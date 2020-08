OPET BI MOGLE PLJUŠTATI NEGATIVNE REAKCIJE: Vratar Bayerna komentirao pjevanje Thompsonove pjesme – ‘Baš me briga…’

Neuer je na koncu odlučio i sam komentirati incident, ako se to uopće može tako nazvati

Vratar Bayerna i njemačke reprezentacije, Manuel Neuer, izazvao je burne reakcije u Njemačkoj nakon što je prošlog mjeseca snimljen kako na odmoru u Hrvatskoj u jednom kafiću pjeva pjesmu Marka Perkovića Thompsona, “Lijepa li si”.

Nijemci su ga napali i iznijeli čitav niz optužbi.

“To je domoljubna pjesma u kojoj se slave razne hrvatske regije. Problem je što se u njoj kao dio Hrvatske navodi ‘Herceg Bosna’, kako su Hrvati nazvali dio Bosne i Hercegovine od kojeg su tijekom rata 90-ih napravili autonomnu oblast koju su željeli pripojiti Hrvatskoj. Hrvati su do Herceg Bosne došli tako da su etnički očistili njen teritorij od Bošnjaka i Srba, pri tome masakrirajući civile tih nacionalnosti i masovno pljačkajući njihovu imovinu. Tako nastala Herceg Bosna slavi se u pjesmi kao ‘srce ponosno’. To pjeva Marko Perković Thompson koji inače veliča hrvatski fašizam. To je dokazao pjevanjem pjesme ‘Jasenovac i Gradiška Stara’, pjesme koja glorificira ubijanje Srba, Židova i Roma u navedenim koncentracijskim logorima ustaša, hrvatskih saveznika nacista u Drugom svjetskom ratu. Zbog toga je Thompsonu zabranjen ulazak i pjevanje u nekoliko europskih država”, pisali su tako Nijemci nakon što je snimka dospjela u javnost.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see. Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ — 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020

Reakcija Neuera

Neuer je na koncu odlučio i sam komentirati incident, ako se to uopće može tako nazvati jer “Lijepa li si” je neslužbena himna hrvatske reprezentacije.

“Ne govorim hrvatski jezik, tako da nisam ni znao što pjevam ni od kojeg pjevača. Baš me briga što ljudi pričaju. Uživao sam na odmoru”, njegove riječi prenose Bild i Sport1, dok Der Spiegel tvrdi da su ga suigrači dočekali u klubu tako što su razočarano mahali glavama nakon pročitanih vijesti.