ONO ŠTO LUKA RADI ULAZI U RUBRIKU VJEROVALI ILI NE: ‘Pa on se igra sa svima u ligi. Za manje od godinu dana mu ističe ugovor i to je ono što straši’

‘Lukita se igra sa svima u La Ligi, nastupa i iznad svojih mogućnosti za ovo doba godine’

U sinoćnjem posljednjem susretu 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobijedio Granadu sa 2:1 i dva kola prije kraja prvenstva ima četiri boda više od Barcelone.

REAL POBIJEDIO GRANADU, MODRIĆ ODIGRAO FENOMENALNU UTAKMICU: Kraljevski klub stigao na korak do titule

MARCA SE POKLONILA ČUDESNOM LUKI: Kapetan Vatrenih završio na naslovnici, svi u Španjolskoj pričaju o njemu; ‘Kraljevski Modrić’

Real protiv Villarreala može osigurati 34. naslov španjolskog prvaka

“Kraljevski klub” će za manje od tri dana u Madridu imati priliku pobjedom protiv Villarreala osigurati 34. naslov španjolskog prvaka. Luka Modrić odigrao je fantastičnu utakmicu protiv Granade i za manje od 34 sata od pisanja ovog teksta, mogao bi u džepu imati još jedan naslov prvaka Španjolske, drugi ukupno od kad je došao u Madrid 2012. godine. Prvi je uzeo 2017., a uz to ima četiri Lige prvaka i jedan španjolski kup.

Prema SofaScoreu, desetka Kraljeva odigrala je dvoboj za ukupnu ocjenu 7.1, što je peta najveća ocjena u pobjedničkoj momčadi.

Španjolska Marca je na svom web izdanju noćas iza ponoći donijela teksta pod nazivom: Ako tko ne zna, Modrić ima još manje od godinu dana u Madridu”, a u kojem hvali igru kapetana hrvatske nogometne reprezentacije i ističe njegovu ulogu, ne samo u ovoj sezoni u kojoj su na korak do naslova prvaka Španjolske, nego svih godina od kad je došao u kraljevski klub…

‘Luka se vratio na vrhunski nivo’

“Španjolska liga ima mnogo sjajnih nogometnih imena. Benzema, Ramos, Courtois … pa čak i Mendy! Francuz je jedno od otkrića prvenstva i zabio je sjajni gol poput Roberta Carlosa. Recital hvalospjeva također idu Luki Modriću, koji ima ugovor s Realom na manje od godinu dana. Bi li ga trebao produžiti ako ovako nastavi igrati? Luka Modrić vratio se na vrhunski nivo. Možda ne onom Ballon d’Or modu, ali je blizu tome. Finale sezone mu je spektakularno i on je nesumnjivo jedan od glavnih arhitekata velikog Real Madrida u ovom posljednjem dijelu natjecanja. Lukita se igra sa svima u La Ligi, nastupa i iznad svojih mogućnosti za ovo doba godine, sredinom srpnja fizički je poput motocikla koji samo juri i juri, koji ne staje. Sjetimo se da, ako ne bude obnove njegovog ugovora, za manje od godinu dana on više neće biti igrač Reala. I to je ono što jako straši”, stoji u tekstu novinara Juana Ignacija Garcíje-Ochoae.

Drugi poznati madridski dnevni sportski list AS je, pak, nešto prije ponoći također donio tekst o Luki Modriću.

“Hrvat je bio najbolji igrač Reala protiv Granade, posebno u prvom poluvremenu. Da, bio je Hrvat impresivan u prvom dijelu, asistirao je Benzemi za 0:2 i blistao u svakoj akciji s loptom. Zidane ga je smjestio kao svojevrsnog lažnog playmakera s desne strane i tamo se savršeno infiltrirao između linija Granade i uvukao ju u pustoš iz koje nema izlaza. Nešto malo lošije je odigrao drugi dio, ali on je uvijek donosio jasnoću i ritam igri. Kao da neće u rujnu napuniti 35 godina”, stoji u tekstu.