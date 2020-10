‘Zašto mi nisi vratio loptu, sine?’

Madridski Real u subotu je poslijepodne u El Clasicu, na Camp Nou, pobijedio Barcelonu s 3:1. Pogodak odluke bilo je remek-djelo našeg Luke Modrića, koji je u 90. zatresao mrežu nakon što je zavaljao golmana Neta, te postigao gol uz dva igrača pokraj sebe i još dva suparnička ispred gola.

LUKA ODUŠEVIO ČITAVU ŠPANJOLSKU: Je li ovo najbolje napisan tekst o Modriću ikad? ‘On je Messi Madrida, beskompromisan je, doslovno jede travu’

Modrić od strane navijača proglašen najboljim igračem utakmice

Modrić je od strane navijača proglašen najboljim igračem utakmice, iako je u 69. ušao umjesto mladog Valverdea, strijelca gola za 1:0 Reala u 5. minuti, tako odigravši nešto manje od 24 minute.

No, madridski dnevni sportski list AS na svom web izdanju u nedjelju poslijepodne donosi situaciju koju mnogi nisu vidjeli u El Clasicu. Naime, bilo je nekih deset minuta prije kraja, Real je vodio 2:1 i promašivao, kad je došlo do simpatične i smiješne situacije između Luke Modrića i Rodryga, koja se završila na Twitteru.

Modrić dodao Rodrygu koji se spremao ući u igru

Utakmica je bila u 80. minuti, kada je Luka Modrić, pritisnut od četiri suparnička igrača, plasirao dodavanje za Rodryga, koji je bio udaljen samo nekoliko metara. Ništa čudno u vezi s tim ovako na prvu. Možda jedino to što Rodrygo nije bio u igri, nego se spremao za ulazak. Stajao je tik uz travnjak i čekao svoju priliku da zamijeni Marca Asensia.

Otac-sin zezancija

Nije trebalo dugo da Modrić u šali plasira pitanje: “Zašto mi nisi vratio loptu, sine?“ Istina je ta da je 35-godišnji Hrvat gotovo dvostruko stariji od mlade brazilske zvijezde (19 ), pa između njih vlada zezancija otac – sin, pišu Španjolci…

No, Rodrygo je imao savršen završni odgovor. Modrić je bio taj koji je postigao treći pogodak Madriđana, ali Brazilac je taj koji mu je asistirao za gol…

“Ali vratio sam ti ju tata”, briljirao je Rodrygo.