LEGENDARNI AS ZA NET.HR O DALIĆEVOJ UZDANICI: ‘On ima problem u glavi. Mora se smiriti i pripaziti. Na SP-u mu to neće prolaziti’

Porazgovarali smo s Velimirom Zajecom o Šimi Vrsaljku i jučerašnjem finalu Europske lige

Atlético Madrid sinoć je u Lyonu osvojio svoj treći naslov u Europskoj ligi, drugom po jačini europskom klupskom nogometnom natjecanju. Rojiblancosi su u finalu slavili protiv francuskog Marseillea s 3-0.

Dvostruki strijelac za Atlético bio je Antoine Griezmann u 21. i 49. minuti, a gol je zabio i kapetan momčadi Gabi (89). Za španjolsku ekipu nastupio je i hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko koji je igrao prvih 45 minuta, dok ga je u drugom dijelu zamijenio Juanfran. Šime je tako postao osmi hrvatski nogometaš koji je osvajao Europsku ligu.

‘Šime je odigrao dobro protiv Marseillea, ali…’

“Šime je odigrao dobro protiv Marseillea, s obzirom da ne igra stalno, dosta je dobro odigrao. Iako, malo je prenervozan i prelagano dobiva žute kartone. Vjerojatno je to bio razlog zašto ga je Simeone izvadio van”, objašnjava nam legendarni modri as Velimir Zajec.

Vrsaljko je u utakmici zbog naguravanja zaradio opomenu već u 23. minuti…

“Šime se mora malo smiriti. Da se razumijemo, radi se o kvalitetnom nogometašu koji ima snagu, ponavljanje, centaršut. Međutim, prenervozan je u duelima, mora ići s manjom kočnicom u duele. To mu se sad već prečesto događa”, objašnjava nam Zajec.

Vrsaljko u Londonu ‘pocrvenio’ već u 10. minuti

U prvoj polufinalnoj utakmici u Londonu protiv Arsenala, Vrsaljko je pocrvenio već u 10. minuti zbog dva žuta kartona. Prvi žuti karton hrvatski reprezentativac je dobio u drugoj minuti nakon što je zakasnio na loptu i oborio Jacka Wilsherea, a u 10. minuti je zaradio i drugu javnu opomenu jer je nagazio Alexandrea Lacazettea.

Šime je ove sezone ukupno dobio 8 žutih kartona, uz spomenuto isključenje u 29 susreta u kojima je nastupio za Atlético, gledajući sva natjecanja…

“Mora pripaziti, sigurno da će se na SP-u kažnjavati takav način igre puno strože. Iskreno, mislim da je kod njega psiha najvažnija. Što se tiče njegovog nastupa na SP-u, kod njega se treba raditi na tom planu. On treba imati osjećaj da je standardan, da se nameće u Atléticu. To je kod njega očito napravilo nervozu. Ima taj višak energije, višak agresije koji je problem u glavi. Tu jedino rad sa njim na tom planu pomaže i mora se više napraviti po tom pitanju i onda će biti OK. Dobar znak je to što mu Simeone i dalje vjeruje, očigledno u njemu vidi potencijal kad se treba igrati više ofenzivno jer je on ipak bolji u napadu. Simeone ima i drugi opciju s Juanfranom koji je ipak više defanzivniji, pa toliko ne ide naprijed. I taktika je razlog zašto je Simeone mijenjao Vrsaljka. Osim nervoze i bojazdi da dobije drugi žuti, htio je i pojačati defanzivu i to je logičan potez”.

Atlético do trijumfa došao zasluženo

Što se tiče same utakmice, Atlético je do trijumfa došao posve zasluženo zahvaljujući Francuzu Griezmannu, koji je znalački iskoristio dvije velike pogreške igrača Marseillea, dok je francuski klub bio zapravo opasan samo u prvih i zadnjih deset minuta utakmice.

Imali su dvije sjajne prilike, već u 4. minuti, nakon što je Germain primio loptu u šesnaestercu, ali loše je pucao. U 81. minuti je, pak, grčki igrač Mitroglou sjajnim udarcem glavom pogodio vratnicu. Razloge poraza Marseille će zasigurno tražiti i u ozljedi Dimitrija Payeta koji je igru primoran bio napustiti u 32. minuti ogleda…

“Počeli su Francuzi dobro, sigurno da je tome razlog igranje Payeta koji je vrhunski igrač. Međutim, ove sezone nije bio fizički dovoljno spreman. Svi ti prelasci koje je imao očito su ga gurnuki malo natrag. To se mora srediti, ali bez sumnje on im je najbolji nogometaš, a kad igraš bez najboljeg igrača, onda to nije baš lagano. Do njegovog napuštanja igre su igrali jako dobro, imali su inicijativu, presing, igrali su dobro”, rekao nam je Velimir Zajec koji se osvrnuo na El Chola i njegov sjajni posao koji je u sedam godina na klupi Atlética napravio.

Genijalac Simeone

Stvorio je stroj, najčvršći obrambeni beton koji danas možemo gledati. Pod Simeoneom se Atlético razvio u momčad koja igra daleko najbolju zonu u modernom nogometu, stvorio je kolektiv, izgradio igračima karakter, te osvojio šest trofeja i igrao u čak osam finala…

“Atlético ima jednu prepoznatljivu igru, ta igra bez obzira što je nazivano defanzivnom i čvrstom je kompaktna. Linije su im blizu, igraju jednu plitku formaciju. Imaju zvijezda, ali se posebno nitko ne ističe u smislu ponašanja. Napravila se jedna disciplina, međusobno povjerenje i takvi su im onda i rezultati. Simeone je jedan od rijetkih stručnjaka koji imaju svoju prepoznatljivu igru. On je među pet koji stvaraju igru. Nekom se to može sviđati, nekom ne. Međutim, to je jedna defenzivna poziciona igra s dobrom kontrom, ponekad i s visokim pritiskom, ovisno o rezultatu. Zrela su momčad koja igra ne mijenja puno, mijenjaju godišnje dva, tri igrača. Imaju iskustvo, kvalitetu, imaju tajming kad treba nove igrače ubaciti i ne kupuju skupe zvijezde. Napravili su rezultat kroz kontinuitet koji je najvažniji u nogometu, po meni”, zaključio je Velimir Zajec.