Razgovarali smo s lijevim bekom hrvatske nogometne reprezentacije i Glasgow Rangersa Bornom Barišićem (27)

Po prvi put u svojoj karijeri našao se u situaciji da ne mora strepiti za mjesto među putnicima na jedno reprezentativno natjecanje. Borna Barišić kroz prošle eurokvalifikacije, ali i još prije, nametnuo se izborniku Zlatku Daliću kao prvo rješenje na poziciji lijevog beka. Borna ove sezone igra najbolji nogomet u dosadašnjoj karijeri.

O eurogrupi D

Nogomet života, reći će i sam, tek ga očekuje. Vjeruje kako može biti još bolji. Trebat će nam Borna u najboljem izdanju na Euru protiv Engleske i Češke, a još čekamo trećeg protivnika kojeg ćemo dobiti kroz doigravanje u kojemu nastupaju Škotska, Izrael, Norveška i Srbija. Naši će i utakmicu otvaranja igrati na Wembleyju, a susret trećeg kola u Glasgowu i to 23. lipnja. Neće Hrvatska imati laku skupinu na Euru 2020. godine…

“Sigurno da će otvaranje s Engleskom biti najteže. To je i nekako najupečatljivije. Engleska je najatraktivniji protivnik, Wembley kultni stadion. Što se tiče težine grupe D, ona neće biti lagana, ali ne bi bila niti da smo završili s nekim od drugih reprezentacija. Na Euru su svi dobri”, kazao nam je u uvodu razgovora Borna Barišić i nastavio:

“Ali, dobro i da nismo završili u onoj tzv. ‘skupini smrti’ F, u kojoj su se našli Portugal, Francuska i Njemačka. To je pozitivno. Češka je u grupi za eurokvalifikacije pobijedila Engleze, završili su kao drugi s 15 bodova, šest manje od Engleza, radi se o sigurno odličnoj momčadi. Što se tiče ovih 4 mogućih suparnika kojeg možemo dobiti, osobno bih htio, jednim dijelom, Škotsku jer je to moj drugi dom. No, isto tako ne bih ih htio jer su kvalitetna reprezentacija. Možda bi nam bilo teže uhvatiti drugi krug natjecanja. Uz to, igrali bi na domaćem terenu. Oni su mi, onako, 50-50. No, moram vam reći kako se u Škotskoj nitko ne bi htio naći s nama na Euru. No, i sami znaju da će biti to za njih jako teška grupa, ako se kvalificiraju”, govori nam Borna kojem smo kazali da potencijalna utakmica sa Srbijom nekako najviše “zvoni”…

Srbija – moguć protivnik Hrvatskoj

“Uh, to bi bila stvarno velika utakmica. Ali, kad bi se to dogodilo, taj dvoboj bi trebalo i trebat će u tom slučaju odigrati hladne glave. Za nas mlađe u reprezentaciji to bi bila utakmica za pamćenje. Srbija ima određenu kvalitetu i bila bi to spektakularna utakmica. No, vidjet ćemo što će se dogoditi”.

Puno se toga promijenilo u Borninoj karijeri u posljednjih dvije godine i pol godine. Od onih problema s ozljedama koje su ga pratile i koje su mu i kumovale njegovom ne odlasku na SP 2017. u Rusiji jer zbog toga nije u nekim akcijama igrao, došao je u poziciju da je “unutra” za Euro. Naravno, pod pretpostavkom da nastavi ovako dobro igrati kao sad, odnosno da igra u Glasgow Rangersu…

“Sigurno da sam sretan i zadovoljan zbog toga. To je bio jedan od mojih ciljeva, da se učvrstim u reprezentaciji, da uhvatim svoje mjesto. Kad sam došao u Rangers, znao sam da će me samo moje dobre igre dovesti u reprezentaciju. Igram u klubu u prvih 11 bitnu ulogu, isto kao i u reprezentaciji. To mi je bio i cilj.

