ON BI U NOVOJ HRVATSKOJ MOGAO IGRATI OZBILJNU ULOGU: ‘Nisam mogao vjerovati kad su me pozvali, od tad brojim dane do okupljanja’

Prošle sezone napadač Rijeke Antonio Mirko Čolak (26) zabio je 20 golova u HNL-u, ukupno 26 u svim natjecanjima (4 u Kupu i dva u Europskoj ligi) i bio najbolji strijelac prve hrvatske nogometne lige. Iako su Mijo Caktaš i Mirko Marić postigli isti broj golova, titula je pripala Čolaku koji je do te brojke stigao s najmanje provedenih minuta na terenu…

Sezona iz snova

Bila je to za njega uistinu sezona iz snova u kojoj je pokazao svoj pun potencijal. Naravno, njegove dobre igre i golgeterske sposobnosti nisu mogle proći ispod radara izbornika Zlatka Dalića i njegova stručnog stožera…

Stoga, izbornik je aktivirao pretpoziv Čolaku koji će mu se staviti na raspolaganje za reprezentativno okupljanje sutra, a tijekom kojeg će Vatreni u Ligi nacija odigrati utakmice u Portugalu (5. rujna) i u Francuskoj (8. rujna), nakon što su nastupa oslobođeni Luka Modrić i Ivan Rakitić, a potencijalni debitant Marin Pongračić otpao zbog mononukleoze.

Povrh toga, finalisti europskih kupova, trostruki prvak Ivan Perišić i Marcelo Brozović dobili su dodatne slobodne dane te će se suigračima u Zagrebu priključiti u srijedu 2. rujna, umjesto posljednjeg dana kolovoza. Izbornik Dalić aktivirao je pretpozive i Anti Budimiru, te stoperu Mili Škoriću. Tako je Čolak dobio priliku postati čak 16. igrač koji je u eri Damira Miškovića upisao svoj prvi nastup za reprezentaciju Hrvatske…

“Bio sam na predpozivu i naravno da sam se nadao da bi se on mogao aktivirati, i kad se to dogodilo, bio sam sretan kao malo dijete, pun radosti. Nisam mogao vjerovati da je došlo do toga. Nazvala me Iva Olivari iz HNS-a i poručila mi aktivaciju predpoziva. Odmah je srce počelo jače lupati. Od tad brojim dane do okupljanja, uzbuđen sam. Za mene je ovo ipak ostvarenje snova koji mi se sad ostvario. Neopisivo je ovo za mene. Kao klinac, mladi dečko, uvijek sam gledao A reprezentaciju na svim natjecanjima, sanjario da ću ja jednog dana obući hrvatski dres A momčadi. Uvijek sam bio najveći navijač Vatrenih. I evo sad ću i ja biti A reprezentativac, među njima, dio tog izabranog društva. Sad sam ja među najboljim igračima Hrvatske, pa čak i na svijetu jer su Vatreni doprvaci svijeta. To mi je najljepši osjećaj dosad i velika čast, sigurno da ću dati sve od sebe da dokažem i potvrdim poziv i povjerenje”, kazao nam je u uvodu razgovora Antonio Mirko Čolak koji je u siječnju 2018. iz Njemačke došao na posubu u Rijeku, nakon čega je klub nakon godinu i pol dana otkupio njegov ugovor od Hoffenhaima za koji nije odigrao niti jednu službenu utakmicu, a bio je još prije Rijeke na posudbi u Kaiserslauternu, Darmstadtu i Ingolstadtu…

‘Vjerujem u sebe i znam da bi u budućnosti u Hrvatskoj mogao igrati bitnu ulogu’

“Vjerujem u sebe i znam da bi u budućnosti u Hrvatskoj mogao igrati bitnu ulogu. Imao sam već nekoliko puta pretpoziv, bio sam već njima na radaru, i sad sam još bliže. Sad se mogu izborniku Zlatku Daliću i dokazati. Sve ću napraviti da to napravim. Nadam se da ću doći do minuta u A momčadi. To bi za mene bio vrh, da istrčim u dresu A Hrvatske na teren”, dodaje Čolak.

