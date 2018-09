ON JE SRCE ŠPANJOLSKE REPREZENTACIJE I VJERUJE U POBJEDU: ‘Hrvatska je dobra, ali mi želimo imati šest bodova nakon utakmice’

Jednom od ponajboljih defanzivnih veznjaka na svijetu ne nedostaje samopouzdanja pred susret s Vatrenima

Vezni igrač španjolske nogometne reprezentacije Sergio Busquets smatra kako su Ivan Rakitić i Luka Modrić ključni za igru Hrvatske, koju je teško pobijediti, no da će Španjolska u utorak istrčati po nova tri boda.

“Hrvatska je uravnotežena momčad. U finalu Svjetskog prvenstva su bili zaslužili pobjedu, no nedostajala im je trunka sreće. Imaju odlične pojedince, a igrači u sredini poput Ivana i Luke su ključni“, rekao je Busquets u ponedjeljak na konferenciji za medije u Elcheu.

“Bit će to teška utakmica, teško ćemo ih pobijediti no izaći ćemo s velikom željom da to učinimo”, dodao je 30-godišnji vezni igrač Barcelone, klupski suigrač Ivana Rakitića.

Igrao protiv Vatrenih

Busquets, koji nosi reprezentativni dres od 2007. godine, već je igrao protiv Hrvatske. Na Europskom prvenstvu 2012. godine napustio je teren uzdignutih ruku nakon slavlja od 1-0, no na Euru 2016. napustio je teren spuštene glave nakon poraza od 1-2. To je bila posljednja međusobna utakmica ovih momčadi.

“Hrvatska je jako dobra no mi želimo imati šest bodova nakon ove dvije utakmice”, naglasio Busquets koji je u subotu sudjelovao u pobjedi od 2-1 nad Engleskom u Londonu.

“Želimo odigrati dobru Ligu nacija, a onda i kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Bili smo slabi na Svjetskom prvenstvu, no o tome je bolje više ne razmišljati. Raspored u Ligi nacija ne idem na ruku jer smo prije dva dana igrali utakmicu u Engleskoj, a već sutra imamo novu protiv Hrvatske”, rekao je igrač sa 107 nastupa za Španjolsku.

Zadovoljan novim izbornikom

Izbornik Luis Enrique u utorak će debitirati pred domaćom publikom nakon što je izbornički mandat započeo pobjedom na Wembleyu, nad četvrtom reprezentacijom svijeta.

“Ovo što radimo s njim slično je onome što smo radili u Barceloni. Znam sve i zato mi se nije teško prilagoditi”, rekao je Busquets koji je u Barci igrao po uputama Enriquea od 2014. do 2017. godine.

Upitan o Luki Modriću, s kojim će imati okršaj na sredini terena, rekao je da je riječ o odličnom igraču.

“Modrić je spektakularan, no ja bih nagradu za najboljeg igrača svijeta dao Lionelu Messiju. Messi je već dugo najveći, a to će biti sve dok se ne umirovi. Ne samo da se on ne može uspoređivati s Lukom, već s niti jednim drugim igračem“, zaključio je Busquets.