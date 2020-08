[FOTO, VIDEO] JESTE LI PRIMJETILI ŠTO JE MESSI RADIO DOK JE SUAREZ IZVODIO PENAL? On je bog nogometa, totalno drugačiji od drugih

Lionel Messi sinoć je imao šmekerski potez

Barcelona je sinoć na Camp Nou, u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka, protiv Napolija došla do pobjede s 3:1 (3:1) i po 13. put zaredom plasirala se u četvrtfinale ovog elitnog natjecanja.

Katalonci su poveli u 10. minuti pogotkom Clementa Lengleta nakon ubačaja iz kuta Ivana Rakitića. Na 2:0 povisio je Leo Messi u 23. minuti, a na njemu je skrivljen i kazneni udarac koji je u prvoj minuti sučevog dodatka u vodstvo 3:0 pretvorio Luis Suarez.

Luis Suarez with the PK! 3-0 Barca! pic.twitter.com/n4mRUZgvZy — Houston's XFactor (@messi0103) August 8, 2020

Suarez izvodio penal, a Messi vezao kopačku

Napoli je u petoj minuti sučevog dodatka u prvom dijelu smanjio zaostatak iz kaznenog udarca dosuđenog zbog Rakitićevog prekršaja nad Driesom Mertensom. Precizan izvođač bio je Lorenzo Insigne.

Zanimljiva situacija viđena je za vrijeme izvođenja Suarezovog penala. Naime, najbolji nogometaš svijeta Lionel Messi je u trenutku dok je Urugvajac izvodio svoj kazneni udarac vezao kopačku, a situacija je odjeknula na društvenim mrežama.

Messi tying his shoe while Suarez takes the penalty is the most Barcelona swag I've ever seen 😂 pic.twitter.com/XPbe5rOZgY — Mike Janela (@MikeJanela) August 8, 2020

🎙 | #BarçaNapoli | Luis Suarez's Post Match Statements: 🎙Suarez: "We knew the difficulty of this match. The important thing is we qualified for the next round." pic.twitter.com/dw2lW7AWyj — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 8, 2020

Messi tying his boot while Suarez is taking the penalty. Savage Level: Messi😎 pic.twitter.com/50S8JHrSHO — 🎥 (@MediaBarcaTimes) August 8, 2020

Inače, bio je ovo 16 uzastopni gol za Suareza na domaćem terenu u Ligi prvaka.