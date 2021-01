OREŠČANIN KONAČNO PROGOVORIO O DRAMATIČNOM RASTANKU S HAJDUKOM: ‘Postoji razlog zašto sam ja ono napravio’

‘Trebale su biti četiri utakmice u deset dana, trebali smo proći pa ići u Estoniju’

Bivši Hajdukov trener, a danas novopečeni strateg Gorie, Siniša Oreščanin, gostovao je na Gorica TV, gdje je između ostalog komentirao i svoj neslavni rastanak s Hajdukom, koji je uslijedio nakon ispadanja u Europa ligi od Gzire United.

“Nije meni problem pričati o Gziri, ima objašnjenja što se tiče struke, zašto sam ja ono napravio. Trebale su biti četiri utakmice u deset dana, trebali smo proći pa ići u Estoniju. Bila su dva putovanja i htjeli smo malo rotirati ekipu. Bilo je tu ozlijeđenih igrača koji nisu mogli igrati, poput Nejašmića i još nekoga tko je bio bitan. Bilo je tu puno stvari koje nikad nisu izašle vani, takva utakmica se dogodi”, rekao je Oreščanin.

‘Jedna utakmica ne smije biti mjerilo’

Bi li napravio što drugačije?

“General poslije bitke je uvijek lako biti, naravno da je moj odgovor danas – da… Ali mislim da bismo s istom ekipom danas pobijedili jer to su bile neke okolnosti i pogreške. I naše i igračke. Bit je uvijek nešto što je šira slika. Ponavljam ono što sam već rekao u medijima: jedna utakmica nikad ne smije biti mjerilo jednog trenera. Može biti šok. Hajduk je specifika, emocija, to se kao ne oprašta, ali iza nas je bio dobar period rada, tako da jedna utakmica nije to trebala presuditi”, veli Oreščanin.

Kako je uopće završio na Poljudu?

“Do angažmana je došlo neočekivano, na poziv kolege Gojuna. Mi smo se trebali vratiti u Saudijsku Arabiju, a meni je godinu dana bilo dosta zbog obitelji. Rekao sam mu da mi se ne da. On je dobio poziv za direktora Akademije Hajduka i čim je preuzeo rekao nam: ‘Ti i Goran par mjeseci nemojte ništa uzimati, ima ovdje puno prostora za raditi’. Poziv je došao nakon 3-4 mjeseca. Mi smo došli na kategoriju U-17, 2000. godište. To su bili Palaversa, Šego, Blagaić, Bajić, Kreković, da nekoga ne zaboravim. Mislim da smo mi dolje radili ok posao, a kao kruna je došao rad s prvom ekipom”, rekao je trener Gorice.