OREŠČANIN POTEZOM U POSLJEDNJI TRENUTAK SAM RAZOTKRIO SVOJE SLABOSTI: Ovo je lice i naličje petoplasirane momčadi HNL-a

Razgovarali smo s Ivicom Šurjakom o jučerašnjem derbiju Hajduka i Dinama

Nije ga dugo bilo u medijima. Kako nam je rekao, odlučio se distancirati od sedme sile, izbjegava televizije, medije općenito, u godinama je u kojima želi samo mir. Ali, Ivica Šurjak (66.) itekako prati sva događanja u i oko Hajduka, jer je to klub njegovog života, njegova prva i jedina ljubav. Za Net.hr odlučio je nakratko prekinuti svoju “šutnju” i prokomentirati sinoćnji derbi 27. kola HNL-a između vječnih rivala Hajduka i Dinama (0-1) na Poljudu.

Legendarni kapetan Hajduka i nenadmašno lijevo krilo karijeru je počeo u redovima Bijelih u kojem je proveo 10 godina, a onda 1981. godine za tri milijuna franaka prešao u redove francuskog PSG-a.

Velika i zvučna karijera

Pričalo se da je kasnije odbio bogatu ponudu Real Madrida i američkog Cosmosa, ali ispostavilo se kako ga PSG nije htio pustiti u Madrid. “Takav se klub ipak ne odbija”, kazat će Šurjak koji je bio dio one slavne generacije Bijelih sa Starog placa koja je harala Jugoslavijom i Europom.

Do 1981. u “bilom” je dresu, brojeći europske i sve domaće utakmice, nastupio 487 puta i postigao 127 golova, a sedamdesetih godina bio je jedan od najmodernijih i najtraženijih igrača Europe. Upravo to nedostaje današnjem Hajduku. Jedan napadač koji će zabijati, trpati…

“Dinamo je jako kvalitetan u završnici i zatvorili su svoje zadnje dvije linije u obrani, tako da je bilo teško proći kroz zgusnutu obranu Dinama. Ne bih rekao da je Hajduk odigrao loše, jednostavno je Dinamo u tim segmentima bolja momčad, iskusnija, iako nisu puno pokazali ni plavi jučer na Poljudu. Vidjeli se da im je cilj bio ne izgubiti.

‘Odlučio je slučajni gol’

Bila je to tvrda utakmica od samog početka, jedno nadigravanje, borba za pozicije na terenu. Također, bio je to dvoboj s malo prilika. Hajduk je bio dosta agresivan s dosta pokušaja da se dođe u priliku, ali dinamovci su dobro stajali u obrani i na sredini terena.

Odlučio je jedan slučajni gol u susretu koji Dinamu nije puno značio osim prestiža. Hajduku je značila puno više, bilo je dosta borbenosti, ali nedostajalo je malo više kvalitete”, kazao nam je u uvodu razgovora Ivica Šurjak s kojim nas je razgovor odveo prema jednoj činjenici.

Naime, jučer smo svjedočili dominaciji splitske momčadi u posjedu lopte, ali i kroničnom problemu neučinkovitosti napadača protiv Modrih. Imali su igru, agresivnost, napadali su, ali bez onog najvažnijeg – golova.

Hajduk je bio aktivnija momčad većim tijekom susreta, no nije uspio stvoriti niti jednu priliku za pogodak iz igre, najveće prijetnje stvorio je nakon prekida, ali njegovi igrači niti jednom nisu bili precizni, pa ni Lopez u 95. minuti kad je bio neometan u šesnaestercu i neprecizan glavom.

Također, probijao je stalno Jairo, driblao, prijetio, vrtio dinamovce i radio im probleme, no uvijek bi zakomplicirao situaciju i donio krivu odluku, pa je na kraju i izostao taj toliko željeni pogodak hajdukovaca. Jradi je također bio dobar, u tandemu s Jairom zadavao je glavobolje Nenadu Bjelici i njegovim pulenovima.

‘Ne postoje tu neki preveliki mehanizmi za napraviti nešto više’

“Gledajte, te dvije momčadi se više – manje u dušu znaju, načini igre se poznaju, tako da ne postoje tu neki preveliki mehanizmi. Primjerice ako staviš jednog novog igrača na neku poziciju, stvari se ne mogu nešto previše promijeniti.

