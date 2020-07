ON, JEDNOSTAVNO, MORA BITI SLJEDEĆI TRENER DINAMA: Samo je jedan idealan kandidat, a pokušat ćemo objasniti zašto

Jovićević je, de facto, bio osuđen na ovakav ishod

Hrvatski nogometni prvak Dinamo u ponedjeljak je sporazumno raskinuo ugovor s trenerom Igorom Jovićevićem (46), koji je na kormilu prve momčadi bio samo dva i pol mjeseca. Činjenica je, Jovićević je od samog početka mandata očito imao određenih problema sa sastavljanjem momčadi i taktikom.

Kulminat je svakako bio nedjeljnji prvenstveni poraz od Rijeke 0-2. Jovićević je 22. travnja postao trener prve momčadi, naslijedivši Nenada Bjelicu, a iako je Dinamo osigurao naslov prvaka Hrvatske, “modri” su pod trenerskom palicom Jovićevića igrali vrlo loše nakon korona-pauze. Uspjeli su dobiti Varaždin, Slaven Belupo i Inter, remizirali su sa Osijekom i Goricom, a izgubili su od Lokomotive i Rijeke.

Zašto je dobio otkaz?

Jovićević je, de facto, bio osuđen na ovakav ishod. Naslijedio je najjači Dinamo u novijoj povijesti i preuzeo je mjesto ponajboljeg trenera u posljednjih 15-ak možda i više godina. Imao je zadatak u kratkom roku osigurati naslov prvaka, ali ujedno i ekspresno pronaći mlade igrače koje bi trebalo promovirati već sljedeće sezone.

Jovićević je uveo svoj sustav, promijenio formaciju i taktiku, a paralelno s time je počeo, pa čak pomalo i pretjerivati s rotacijom. Dečki se očito nisu mogli tako brzo i lako prilagoditi novonastaloj situaciji, a uz to vjerojatno je nedostajalo i malo motivacije, barem je tako izgledalo na nekim utakmicama. Trener je završio kao i mnogi mladi treneri u HNL-u, kao potrošna roba. U sedam utakmica, dogurao je od statusa zvijezde u usponu, zagrebačkog fakina i idealnog trenera, do jednog od najgorih u novijoj povijesti, neiskusnog stratega i neuvjerljivog lidera. Nažalost, Dinamo ima takvu povijest da se ovaj scenarij lako mogao predvidjeti već nakon prva dva ili tri kola. Padale su i mnogo veće glave do Jovićevića zbog serije loših rezultata i iznimke, na Maksimiru, očito nema.

Oproštaj

“Imao sam najbolje namjere, ali nogomet je takav. Lopta mi nije vratila ovaj put, ali odlazim uzdignuta čela iz svog kluba jer ne želim biti opterećenje u ovim vremenima. Zahvaljujem se klubu na povjerenju, na prekrasnim godinama u nogometnoj školi te prilici koju su mi dali u prvoj momčadi. Uvijek ću biti Dinamovac i vjerujem kako je ovo samo doviđenja, a ne zbogom najdražem klubu”, rekao je Igor Jovićević ja oproštaju.

Kratko je samo objasnio situaciju i sportski direktor kluba Zoran Mamić. “Žao nam je zbog tako brzog rastanka, ali moramo pokazati odgovornost u ovim teškim vremenima. U ime kluba zahvaljujem Igoru na velikim rezultatima koje je postigao s našom juniorskom momčadi. Vrata Dinama uvijek će mu biti otvorena”, poručio je sportski direktor kluba Zoran Mamić.

Tko će ga naslijediti?

Dinamo ističe da će pravovremeno obavijestiti javnost u vezi izbora novog trenera prve momčadi, ali već se itekako nagađa o tome tko bi mogao preuzeti klupu novopečenih branitelja naslova. Maksimirskim kuloarima trenutno

Prvi je bez sumnje sadašnji sportski direktor “modrih” Zoran Mamić koji u Dinamu trenutno obnaša dužnost sportskog direktora. On je već jednom sjedio na klupi Modrih, u razdoblju od 2013. do 2016. godine i u tom periodu osvojio je tri naslova pobjednika Prve HNL i dvije titule pobjednika Kupa.

Zatim, tu je i Željko Kopić, bivši trener splitskog Hajduka koji je u Dinamo stigao u travnju i preuzeo nogometnu školu hrvatskog prvaka. Treće ime koje se spominje je ono Goce Sedloskog, koji trenutno vodi Dinamo 2, ali nama najzanimljivije je ono četvrto.

Idealan izbor je…

Naime, govori se već neko vrijeme po maksimirskim kuloarima kako bi Dinamo mogao dovesti Gorana Tomića, aktualnog trenera drugoplasirane momčadi Prve HNL, Lokomotive. Tomić je trenutno, prema skromnom mišljenju autora ovog komentara, najbolji trener Prve HNL i svakako jedan od najboljih hrvatskih trenera uopće. Čovjek je u tri godine napravio čudo s ekipom s Kajzerice i prema gotovo svim parametrima idealan je za klupu Dinama.

Prvo i najvažnije, čovjek je izvrstan taktičar koji je svojedobno imao prilike raditi s jednim od najboljih stratega u povijesti Sven-Goranom Erikssenom, isto tako moderan je trener koji prati nove trendove, u Lokomotivi je uspostavio vrlo kvalitetan sustav i ima jasnu filozofiju od koje ne odstupa. Nadalje, Tomić je u Lokomotivi dokazao da zna odlično raditi s mladim igračima, gotovo svake sezone izbaci dvoje ili troje mladih igrača, a trenutno ima jednu od najmlađih ekipa u HNL-u i s njom drži drugo mjesto, mjesto koje vodi u Ligu prvaka. A to je upravo ono što Dinamu treba. Bjelica je forsirao “gotove” igrače, dajući pritom mrvice mladim Dinamovim talentima, Jovićević je pak pretjerao i previše rotirao, ali Tomić bi prema svemu do sad viđenom mogao biti idealan.

Ono što im treba

Zna uspostaviti taj balans, zna spojiti mladost i iskustvo i u Lokomotivi mu to nije bio problem raditi baš svake sezone kada bi Lokosi rasprodavali sve ključne igrače. Tomić se nikada nije bunio već je svaki put iznova, nekada uz malo više muke, nekada malo manje, stvarao novu konkurentnu ekipu. I to je nešto što Dinamu treba, razuman trener koji shvaća politiku kluba i koji će imati strpljenja s ciklusima prodaje i stvaranja nove ekipe.

Tomić je jedan od rijetkih trenera u HNL-u koji nikada nije imao ispade, na konferencijama i pred kamerama je uvijek ugodan, elokventan, reprezentativan. Čini se zaista savršenim za Dinamo, a najbolje od svega je to što im je praktički tu pod nosom, na Kajzerici u sestrinskoj Lokomotovi.