‘ON JE IZ DUBROVNIKA, IGRA KAO MODRIĆ’: Bivši dinamovac zabio golčinu, navijači ga častili urnebesnim i potpuno pogrešnim povicima

Velšani su slavili su rezultatom 4:2, no Šunjić je ipak impresionirao navijače golčinom s 30-ak metara

Nekako je u jeku svih događanje koja su nas zabavila ovog vikenda u sportu nastup bivšeg dinamovca Ivana Šunjića za Birmingham ostao u drugom planu.

Mladi veznjak kojeg mnogi vide kao dugogodišnjeg hrvatskog reprezentativca ponovo je zabio gol, no njegova momčad nije odnijela pobjedu protiv Cardiffa.

Velšani su slavili su rezultatom 4:2, no Šunjić je ipak impresionirao navijače golčinom s 30-ak metara, a oni mu ponovo skandirali poznatu pjesmicu.

“He’s from Dubrovnik, he plays like Modrić, his cock is fucking massive”, glasi ta umotvorina navijača Birminghama koji su dosta promašili jer je Šunjić rodom iz Zenice, a ne iz Dubrovnika.

Šunjiću su tek 23 godine. Za seniorsku reprezentaciju nastupio je jednom, a iz Dinama je za osam milijuna eura prešao u engleskog drugoligaša.