ON JE TOTALNO DRUGAČIJI OD DRUGIH: Ikona bez kočnica i prenemaganja o Vatrenima i Rakitiću; ‘Ne trebaju nam takve stvari’

Razgovarali smo s bivšim nogometašem, sad trenerom Igorom Pamićem (49.)

Kao igrač Igor Pamić je bio – fighter! Nije se dao zaj*bavati na terenu, taj bi se valjda potukao za svog suigrača, za svoj klub, reprezentaciju Hrvatske… Nema problema kad i gdje, s kim god igrao, branio boje Dinama, Osijeka, Pazinke, Sochauxa, Grazera ili Hrvatske… Kad to pišemo, ne mislimo da je Igor neki agresivac već čovjek istančanog karaktera, borbenog duha…

Uvijek je zanimljivo razgovarati s njim, uvijek ga je zanimljivo čitati… Osebujan je čovjek, osebujan trener, govori ono što misli, ni jednu rečenicu ne pakira u celofan niti se skriva iza kojekakvog politički korektnog odgovora. On udara ravno u glavu. Ne poput šampanjca, nego jače… Cajke nam, doduše, ne trebaju, ali ono baš ne trebaju, kao vjerojatno niti njemu…

Smisleno i iskreno viđenje

No, treba nam njegovo smisleno i iskreno viđenje u posljednje dvije eurokvalifikacijske utakmice Vatrenih protiv Slovačke u Trnavi i Azerbajdžana u Bakuu. Dugo ga nema na trenerskoj klupi, još od dana kad je vodio podgorički OFK Titograd. Javio nam se jutros iz Pule. Nije mu mobitel previše zvonio…

Kao da se Igor zaželio razgovora s medijima. Odmah nam se javio, a mi presretni što možemo malo popričati s čovjekom koji je totalno drugačiji od drugih…

“Neću reći vjerojatno ništa posebno i ništa novo ako kažem da je utakmica sa Slovačkom bila odlična. Zaista u svim segmentima smo bili bolji. Takva jedna utakmica vjerojatno se rijetko događa da se sve poklopilo, da su jednom rječju bili fantastični. Ne samo u jednom dijelu utakmice, nego u svih 90. minuta. O takvoj jednoj utakmici moramo govoriti u hvalospjevima. Normalno da smo svi nakon takve jedne utakmice očekivali lagani prolaz kroz Bakuu protiv Azerbajdžana, ali se dogodio kiks”, govori nam u uvodu razgovora Igor Pamić i nastavlja:

“Nije ta utakmica bila toliko loša. Mi smo imali problema u drugom poluvremenu. Ja čak mislim da se momčad ispraznila u Trnavi, u susretu u kojem se ritam možda i posljednjih 20, 25 minuta možda trebao i smanjiti, znajući da imamo pobjedu u svojim rukama. U prvom poluvremenu protiv Azerbajdžana dok je bilo te energije jednostavno trebali smo rješiti utakmicu, trebali smo zabiti taj drugi i čak treći gol. Azeri su bili spremni za nokaut. I onda dolazimo do one fraze u nogometu – što ne zabiješ – dobiješ! To se nama dogodilo. Nismo vidjeli reakciju naših igrača u drugom dijelu. Znači, dogodila se ta praznina, nedostajala je ona žestina, ona energija koju smo imali do tada. Reakcija kod gola je bila iznenađujuće loša. No, takve stvari se događaju, treba gledati prema naprijed”.

O reakciji u obrani kod pogotka Tamila Halilzadea

Reakcija u obrani Hrvatske kod pogotka Tamila Halilzadea u 72. minuti bila je u najmanju ruku – loša! Jocker s klupe Nikole Jurčevića doslovno se prošetao pokraj Brozovića, Bartoleca i na kraju Lovrena. Naravno, kako to već obično biva kod nas Hrvata, nakon poraza i jedne loše utakmice odmah dolazi do kritika javnosti. Jedan dan su Vatreni junaci, već treći dan su gubitnici, pokojnici… Niti mediji nisu bez grijeha. Odmah se kritički piše o akterima, reprezentaciji, izdvajaju se pogreške, naglasak se stavlja na lošim stvarima… U redu, posao novinara i medija općenito da se istaknu, da se piše o stvarima koje su se dogodile, znači o istini. No, ponekad se zaista u tome pretjeruje. Ne samo kad je riječ o medijima, nego općenito o hrvatskom nogometnom puku koji broji valjda 4 milijuna izbornika kad Hrvatska igra.

