ON JE APSOLUTNI TRENERSKI GOSPODAR IZ SJENE PRVE HNL: Dobije li priliku, možda može postati hrvatski Jurgen Klopp

Imamo situaciju kada dva najuglednija hrvatska kluba, Dinamo i Hajduk, traže trenere, a njega potpuno nepravedno gotovo da i nema na radaru

Nismo bili fer, eto, moramo to priznati. Godinama i godinama, sezonama i sezonama, većina hrvatskih sportskih novinara, javnosti koja prati nogomet, ljubitelja HNL-a pa na koncu i navijača, sustavno je zanemarivala i uzimala zdravo za gotovo jednog od najdugovječnijih i najposebnijih trenera u novijoj povijesti Prve HNL.

Riječ je o Samiru Toplaku. Čovjek, vjerovali ili ne, drži rekord za najdugovječnijeg trenera u Prvoj HNL. Na klupi, sada već bivšeg kluba, zaprešićkog Intera, proveo je zavidnih i za prilike HNL-a nestvarnih, 2072 dana i opet velimo, nažalost, to su bili jedini trenuci kada se Toplaku pridavalo najviše pažnje. Velika je nepravda, zapravo, svih ovih godina napravljena Toplaku. Da, Prva HNL nije, sve donedavno, bila pretjerano zanimljiva i oku ugodna liga. Sav fokus preuzeli su na sebe ovi iz gornjeg doma ljestvice, poput Dinama, Hajduka i Rijeke, a tek u posljednje dvije sezone priča se više i o Lokomotivi, Osijeku i Gorici. Intera, gdje je Toplak radio sjajan posao, nije bilo niti na mapi.

Inter krahirao nakon Toplaka

Olako se shvaćalo Toplaka, iako je napravio čudesan posao, za koji bi u nekoj stranoj ligi, odavno bio nagrađen boljim poslom. Ušao je već davne 2014. godine s Interom u prvu ligu i odmah u prvoj sezoni završio na viskom petom mjestu, dat ćemo si malo za pravo i reći da je to ekvivalent, recimo, ovosezonskom plasmanu Sheffield Uniteda u Premiershipu, koji je stigao iz Championshipa i odmah u prvoj premijerligaškoj sezoni uzeo visoko osmo mjesto i do jučer se borio za mjesto koje vodi u Europu. Niti jednom klubu u HNL-u to nije pošlo za rukom u povijesti natjecanja.

Godinama je Toplak držao Inter, koji je tipični “hnlovski” klub, koji živi od prodaje igrača, koji nema konkretne sponzore, nema fan-bazu, koji nema skautsku službu, koji dovodi igrače na temelju proba, videosnimki i ne baš uvijek pouzdanoj riječi agenata, u Prvoj HNL. Mislite da je to bio lak posao? Ne, prokleto nije. Da ne duljimo, Inter je nakon odlaska Toplaka ove zime nanizao dovoljno loših rezultata da ispadne iz lige, a nota bene, nakon njegova odlaska dodatno su se pojačali i bili na sigurnoj poziciji s dovoljno bodova i prostora da izbore opstanak. Nakon Toplaka su krahirali.

Raritetan trener

Toplak je nedugo nakon Intera preuzeo momčad Varaždina, davljenika koji je tada igrao najgori nogomet u ligi, fenjeraša kojeg su baš svi otpisali i ekipu koja se vjerojatno već pomirila s ispadanjem. U kratkom periodu i zahvaljujući korona-pauzi, Toplak je od Varaždina napravio hit-klub proljetno-ljetnog dijela natjecanja i spasio ih je od ispadanja. Prije njegova dolaska bili su zadnji na ljestvici s tek mizernih 17 bodova na kontu, a danas su na, za njih definitivno, nestvarnih 36 bodova.

Nanizali su nastavka prvenstva nakon korona-pauze šest pobjeda u devet utakmica, a dobivali su Osijek, Hajduk, Slaven, Goricu, Inter i Istru te su remizirali s Rijekom. Prije samo nekoliko mjeseci momčad je bila u totalnom rasulu, a to je i sam Toplak potvrdio u nedavnom gostovanju na Nogometnom podcastu kad je kazao da se igrači Varaždina nisu znali niti veseliti nakon pobjede, koliko su bili psihički slomljeni.

Nije mu trebalo dugo da ih posloži, podigao im je duh, a vrlo je brzo proveo reselekciju prvu momčad, riješio se suvišnih i odmah implementirao svoj sustav i nametnuo svoju filozofiju. Kad smo kod toga, Toplak je jedan od rijetkih trenera u HNL-u koji se može podičiti time da njeguje i da je dosljedan nekoj filozofiju, da ima razrađen sustav, pa makar on bio prilagođen za “male” klubove i što je najvažnije da se već nakon prve utakmice na terenu vidi njegov potpis.

Trener za male klubove?

Pragmatičan, elokventan, izvrstan psiholog i pedagog, solidan taktičar koji prati trendove, ali opet trener koji je svjestan limitirane lige u kojoj radi i metoda koje ovdje mora i može primjenjivati. Nažalost, HNL je liga koja ne nagrađuje takve trenere već ih etiketira kao trenere za male klubove i eksperte u borbi za opstanak, a zbog toga se Toplakov puni kapacitet zapravo i ne može vidjeti, odnosno, njegov potencijal ne može biti ispunjen.

Toplak je itekako svjestan veličine posla kojeg je odradio, odnosno, odrađuje i nedavno je kazao kako ga istinski boli što nikada nije dobio priliku trenirati neki jači hrvatski klub.

