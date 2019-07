UŽIVO, CSKA SOFIJA – OSIJEK: Teško gostovanje za Osječane na početku europskog puta

Tekstualni prijenos utakmice drugog pretkola Europske lige između Osijeka i CSKA iz Sofije uživo pratite na Net.hr-u

2. pretkolo Europske lige

Stadion Balgarska Armiya, Sofija, 19:30

CSKA SOFIJA – OSIJEK

CSKA Sofija: Černiauskas, Zanev, Bodurov, Tomas, Fabbrini, Malinov, Rodrigues, Bikel, Geferson, Sowe, Da Silva

Osijek: Ivušić, Šutalo, Škorić, Majstorović, Kleinheisler, Pilj, Žaper, Bočkaj, Šorša, Marić, Mance

Nogometaše Osijeka u četvrtak očekuje prva utakmica u europskom natjecanju u novoj sezoni. U drugom pretkolu Europske lige igrat će u Sofiji protiv CSKA, a susret počinje u 19.30.

🔥 MAAATCHDAY! 🔥 🏆 Europa League

⏰ 19:30h

🏟 Balgarska Armia

📺 Arena Sport 1 pic.twitter.com/0DlSsVJOr9 — NK Osijek (@nkosijek) July 25, 2019

U Osijeku vjeruju kako mogu izbaciti CSKA i proći u treće pretkolo.

“Znam dosta o sofijskom CSKA-u. To je vrlo kvalitetna momčad koja igra dobro i odgovorno u oba smjera. Napadački dio mi se čini jačim iako to ne znači da su ostale linije slabije. To što CSKA nije dobro krenuo u Prvenstvo, jednostavno se događa i ne treba ništa značiti”, prenosi 24sata izjavu trenera Osijeka Dine Skendera.

Ekipu CSKA vodi srpski trener Ljupko Petrović koji je u prošlosti bio nogometaš i trener Osijeka.

“O Ljupku sve znam i kao o igraču i kao o treneru, on je legenda našeg kluba. Ali neće igrati Dino i Ljupko, nego igrači njihovog kluba. U ovom poslu godine nisu važne i svi se imaju pravo nadati pa se tako i ja nadam da ćemo biti bolji. Bit će mi čast nadmetati se s njim”, rekao je Skender.

‘Osijek je jači od Hajduka’

Petrović je uzvratio na komplimente lijepim riječima i priznao da ga očekuje dvoboj sa snažnim protivnikom.

Mislim da Osijek ide pravim putem, tamo forsiraju svoje mlade igrače, imaju prave škole. Osječka škola nogometa u jednom trenutku bila je najbolja u Jugoslaviji”, rekao je i za kraj poručio: “Jači su od Hajduka, više bih volio da sam izvukao Hajduk nego Osijek, pa čak bi nam bilo lakše da smo izvukli i Rijeku. No nisam pesimist.”