Na kraju je na površinu isplivala istina da su neki igrači imali problema s virozom i – proljevom! U takvom su stanju u prvih 11 bili upravo “krivci” za gol Azerbajdžana Marcelo Brozović, Karlo Bartolec i Dejan Lovren, kao i Ante Rebić te Borna Barišić. Izbornik Dalić nije to uopće spomenuo, da se ne stvara slika da traži alibi, ali na kraju je sve otkrio liječnik reprezentacije dr. Zoran Bahtijarević. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

“To je da, ali nije to slučaj samo kod nas da se tako brzo od pobjednika postaje pokojnik, kako se ono kaže… Tako je svugdje, vjerujte mi. Svako ima pravo na svoje mišljenje, nogomet je tu da se i komentira. Međutim, u Azerbajdžanu se dogodio jedan splet nesretnih okolnosti. Ja sam u razgovoru za neke druge medije kazao kako mi jednostavno imamo tu sudbinu, karmu da niti jedne kvalifikacije ne možemo proći lagano.

Da li je to kroz dodatne kvalifikacije, uvijek je neka teška muka a očigledno nas takav scenarij čeka i ovog puta. Jer, gledajući s aspekta kvalitete u toj grupi E naša je reprezentacija najkvalitetnija, tu nema dileme. Ali očigledno to nije dovoljno i jedan kiks je dovoljan da te poremeti. Nas ne treba poremetiti. No, što se tiče ove pogreške kod primljenog gola, pa to se može dogoditi i onda kad igrači nisu virozni. Uđeš u utakmicu samouvjereno i onda stvoriš bezbroj prilika u prvom dijelu. Znači trebaš nokautirati suparnika. I onda slijedi pauza. To je jedan specifični trenutak. Pitaš se kako to da nismo zabili, bez obzira što su to vrhunski igrači. I onda se vratiš u susret i dobiješ gol. Ma to je samo imaš ili nemaš sreće. Ne možemo reći da se naši dečki nisu trudili u toj utakmici. Ali, rezultat je takav kakav je”, objašnjava nam Igor Pamić i prelazi na Ivana Rakitića.

Slučaj s Ivanom Rakitićem

Puno se prašine podiglo oko njegovog ponovnog ne dolaska na okupljanje, odnosno odbijanja nastupa za reprezentaciju. Veznjak Barcelone propustio je posljednja dva ciklusa kvalifikacija za Euro i tako zabrinuo sve navijače Hrvatske, te pokrenuo razmišljanje, legitimno, kako je možda odigrao svoju posljednju utakmicu za reprezentaciju. Zlatku Daliću nije baš najbolje sjelo to što mu je jedan od najvažnijih igrača ponovno otkazao nastup, ovog puta zbog toga što nije u optimalnoj formi i što mu je u tom trenutku situacija s klubom bila neračišćena…

Zbog lakše ozljede preskočio je u lipnju Wales i Tunis, nakon čega je izborniku Zlatku Daliću u rujnu za Slovačku i Azerbajdžan otkazao zbog loše situacije u Barceloni. “Jučer sam obavio razgovor s Rakitićem. Nije riješio svoj status u klubu i zaključili smo da on nije spreman i zbog transfera ne može biti koncentriran na reprezentaciju te neće doći. Nemam uopće potrebu i vremena razmišljati o Ivanu Rakitiću.

Nadam se svemu najboljem. Nije ga bilo protiv Walesa i mi smo ga dobili. Ako bude problema ja ću ga riješiti na svoj način. Mi se sada moramo fokusirati na one koji su tu, niti imam neku bojazan što ćemo bez njega. Imamo Vlašića i Brekala, one koji dolaze, koji su puni volje i ambicija”, kazao je Zlatko Dalić na presici u Hiltonu uoči okupljanja Vatrenih u Zagrebu. Nije mu baš dobro sjelo novo otkazivanje njegovog jednog od ključnih igrača, dokapetana momčadi, iako je na pressici nakon remija u Bakuu kazao kako je Rakitić odličan igrač i kako će im se on brzo pridružiti…

