poslužio rukama centarfor Osijeka.

34‘ Još jedan loš ubačaj Bočkaja iz slobodnog udarca Ne može Pero Bombardero prebaciti prvog igrača na rubu kaznenog prostora CSKA.

29‘ Žuti karton i za Šoršu. Napravio je prekršaj s leđa na centru da bi spriječio brzu kontru Bugara.

28‘ Opet je Mance bio u odličnoj prilici. Primio je loptu okrenut leđima golu, ospio se othrvati i uputiti udarac, no pored vrata je prošla ta lopta.

21‘ Prva prava prilika za Osijek. Bočkaj je probio stranu i ubacio na Mancu. Napadač Osijeka je pucao, ali ravno u ruke Černiauskasa.

20‘ Dosta čvrst prekršaj Žapera, prečvrst za za suca Valeria koji ga je kaznio žutim kartonom

16‘ Prvi žuti karton na utakmici dobio je igrač CSKA Diego Fabbrini.

15′ Nakon 15 minuta igre nismo vidjeli posebno zanimljiv nogomet. CSKA pokušava doći dugim loptama do svojih napadača, no obrana Osijeka sjajno reagira na ta duga dodavanja. Mile Škorić kao centralni branič ulijeva veliko pouzdanje.

8‘ Ubacio je Rodrigues iz kuta, no čisti to Mance daleko od gola.

5′ Imao je Osijek slobodan udarac u dobroj poziciji za ubacivanje, no Bočkajev ubačaj nije preskočio ni prvu prepreku.

1′ Počela je utakmica u Bugarskoj.

19:25 Solidno je popunjen Stadion bugarske armije. Domaći navijači stvorili su odličnu atmosferu.

19:20 Kažu Osječani da su spremni za dvoboj

Nogometaše Osijeka u četvrtak očekuje prva utakmica u europskom natjecanju u novoj sezoni. U drugom pretkolu Europske lige igrat će u Sofiji protiv CSKA, a susret počinje u 19.30.

🔥 MAAATCHDAY! 🔥 🏆 Europa League

⏰ 19:30h

🏟 Balgarska Armia

📺 Arena Sport 1 pic.twitter.com/0DlSsVJOr9 — NK Osijek (@nkosijek) July 25, 2019

U Osijeku vjeruju kako mogu izbaciti CSKA i proći u treće pretkolo.

“Znam dosta o sofijskom CSKA-u. To je vrlo kvalitetna momčad koja igra dobro i odgovorno u oba smjera. Napadački dio mi se čini jačim iako to ne znači da su ostale linije slabije. To što CSKA nije dobro krenuo u Prvenstvo, jednostavno se događa i ne treba ništa značiti”, prenosi 24sata izjavu trenera Osijeka Dine Skendera.

Ekipu CSKA vodi srpski trener Ljupko Petrović koji je u prošlosti bio nogometaš i trener Osijeka.

“O Ljupku sve znam i kao o igraču i kao o treneru, on je legenda našeg kluba. Ali neće igrati Dino i Ljupko, nego igrači njihovog kluba. U ovom poslu godine nisu važne i svi se imaju pravo nadati pa se tako i ja nadam da ćemo biti bolji. Bit će mi čast nadmetati se s njim”, rekao je Skender.

‘Osijek je jači od Hajduka’

Petrović je uzvratio na komplimente lijepim riječima i priznao da ga očekuje dvoboj sa snažnim protivnikom.

Mislim da Osijek ide pravim putem, tamo forsiraju svoje mlade igrače, imaju prave škole. Osječka škola nogometa u jednom trenutku bila je najbolja u Jugoslaviji”, rekao je i za kraj poručio: “Jači su od Hajduka, više bih volio da sam izvukao Hajduk nego Osijek, pa čak bi nam bilo lakše da smo izvukli i Rijeku. No nisam pesimist.”