“Malo me to nekad i boli. Izuzetno me boli. Ako gledamo samo ovu sezonu, možda ću ispasti sad bahat, ali ja sam ostavio Inter na osmom mjestu. Slabiji Inter nego koji je ispao. Na osmom mjestu u sigurnoj zoni. Došao sam u Varaždin, gdje je taj Inter ostao kasnije bez boda… Sjećam se ovoga. Jurgen Klopp je bio peti u Njemačkoj s Mainzom. To je bila strahota jer ljudi znaju s kakvim kadrom je napravio rezultat. Odmah je za nagradu dobio Borussiju Dortmund. Njegov nasljednik u Mainzu, Thomas Tuchel, opet je napravio rezultat i isto dobio posao u Dortmundu”, rekao je Toplak u podcastu. Primjera iz Europe ima na pretek, a mi ćemo tu dodati i najbolji hrvatski primjer s Nikom Kovačem koji je, bez ikakvog klupskog “backgrounda” nakon dobrog posla u Eintrachtu bio nagrađen poslom u Bayernu.

Nepravedno podcijenjen

Činjenica je, Toplak je u Hrvatskoj premalo cijenjen trener, a toga je i on sam svjestan.

“Znači, u Hrvatskoj, iskreno se bojim da ću ostati trener za male klubove. To je kao i Stanko Mršić, moj bivši trener. Ne znam što još moram napraviti. Trebam li s Varaždinom biti četvrti? To je naprosto nemoguće. S drugoligaškom ekipom Intera bio sam peti! Malo se pisalo i ništa. Razočaran sam za taj način. Mnoga se imena vrte po portalima za Dinamovog trenera. Mene nema na mapi. Isto je i za Hajduk, Rijeku i Osijek”, kazao je pomalo razočarani Toplak.

I tu je, nažalost, u pravu. Podcijenili su ga svi, konkurentski klubovi u ligi, eto i novinari koji su godinama gledali na njega kao na trenera koji će održati Inter u prvoj ligi, a sada opet imamo situaciju kada dva najuglednija hrvatska kluba, Dinamo i Hajduk, traže trenere, a njega potpuno nepravedno gotovo da i nema na radaru. Čovjek, kako i sam kaže, rudari u HNL-u već deset godina, stvorio je gomilu kvalitetnih igrača koji imaju i jake inozemne karijere, igrao je respektabilan i opasan nogomet s katkada i ispodprosječno kvalitetnim igračima i otkidao je bodove najjačim klubovima, bio je što se kaže, nagazna mina i s Interom, a bome i sada s Varaždinom.

“Nekad mi je baš teško. Neko dobiva priliku iz ničega, a ja rudarim u kontinuitetu već deset godina u 1. HNL. Stalno govorim: ‘Pozovite me samo na razgovor i slušajte moju ideju. Da predočim svoj plan’. Ipak ja sam sretan čovjek i volim raditi nešto nemoguće. Crpim svoju energiju i snagu da s malim klubovima napravim rezultat, da ekipa ima glavu i rep”, rekao je Toplak.

Dajte mu Dinamo ili Hajduk

A mi ćemo iz te izjave izdvojiti samo jedan segment jedan element koji ga čini uistinu posebnim i raritetnim – on voli raditi nešto nemoguće. Eto, biti trener Hajduka je kako mnogi kažu nemoguć posao. Doveli su si zaista vrhunskog stručnjaka koji je kalibar za puno veće lige od HNL-a, Igora Tudora, pa su doživjeli debakl. Evo, neka probaju s Toplakom, dokazao je da je kod njega nemoguće moguće.

Ista stvar je i s Dinamom. Kažu da je nemoguće raditi sa Zdravkom Mamićem, kažu da je nemoguće balansirati s Dinamovom klupskom politikom, prodajom mladih igrača, osvajanjem lige i plasmanom u Ligu prvaka. Nenadu Bjelici nije uspjelo, Vahidu Halilhodžiću nije uspjelo… Evo, dajte Toplaku da proba, radio je puno teži posao s ovim “manjim” klubovima, bez resursa, bez opreme, tehnologije, novca, mladih igrača, podrške navijača, skautske službe, a što bi tek možda mogao napraviti sa svim time.

Doktorirao HNL

HNL stalno stremi ka tome da izgleda kao neka uređena europska liga, pa neka se ugledaju tu i tamo na, eto njemačke, austrijske, švicarske ili skandinavske modele rada, gdje je sasvim normalno da ako trener odradi sjajan posao s “manjim” klubom, dobije priliku u “većem”. Neka daju priliku čovjeku koji je preorao, rudario i doktorirao na HNL-u, čovjeku koji je apsolutni trenerski gospodar iz sjene Prve HNL. I da, usudit ćemo se reći da trenutno nitko ne poznaje bolje ligu od Samira Toplaka. Najduže je u HNL-u, sudjeluje u svim analizama i post-analizama, zna u dušu svaki protivnički klub, zna tko i kako igra, koje su im mogućnosti, ne treba mu proces prilagodbe, što je na koncu dokazao i sada u Varaždinu kada je sve uspio na neki način “skalpirati”, sve osim Dinama, ali njih je također namučio.

Iako bi voljeli da s Varaždinom ostvari još veću senzaciju, ma da je to nemoguće, nekako bi zaista više voljeli i na koncu bilo bi zaista pošteno, da Toplak dobije priliku u nekom top-klubu pa da na koncu svi vidimo koliko uistinu vrijedi.