‘Nama ne trebaju diskusije oko Rakitića’

“Nama trenutno ne trebaju diskusije oko Rakitića. To su stvari koje nam ne trebaju. Ako Rakitić jednostavno nije spreman doći na okupljanje, a prije toga se normalno odazivao Dalićevim pozivima, po meni, on bi se trebao izjasniti ili hoće ili neće. Znači ako hoće hoće, ako neće – neće. Nitko mu to neće zamjeriti, pošto su neki igrači tako rekli. To definitivno stvara jednu dodatnu nervozu. Dosta se energije troši na to. Vrlo je bitno da se to riješi. Moramo biti kompletni i spremni za utakmicu, uvijek kažem kako je zdravlje igrača jako bitno. Neću kritizirati igrače, imamo te mlade momke koji su odlični i bit će odlični. No, nemamo baš 20 istih igrača. Bitno nam je, stoga, da budemo kompletni i iskusni u takvim susretima. Sve ostalo će sigurno biti na nivou.

Takve utakmice treba znati tako odigrati. Vjerujem u Dalića i dečke jer su pokazali da se u njih može pouzdati. Uz jednu fanatičnost na Poljudu vjerujem da ćemo 10. listopada proći Mađarsku. No, sreću moraš isprovocirati, kao i pobjedu. Mi ćemo dominirati, stvarati šanse, ali ne trebaju nam neke stvari koje su bespotrebne i koje su uteg uspjehu i zdravoj klimi ove uistinu sjajne reprezentacije i grupe igrača”, u jednom nam dahu govori Igor Pamić i osvrće se na jednu stvar. Kako se postaviti kad je bitan igrač u pitanju koji postupi tako kao što je postupio Rakitić?

“Gledajte, da sam ja na mjestu Dalića ili da to meni napravi moj igrač u nekom klubu, hipotetski sad govorim, prvi put bi sigurno imao razumijevanja za njega, jer je to nekako normalno i logično. Popričao bi s njim, razumio ga, objasnio mu i otvoreno mu rekao: Ili ćeš doći ili više nećeš biti pozvan u reprezentaciju. Jer je reprezentacija iznad svega, moram to reći, razumijem Raketu i sve ali ta situacija nam ne nosi dobro, to nije dobro za kolektiv, za momčad, za uspjeh, za igrače… Ja bih se postavio na način da bi mu prvi put sigurno oprostio i razumio ga. No, već drugi put je previše… Po meni”.

Nikola Vlašić pokazao da je kapital za budućnost

Umjesto njega priliku je dobio Nikola Vlašić, predpoziv je bio aktiviran Marku Rogu. Vidjelo se protiv Slovačke najbolje kako ne trebamo brinuti za budućnost jer imamo odlične mlade igrače koji će u budućnosti biti nositelji Vatrenih poput spomenutog Vlašića, sjajnog Josipa Brekala, tu je Dalićev adut na lijevom beku Borna Barišić, Karlo Bartolec na desnom… Izbornik računa i na Darija Melnjaka iz turskog Rizespora…

“Ja bih napravio to ovako: Ako se već dozvolilo da Rakitić drugi puta nedostaje reprezentaciji, naravno porazgovarao bi s njim da odluči. Gledajte, kad je interes reprezentacije u pitanju neki puta moraš sagnuti glavu. Jednostavno, čovjek se mora izjasniti da se može drugačije pripremati. Ali, ja bih ipak volio imati Rakitića za ove kvalifikacijske utakmice. Definitivno. Svaka čast Vlašiću, on je već sad dokazani igrač. No, kvalitetu jednog Rakitića je teško nadomjestiti, tu mirnoću, taj pas, tu raznovrsnost, razmišljanja u igri, taktički nastup… Svaki je detalj bitan i po meni je Rakitić jako jako bitan za takve utakmice, kao i za nastupe na velikim natjecanjima. Da imamo kojim slučajem 4, 5 bodova više trebalo bi mu se možda zahvaliti, međutim sad ne vidim razlog da mu se zahvali. Ako on baš neće u redu, ali ja da sam izbornik volio bih imati Rakitića u reprezentaciji”, zaključio je Igor Pamić.