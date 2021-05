OREŠČANIN KOMENTIRAO PEH GORICE: ‘Ne volim kad jedna utakmica odlučuje o tome je li nešto dobro ili nije. To su klišeji’

‘To je sport i život ide dalje, ne volim takva stanja, a bila su takva’, kazao je Oreščanin

Gorica je cijele sezone bila u samome vrhu i borili su se za Europu. 35 kola su bili favoriti za plasman u Europu, a onda u zadnjem, 36. kolu, sve su ispustili. S Rijekom su se borili za taj plasman, ali su ih oni na svojoj Rujevici pobijedili 2:1.

Goričin trener, Siniša Oreščanin, prokomentirao je današnji poraz:

“S obzirom na pripremu, odigrali smo jako dobru utakmicu. Htjeli smo doći s osiguranom Europom, ali to nam se u posljednja dva-tri kola poremetilo. Krenuli smo loše, Rijeka nam je zabila gol, potom smo kontrolirali susret, bili nagrađeni pogotkom, imali još jednu stativu i prvo poluvrijeme odigrali kako smo htjeli. Poremetile su nas i osakatile ozljede.

GORICA NAJVEĆI TRAGIČAR PRVE HNL: Cijelu sezonu bili su u vrhu i borili se za plasman u Europi, u zadnjem kolu sve su ispustili

‘Život ide dalje’

U drugom poluvremenu smo kontrolirali suparnika dugim loptama, izbacili smo ga iz ritma, šuljao se on na oko 16 metara, ali bilo je to dobro. Gol smo dobili iz nekakvog polu centaršuta, iz nekakve druge akcije i prekršaja na Baniću. O tome neću pričati. Imali smo lijepu šansu na kraju. Sukus svega je ta šansa koju nismo iskoristili. Nažalost, nismo osigurali što smo željeli.

To je sport i život ide dalje, ne volim takva stanja, a bila su takva. Ne volim kad jedna utakmica odlučuje o tome je li nešto dobro ili nije. To su klišeji. Odigrali smo dobru sezonu i trebali smo osigurati Europu. Nismo uspjeli, ali moramo biti ponosni jer sezona je povijesna. Borili smo se s velikim klubovima, klubovima koji imaju veći budžet i tradiciju. Čestitke Rijeci na pobjedi, ali bilo je to sretno i spretno. Trebalo je završiti remijem”, rekao je Oreščanin koji se nije želio upustiti u daljnji razgovor o planovima.

“Vidjet ćemo. Treba sjesti i vidjeti što i kako. Ne treba sad o tome voditi brigu”, zaključio je.