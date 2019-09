OSIJEK IZNENADA OSTAO BEZ TRENERA, DINO SKENDER DOBIO OTKAZ: ‘Čudna energija počela se vrtjeti oko kluba’

Otkaz je vjerojatno uslijedio zbog loših rezultata i blijedih igara Osijeka

Hrvatski prvoligaš NK Osijek, iznenada je u jeku prvog dijela prvenstva, ostao bez trenera. Dino Skender više nije trener Osijeka, tako je odlučeno na sastanku između sada već bivšeg trenera i predsjednika kluba Ivana Meštrovića, a na klupksoj stranici piše kako je ovaj raskid suradnje bio obostran, dakle zajedno su donijeli najispravniju odluku.

Otkaz je vjerojatno uslijedio zbog loših rezultata i blijedih igara Osijeka. Nakon što su pobijedili Hajduk s 1:0, upisali su dva remija i poraz u posljednje tri utakmice. Prvo su kod Istre remizirali bez pogodaka, a potom kod kuće s Varaždinom odigrali 2:2, da bi u posljednjoj utakmici kod Lokomotive izgubili s 2:1. Osijek se trenutno nalazi na četvrtom mjestu s tri pobjede, dva poraza i četiri remija.

Predsjednik kluba Meštrović ovako je objasnio otkaz.

“Čudna energija se počela vrtjeti oko kluba. Imali smo 11 službenih utakmica, u gotovo svima smo nadigrali protivnika, ali bodovni saldo na to ne ukazuje. U tom kontekstu sam s Dinom Skenderom danas dogovorio, s čim se on danas i složio, a čak bih rekao i inicirao, da on više nije trener Osijeka”, rekao je Meštrović u intervjuu za klupsku stranicu.