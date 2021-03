ORŠIĆ POSTAO GORUĆA TEMA NA TWITTERU NAKON SENZACIONALNIH GOLOVA: Navijači diljem Europe klanjaju se dinamovcu – ‘Kakva zvijer…’

Oršićev spektakularan gol izazvao je brojne reakcije na Twitteru i to ponajviše kod stranih navijača

Veliko je iznenađenje Dinamo na Maksimiru pripremio protiv Tottenhama u uzvratnoj utakmicu osmine finala Europske lige.

Pogodak za 1:0 postigao je Mislav Oršić u 62. minuti nakon dobro odigrane kontre zagrebačke momčadi. Oršić je zabio onim svojim već mnogo puta viđenim šutom s ruba kaznenog prostora u rašlje, što mu je na neki način postao i zaštitni znak.

Krilni napadač Dinama ušao je na desnu nogu u sredinu i sjajno pogodio za vodstvo Modrih. Njegov strašan pogodak pogledajte OVDJE.

A u 82. minuti utakmice uslijedio je novi šok za Tottenham i novi gol Oršića za 2:0. Zabio je nakon sjajne povratne lopte negdje s 11 metara.

Isto tako, Oršićev spektakularan gol izazvao je brojne reakcije na Twitteru i to ponajviše kod stranih navijača. Izdvojit ćemo samo neke komentare.

“Upozorio sam vas na Oršića, a smijali ste mi se”, “Ovo je apsolutna bomba Mislava Oršića, kakav način da vratiš svoju momčad u igru”, “Igrači FIFA-e već znaju što Oršić može”, “Oršićev udarac je čisto savršenstvo”, “Oršić je u stvarnosti bolji nego na FIFA-i”, “Oršićev gol je prekrasan, a mi igramo očajno”, “Gubimo od momčadi čiji je menadžer upravo završio u zatvoru”, “Oršiću, dobrodošao u Premiership”, “Oršić je zvijer, trebali smo ga uzeti”, “Koja je Oršić klasa. Već vidim kako ga uzimaju Atletico i Dortmund za malu svotu”…

This orsic guy looks class! Can see a Dortmund or atletico snapping him up cheap — jimmy smith (@jimmysmith89) March 18, 2021

Still wish we signed Orsic.. he’s a beast mon. https://t.co/uTKe8IB6c9 — liam (@lmLiamm) March 18, 2021

orsic welcome to the premier league — Leonardo Scaranto (@ScarantoLeo) March 18, 2021

Tottenham Hotspur are losing to a team whose manager is in jail and they have the audacity to call us an irrelevant club — ’ (@whuraffa) March 18, 2021

That strike from Orsic was perfect — Swaggalomor on a Spaceship (@Yung6ix) March 18, 2021

Bomba that orsic fella scored you guys remember his card from last year — Timo deadarse has 6 g/a in 7 starts in the CL (@TuCheIs) March 18, 2021

Fifa players already knew what Mislav Orsic is capable of… 😬 (If you know, you know) 📲 Follow: https://t.co/lKAfJfAuk9#bbcfootball #UEL pic.twitter.com/edq2sk5T7x — Match of the Day (@BBCMOTD) March 18, 2021

I WARNED PPL ABOUT ORSIC AND THEY LAUGHED AT ME !!!!! — Ante 🕹 (@t0ttenbruh) March 18, 2021

Fucking hell, #Oršić bent it in beautifully. #Modri have renewed optimism now, we need an away goal if we are going to see this out properly. #DinamoZagreb #THFC #COYS #UEL — 𝕁𝔸𝔼 (@JaeDavies23) March 18, 2021