Odlučilo je to da je Dinamo ovog momenta kvalitetnija momčad od Bijelih, da je Hajduk uz malo sreće mogao osvojiti bod, to je istina, Lopez je mogao ono zabiti glavom. Dinamo me u ovom dvoboju nije oduševio, odigrali su čvrsto, agresivno, ali to nije onaj Dinamo koji, kao ovako jaka momčad, mora stvarati jedno pet, šest šansi po susretu, pa tako i Hajduku u Splitu. No, nisu takvi bili”, govori nam Šurjak.

Trener Hajduka Siniša Oreščanin u posljednji trenutak uoči utakmice donio je odluku da od prve minute na desnoj strani u napadu stavi Frana Tudora, a na klupi ostavi Palaversu. U isto je vrijeme Lopez ‘upao’ u momčad umjesto Svatoka. Tudor je igrač energije i napadanja prostora, jako teško on nešto kreira sam za sebe i jako se teško može izboriti za priliku, pa se postavlja pitanje je li to bio dobar ili loš potez Oreščanina?

“To gledam na način da je Oreščanin htio zatvoriti kompletnu tu Dinamovu lijevu stranu, jer je de facto odigrao s obrambenim igračem kao što je Juranović, a isto tako i Tudor ima sklonosti da odigra kvalitetno u oba smjera.

Po tome se pokazalo da je Hajduk ušao u susret pomalo s ciljem najprije da ne izgubi, a onda ‘ako damo gol, bit će dobro”, otkriva nam Šurjak detalj koji puno toga govori o današnjem Hajduku (ograničenost u kadru i strateškim zamislima), koji se doduše probudio u drugom dijelu ligaške sezone, nanizao 4 pobjede, ali kojem nedostaje kvalitete za veći kontinuitet dobrih igara, najviše u onom “gol” dijelu, napadačkom segmentu igre.

Na poziciji napadača Oreščanin nema baš nikakvog izbora

Mijo Caktaš ima kvalitetu biti vođa napada Bijelih, trenutno je na 12 golova uz 4 asistencije u 27 susreta za Hajduk u kojima je nastupio u svim natjecanjima, ali sinoć nije uspio pronaći način. Pokušavali su Bijeli loptama u prostor pronaći Caktaša, ali bez konkretnih rezultata.

Sasvim je jasno da na poziciji napadača Oreščanin nema baš nikakvog izbora. Ima i ideju i automatizme, šablone, ali jednostavno nema igrača koji će to realizirati, koji će zabiti pogodak.

I onda u takvoj situaciji Caktaš je u 77. minuti nesmotrenim potezom zaradio isključenje i svoju momčad ostavio na cjedilu u posljednjih petnaestak minuta. Vukao je Caktaš loptu, Šunjić mu se zalijepio za leđa, a Batinić je puštao prednost. Međutim, iznerviran povlačenjem Šunjića, zamahnuo je Caktaš otvorenom rukom prema zadnjem veznom Dinamu, zahvatio ga po licu, točno ispred Batinića koji je izvadio crveni karton…

‘Obojici bi dao crveni’

“Odgovorio mu je, izgubio je živce, ja bih crveni karton dao obadvojici. Pa, pola sata ga je Šunjić vukao za dres, normalno da je izgubio živce, reagirao je malo nezgodnije, ne na način na koji to treba. Ponavljam, u ovoj situaciji kad te netko vuće i još gubiš utakmicu 1-0, normalno da si živčan. No, sucu se ništa ne može prigovoriti za crveni. Takva su pravila, kad nekog udariš bez lopte, ideš van iz igre.

Jedno je povlačiti igrača, a drugo ga je udariti rukom po glavi. Ali, definitivno je bio isprovociran. Što se tiče ciljeva, trebali bi dohvatiti Europu. Hajduku nije mjesto na petom ili četvrtom mjestu, zamanta mi se u glavi kad vidim prvoligaški poredak. Hajduk je klub koji se treba i koji će se sigurno svake godine boriti s Dinamom za titulu. Sad proživljavamo jedan period loših rezultata, ali ovo proljeće budi nadu i meni i svim navijačima Hajduka da će to u budućnosti biti puno bolje”, zaključio je Ivica Šurjak.