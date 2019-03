ON JE NAJATRAKTIVNIJI MMA BORAC SVIJETA: Pogledajte kako je razvalio svog posljednjeg protivnika i sve će vam biti jasno

‘Pametan način borbe bit će mu itekako potreban ove subote’

Nadolazeći vikend donosi nam novi nastup Justina Gaethjea, vjerojatno najatraktivnijeg borca svijeta. Borilački portal Fight Site prisjetio se njegovog posljednjeg nastupa i pobjede nokautom nad Jamesom Vickom.

BRUTALNO NOKAUTIRAO POZNATOG BORCA: Vjerojatno najpodcjenjeniji udarač u UFC-u šokirao borilački svijet

Gaethje je prije ove borbe bio unutar niza od dva poraza. Bili su to porazi u najboljim borbama godine, no nije to puno značilo kada ste borac koji gleda prema vrhu. Borba protiv Jamesa Vicka trebala je biti pravi ispit toga može li Gaethje prilagoditi svoj stil potrebama ili će i dalje nastaviti biti borac za publiku. 25. kolovoza 2018. godine, ušao je u kavez Jamesu Vicku.

Od samog početka meča bilo je jasno kako se Gaethje ponovno spreman potući, ali da ovog puta neće srljati pod svaku cijenu.

Otprilike minutu i pol nakon početka meča došlo je do fantastične serije lijevog pa desnog krošea koja je dovela do toga da je 191 cm visoki gorostas završio na podu, a Gaethje je potvrdio koliko može biti opasan kad se bori pametno.

“Pametan način borbe bit će mu itekako potreban ove subote, kad ga u Philadephiji, na UFC on ESPN 2, čeka borba protiv Edsona Barboze”, zaključak je u tekstu Fight Sitea.