U prošlosti imao probleme s ozljedama

U prošlosti sam imao problema s ozljedama, kao i prije u Osijeku, ali nakon što sam u Rangersima pohvatao neke stvari, naviknuo se na ritam i na sve, jednostavno ovdje igram u odličnoj formi. To mi je bio plan kojeg sam ostvario. Dugoročni plan. Ali, naravno da sad neće na tome stati. Opet sam si podigao ljetsvicu, idemo korak više. Ovo nije što mene osobno zadovoljava, iako sam sretan. Postoje neki drugi ciljevi. Jako mi je drago i ponosan sam što sam bio dio momčadi, reprezentacije koja je izborila nastup na Euru. To je za mene velika stvar”, rekao nam je Borna i dodao kako Steven Gerrard, njegov trener u Glasgow Rangersu, mu vjeruje:

“Jako je bitno igrati u kontinuitetu, on je najbitniji, bez obzira kakav igrač netko bio. Jedno vrijeme još prolazi ako ti baš ne ide, nekoliko utakmica, ali kasnije to postaje teško. Ne možeš držati korak s ostalima. Od ljeta i priprema, proživljavam najljepše trenutke svoje karijere. Uživam u tome što mi svi u klubu vjeruju. Od trenera, do stručnog stožera, preko suigrača i na kraju krajeva navijača koji su nama izuzetno bitni, svi mi vjeruju, pružaju mi podršku. Kao da smo svi jedna obitelj. Baš mi je lijepo ovdje u Glasgowu”.

Dosta je radio i prošlog i pretprošlog ljeta u onom fizičkom dijelu. Nije se odmarao, nego je trenirao kako bi ozljede sveo na minimum, kako bi bio što spremniji. Tek je nešto uhvatio slobodnog vremena za sebe doslovno nekoliko dana…

‘Popravio sam neke stvari’

“Istina. Bogu Hvala, tamo još od Budimpešte u ožujku čini mi se, nisam se ozbiljnije ozlijedio, nisam imao problema, a igrao sam velik broj utakmica. To dovoljno govori o tome. Kad sam došao u Glasgow, i u Osijeku isto, ali kad sam došao ovdje još bolje sam se fizički spremio. Ne možeš drugačije, igraš svakih nekoliko dana, moraš biti spreman. Liga je zahtjevna, ima puno duela, puno se trči… Jednostavno, vidio sam da neke stvari moram popraviti i to sam popravio. Ovdje su ljudi jako stručni, u svim poljima, puno su mi pomogli u fizičkoj pripremi. Duži period se osjećam vrhunski. Zadovoljan sam svojom formom”, objasnio nam je Borna kojeg smo upitali da li čita otočke medije? Iz razloga što opet Englezi nekako “sviraju” podcijenjivačke tonove u svojim pisanjima o skupini s Hrvatskom na Euru…

“Ne čitam medije. Nemam ništa protiv njih da se razumijemo, novinari rade svoj posao. Samo, ne volim čitati tekstove iz puno razloga. U ovom vremenu Facebook demokracije, mnoštvo portala, svatko može sve pročitati i komentirati, što god hoće. Nitko ne može kazati da neke stvari ne utječu na njega, a ljudi neke stvari ne razumiju. Zato je bolje za profesionalnog nogometaša da uopće ne čita što pišu mediji, što se piše o njemu. Nemam ništa protiv nikoga, ali stvarno ne čitam. Ne želim se s tim zamarati”, istaknuo je Barišić i nastavio:

‘Vole Englezi malo zapariti, nabrijati’

“Činjenice govore da su nas Englezi podcijenili i na SP-u, pa svi znamo kako je na kraju završilo. Kako će sad proći, ne znam. Voli one malo zapapriti, nabrijati. Iako, imaju stvarno moćnu reprezentaciju. Za Euro će imati još bolju momčad nego na SP-u. Mi smo ipak skromniji i malo ponizniji od njih, ali jednako jaki. Vjerujemo u sebe. Ok, nema veze, oni neka rade po svom, mi ćemo po svom, pa ćemo vidjeti tko će ostvariti svoj cilj. Teren je jedino mjerilo pa ćemo vidjeti tko je bolji”.

Za kraj nam je Borna prokomentirao mlade lavove koji su se ustalili u reprezentaciji i koji će na Euru biti snaga Zlatka Dalića prema još jednom, nadamo se, ljetu za pamćenje…

“Normalno da su neki mladi novi igrači došli na reprezentativnu scenu. Nitko ne može igrati godinama. Drago mi je zbog Nikole, Brekala, Duje, da sad ne nabrajam, ima tu još igrača… Evo, s nama je sad i Dino Perić, moj Slavonac, moj prijatelj. Tu je i Livaković koji je bio na SP-u. Sve su to igrači koji imaju vrhunsku kvalitetu, vidjeli smo to i u ovim kvalifikacijama, vidimo u kojim klubovima igraju. Drago mi je što smo sad mi dio te momčadi, što imamo širinu, što imamo kvalitetu i jednu vatru za budućnost”, zaključio je Borna Barišić.