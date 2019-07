OREŠČANIN SE POJAVIO SAT VREMENA NAKON NAJGORE UTAKMICE U ŽIVOTU: Sigurno je bivši, već se zna ime novog trenera, je li on spasitelj Hajduka?

Poraz Hajduka od Gzire United dobrano je uzdrmao i onako eruptivan Poljud

Hajdukovci i trener Siniša Oreščanin bili su utučeni nakon blamaže sinoć na Poljudu protiv Gzire United s Malte. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

“Trener Hajduka Siniša Oreščanin pojavio se na press konferenciji sat vremena nakon što je završila utakmica, a na kraju svega je rekao da neće dati ostavku, ali da će još pričati s Upravom”, javljaju Sportske novosti. Oreščanin je bio jedini koji je govorio iz Hajduka sinoć, igrači nisu bili spremni za davanje izjava.

‘Siniša Oreščanin praktično je već bivši trener’

Ovaj poraz dobrano je uzdrmao Poljud. Već sad se spominju imena nasljednika Oreščanina na klupi. Portal 24sata javlja “kako se može iščitati između redaka je da je Siniša Oreščanin praktično već bivši trener, samo se čeka formalna odluka predsjednika Uprave, kao i potvrda Nadzornog odbora, koji po hijerarhiji odluku o smjeni trenera mora potvrditi”.

‘Jedno od logičnih i mogućih rješenja je povratak Damira Burića’

Takva je odluka očekivana, jednostavno ne postoji način da nakon ove blamaže svi skupa nastave dalje i Splićanima treba nešto što će ih prodrmati, iako bi najbolje bilo sve započeti ispočetka (govorimo o “projektu jakog Hajduka”). Samo je pitanje hoće li se sve skupa zaustaviti na Oreščaninu i tko će ga naslijediti na klupi. Jedno od logičnih i mogućih rješenja je povratak Damira Burića, koji je u prošlosti već surađivao s Brbićem, a trenutno je slobodna bez angažmana.

“Burić se spominjao nakon smjene voditelja Akademije Krešimira Gojuna, no on sam je otklonio mogućnost preuzimanja Akademije zbog toga što se i dalje želi baviti seniorskim nogometom. Trenutačno je slobodan, no i dalje uživa beneficije ugovora s Greuther Fürthom koji ga je smijenio prije šest mjeseci. Ideja da se Brbić i Burić tri godine nakon smjene vrate i nastave započeti posao je zanimljiva, a kad je Hajduk u pitanju, baš ništa nije nemoguće”, stoji u pisanju 24sata.

Gzira priredila senzaciju

Nogometaši Gzire Uniteda priredili su senzaciju pobijedivši na Poljudi pred 18.000 gledatelja Hajduk sa 3-1 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice.

Hajduk je prošlog tjedna u Ta’Qali pobijedio sa 2-0 i činilo se kako će uzvratni susreti biti tek formalnost, posebice nakon što je Bassel Jradi doveo domaćine u vodstvo već u sedmoj minuti. No, gosti su u nastavku golovima Jeffersona (57) i senzacionalnog Hameda Konea (69, 90+6) stigli do najveće pobijede i plasmana u povijesti kluba. Hajduk se tako već nakon prvog ispita oprašta od Europe.

Malteški sastav u idućem kolu očekuje latvijski Ventspils koji je u prvom pretkolu bio bolji od albanske Teute. Latvijci su pred svojim navijačima slavili sa 3-0, a u uzvratu izgubili sa 0-1. Prva utakmica je 25. srpnja u Ventspilsu, a uzvrat je 1. kolovoza na Malti.