OSIJEK KRENUO U VELIKU TRANSFER-AKCIJU: Dogovaraju kupovinu jednog od najboljih, ali grčki velikan stvara probleme

Osijek je odigrao sjajnu sezonu. Iako nisu uspjeli izboriti kvalifikacije za Ligu prvaka, a bili su na milimetar od drugog mjesta, mora se priznati kako je ekipa s Gradskog vrta bila pravo osvježenje ove sezone.

Jedan od najboljih igrača osječke momčadi bio je desni bek Igor Silva, koji je stigao na posudbu iz grčkog Olympiacosa, a klub sada želi Brazilca za stalno zadržati u svojim redovima.

Prema tvrdnjaka grčkog portala Sport 24, Osijek je već poslao ponudu Olympiacosu u iznosu od 500 tisuća eura, ali Grci su počeli praviti probleme jer im ta svota nije dovoljna. Oni traže čak milijun eura za stalno preseljenje Brazilca.

Činjenica je Silva je procvjetao u Osijeku i jedan je od najboljih na svojoj poziciji u HNL-u, a Grci sada to pokušavaju naplatiti. Grcima on, zapravo, nije pretjerano potreban i još k tome ima ugovor do 2022. godine pa mogu i pregovarati oko odštete. Dakle, ako Osijek ne pristane platiti lako ga mogu vratiti i dati mu priliku ili ga proslijediti nekom drugom.