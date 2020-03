ONI TO RADE U TIŠINI, BEZ NASLIKAVANJA I KAMERA: BBB-ovci pomogli legendi čija je zgrada stradala u potresu; ‘To su dečki velikog srca’

Pozvali smo BBB nakon što se u potkrovlju naše zgrade počeo širiti neugodan miris kemikalija

U teškim vremenima obični mali ljudi pokazuju koliko su veliki. Upravo su takvi Bad Blue Boysi, koji su odmah stali u gard i pandemiji koronavirusa i potresima koji su prošle nedjelje, prije osam dana, pogodili voljeni im Zagreb.

I dok se uprava obračunava s trenerom Nenadom Bjelicom i igračima, najvatreniji Dinamovi navijači ne prestaju svojim dobrim dijelima oduševljavati hrvatsku javnost. I to rade u tišini. Bez naslikavanja i kamera. Iskreno i predano, onako kako to oni uvijek čine…

Predsjednik Hrvatske udruge kriznog menadžmenta (HUKM) Igor Magdalenić pohvalio je zagrebačke navijače istaknuvši prije nekoliko dana da, osim razvoja struke kriznog menadžmenta, “je pohvalno i kako su članovi za vrijeme potresa radili kao redovni pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi što uključuje i Boyse”…

Krizni trenuci često pišu najljepše, najhumanije priče, u teškim vremenima herojska djela posebno se cijene. Branko Gračanin (76) član je legendarne Dinamove generacije koja je one slavne 1967. godine osvojila Kup velesajamskih gradova. Njegova zgrada na trgu kralja Tomislava jako je stradala u potresu. Savjetovano mu je da ne koriste plin, a ima i rupu u krovištu…

Čudan miris po kemikalijama

I tu na scenu stupaju Bad Blue Boysi…

“Kao predstavnica stanara odmah isti dan kad su bili potresi išla sam vidjeti na tavan kako izgleda situacija. Drugog dana sam osjetila neki čudan miris po nekakvim kemikalijama. Svakog dana sve više i više sam osjećala taj miris, dok prekjučer navečer nisam osjetila po čitavom stubištu. Na tavanu nitko ne živi, jedan čovjek ima taj stan, dio tavana, ali rijetko dolazi. Na njemu se pronašlo puno starih boca starih i više od 50 godina, a na jednoj je pisalo razrijeđivać. Prijateljica mi je dala ideju da nazovemo BBB-ovce, jer mi nemamo nikoga mladog u kući da nam pomogne”, priča nam supruga Branka Gračana, Biserka Biba Rajković, i nastavlja:

“I onda su dečki velikog srca, to moram naglasiti, došli u subotu poslijepodne i kompletno sve ispraznili. Znači, oko 100 boca su iznijeli, kao i još nekih stvari… Bili su izuzetno vrijedni, ljubazni, nemam pravu riječ da kažem koliko su nam pomogli, što su oni za nas napravili. Ti dečki koji su bili, nisu nikakvi huligani, kako to često za navijače stoji u medijima. Ne mogu tako dobri ljudi koji pomažu biti huligani. To su dečki koji su strastveni i vođeni ljubavlju prema svom klubu, gradu i domovini”.

‘Kapa do poda Boysima’

Nakon supruge, mobitel je dobio i Branko Gračanin…

“Junačko srce, to je bilo junačko srce… Kapa do poda Boysima. Došli su nam statičari i rekli kako statika kuće nije dirnuta, te smo dobili narančastu naljepnicu. No, nakon toga se taj miris počeo osjećati. Pozvali smo BBB nakon što se u potkrovlju naše zgrade počeo širiti neugodan miris. Radilo se o nekom zapaljivom materijalu, došla su njih šestorica na kraju.

Ma, koliko srce i dušu imaju ti mladi ljudi. Oduvijek sam ja s Boysima i više nego u dobrim odnosima. Kad god se nešto dogodi, na njih možete računati sto posto. Oni su tu uvijek, prvi, i ne posustaju… Ovi što o njima pričaju budalaštine, ma to su obične gluposti i ja to ne priznajem”, rekao nam je Branko Gračanin i zaključio:

‘Ne žele se reklamirati’

“Ne žele se reklamirati. Netko bi na njihovom mjestu to raspalio na sva zvona. No, oni ti rade tako skromno. Lijepo sam ih počastio, popričao s njima. Popili smo pivicu s maskama, naravno. I ovim putem želim svim Zagrepčanima i Hrvatima poručiti da ostanu kod svojih kuća, da budu disciplinirani i slušaju upute nadležnih tijela. Jer, jedino tako možemo pobijediti koronavirus. A Boysi… Za njih ne brinite, oni nas čuvaju”, zaključio je Branko Gračanin.