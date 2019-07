ONE SU JUNAKINJE ČITAVOG ŽENSKOG SPORTA: Igrale su protiv anomalija i predrasuda i pobijedile ih; Trump se hvata za glavu zbog kapetanice

‘S kojim ciljem, s kakvim završetkom? Za žene, naravno, taj pojam prelazi mnoge razine’

U jučerašnjem finalu svjetskog prvenstva nogometašica reprezentacija SAD je u Lyonu pobijedila Nizozemsku sa 2-0 obranivši naslov osvojen prije četiri godine u Kanadi. Pobjeda Amerikanki, kojima je to rekordni četvrti naslov svjetskih prvakinja, mogla je biti i uvjerljivija, no nizozemska vratarka Sari van Veenendaal je bila sjajna zasluživši epitet igračice utakmice. Reprezentacija SAD-a je do prvog mjesta stigla sa sedam pobjeda i razlikom pogodaka 26:3…

AMERIKANKE SE TOTALNO RAZUZDALE NAKON POBJEDE U FINALU: Je li Alex Morgan pretjerala s ovim ‘prljavim plesom’?

Izazvale nezapamćeno zanimanje javnosti za ženski nogomet

Ovaj svjetski ženski nogometni trijumf izazvao je pozornost američkih medija, posebno sportskih. Ovo je vjerojatno, kako to već obično i biva, bio najpraćeniji ženski nogometni događaj ikad u američkim medijima. Da pojasnimo, nije ovo samo bio obični nogometni događaj za žene u jednom muškom sportu, nego su te žene izazvale veliko zanimanje javnosti u SAD-u, zemlji u kojoj nogomet, a posebno ženski nogomet i nije baš među onim najpopularnijim sportovima “preko bare”.

Znači, reprezentativke SAD-a igrale su i protiv predrasuda, stereotipa, homofoba, znači anomalija i nepravilnosti koje su prisutne u današnjem društvu. Uz to, dogodilo se to da su svojim igrama u vlastitoj zemlji cure izazvale nezapamćeno zanimanje javnosti za ženski nogomet i nastup “USWNT-a” u Francuskoj, a ženski nogomet na čitavom turniru pokazao se itekako reprezentativan. Ženski nogomet je strašno napredovao, igra se iz godine u godinu sve brže i bolje, a viđeno na ovom SP-u premašuje sve dosad viđeno i ostvareno kad je riječ o ženskom nogometu…

Gotovo svi pišu o američkom trijumfu

Stoga gotovo svi pišu o američkom trijumfu i klanjaju se ovom uspjehu, a ugledni ESPN istaknuo je:

“Nedjelja je obožavateljima diljem svijeta donijela veličanstveno izdanje vrhunskog ženskog međunarodnog nogometa i bilo je sve nekako prikladno da pobjeda Sjedinjenih Država u finalu SP-a za žene bude u prvom planu. Dan kasnije predstavljen je katarzični trijumf Copa America za nogometni Brazil, kao i obračun na Gold Cupu između susjeda SAD-a i Meksika, ali ta spomenuta veličanstvena nogometna događaja nisu uspjela dosegnuti besprijekoran standard koji je svjedočio na ženskom finalu u Lyonu, Francuska”, stoji u uvodu teksta ESPN-a…

Pogledaj fotogaleriju

‘S kojim ciljem, s kakvim završetkom? Za žene, naravno, taj pojam prelazi mnoge razine’

“S kojim ciljem, s kakvim završetkom? Za žene, naravno, taj pojam prelazi mnoge razine. Nemoguće je zamisliti još jedan skup sportaša koji nose teret odgovornosti koji Amerikanci čine, kao skupinu koja svakodnevno igra – s društvenim opterećenjem koje im je toliko teško preko ramena. Ove nogometašice igrale su čitav turnir dok su optuživali vlastitu nogometnu federaciju zbog navodne spolne predrasude. One su žene, nogometašice, i osvojile su Svjetsko prvenstvo kao nogometašice. Prije utakmice nizozemska ekipa objavila je videozapis na svojim računima na društvenim mrežama, potvrđujući da je izvrsnost i ambicija ženskog američkog tima u posljednja dva desetljeća pokazala svojim igračima da su ‘snovi mogući’. Nekoliko sati kasnije, utakmica je završila s navijačima na stadionu skandirajući “Jednaka plaća!” u istom stilu kao i “U-S-A, stoji u tekstu ESPN-a.

‘Osjećam da se ova ekipa sad nalazi usred mijenjanja svijeta oko nas’

“Osjećam da se ova ekipa sad nalazi usred mijenjanja svijeta oko nas, dok mi živimo”, kazao je Rapinoe novinarima. Uspon ženskog nogometa događa se grozničavo i jako. Sjedinjene Države bile su u četvrtfinalu sa sedam europskih zemalja, uključujući Nizozemke koje su igrale na svom drugom Svjetskom prvenstvu za žene.

Američki predsjednik Donald Trump čestitao je američkim nogometašicama na osvojenom naslovu svjetskih prvakinja pozvavši ih u Bijelu kuću, samo nekoliko dana nakon verbalnog sukoba s najboljom igračicom ženskog SP-a u Francuskoj.

Kapetanica Megan Rapinoe ne želi u Bijelu kuću

“Čestitam djevojkama na osvojenom naslovu, bila je to velika i uzbudljiva igra. Amerika je ponosna na sve vas”, objavio je Donald Trump. Međutim, kapetanica američke reprezentacije Megan Rapinoe je i prije početka SP-a najavila kako neće otići u Bijelu kuću dok u njoj stoluje Donald Trump jer su njegovi stavovi, ali i potezi administracije štetni za niz društvenih manjina, uključujući i LGBT zajednicu, piše ESPN.

‘Megan bi prvo trebala pobijediti prije nego što počne razgovarati’

“Megan bi prvo trebala pobijediti prije nego što počne razgovarati”, poručio je tada američki predsjednik.

Buzz Fed News u svom izvještavanju ističe kako su lezbijke osvojile svjetsko žensko nogometno prvenstvo.