Dolazak u Rijeku pokazao se kao pun pogodak, jer na Rujevici je proigrao…

“Znao sam da postoji šansa da me pozovu u reprezentaciju i da, bio je dobar potez dolazak u Rijeku. Dokazao sam se svojim golovima i dobio poziv. Rijeka se pokazala kao jako dobra odskočna daska i za moj sljedeći transfer. Nisam samo ja tu, i drugim je igračima ovdje bilo dobro stoga nisam mogao fulati dolaskom ovdje. Pogodio sam”.

Čolak je ovog ljeta u fokusu prijelaznog roka. Selili su ga već mediji od Stuttgarta do Kijeva. Pisalo se u hrvatskim medijima kako je Dinamo najviše zagrizao, kako su Kijevljani spremni platiti Rijeci između 4 i 5 milijuna eura, cifru koja je trebala navodno zadovoljiti Damira Miškovića. No, od transfera – ništa. Mišković je još prije bio rekao kako Čolak ne može s Rujevice ispod pet milijuna eura plus bonusi. U njega je Rijeka uložila više od 1,5 milijuna eura, otkupom ugovora od Hoffenheima i za posudbe…

Za njega je bio zainteresiran i zagrebački Dinamo, ali je cijena koju je izvjesio Mišković ipak bila prevelika prepreka za selidbu na Maksimir. Za sad je još uvijek u Rijeci…

Ništa od transfera u Dinamo Kijev

“Iskreno da vam kažem, ne zamaram se time. Imam ljude koji se time bave, da se ja mogu sto posto fokusirati na nogomet. Naravno da, kad si najbolji strijelac Hrvatske, dolaze i ponude. Razmišljam o tome, ali još više razmišljam i u potpunosti sam fokusiran samo na Rijeku. Kad dođe neka ponuda koja će zadovoljiti i mene i klub, onda ćemo više razmišljati i pričati o tome. Do tada sam igram Rijeke i sve ću dati za nju. Kao i uvijek Ja svoj posao moram odraditi na terenu pa će onda i drugi ljudi odraditi svoj dio izvan njega”, govori nam Antonio Mirko Čolak.

Rijeka je jučer na Rujevici u derbiju Della Učka svladala Istru 1961 s 2:1 (1:0). Rijeka je do pobjede u regionalnom derbiju stigla golovima Andrijaševića (13, 68-11m), dok je strijelac za Istru 1961 bio Guzina (70). Čolak je bio u središtu kontroverzne situacije u drugom poluvremenu. Naime, glavni sudac utakmice Jović u 63. je minuti dosudio kazneni udarac za Rijeku nakon što je Čolak pao na travnjak nakon duela s Bosančićem.

VAR sudac Gabrilo složio se s glavnim sucem, pa se Čolak prihvatio izvođenja najstrože kazne. Uzeo je loptu i tukao, no odlično je to bio obranio vratar Istre Majkić, da bi se nakon te obrane javio Gabrilo i prijavio kako je Majkić s obje noge napustio liniju gola prije no što je Čolak udario loptu.

Čolak je dobio novu priliku s bijele točke, ali ni to nije zabio. Majkić mu je zaustavio i taj udarac, ali u tom drugom slučaju bilo je vidljivo da je golman Istre prerano napustio liniju, pa je Jović dosudio novo ponavljanje 11-erca. Tada se lopte prihvatio Franko Andrijašević i sigurnim udarcem povisio na 2:0 više od pet minuta nakon što je dosuđen kazneni udarac…

‘Znali smo da će do ove reprezentativne stanke biti teško’

“U prvom smo poluvremenu, pa sve dok smo primili gol, smo imali kontrolu utakmice. Naravno, kad su ga oni zabili pritisnuli su, ali smo izdržali. Znali smo da će do ove reprezentativne stanke biti teško, jer smo imali kratki period za odmor, pa su onda došle nove pripreme. Sve to utječe na kondiciju, odmor ili umor. To se vidi. Nije još taj naš ritam, taj tempo kojim bi mi htjeli igrati, ali bitno je sad da skupljamo što više bodova i da budemo spremni u rujnu za kvalifikacije za Europsku ligu”, zaključio je Antonio Mirko Čolak.