OMILJENI BJELIČIN IGRAČ IZ DINAMA: ‘Tjeraju me. Nisam pristao na manju plaću i sad mi rade probleme. Imam klinca, hitno moram otići’

‘Nisam bio u sastavu na posljednjoj utakmici s Alanysporom, stišću me, žele da odem iz kluba’

Bivši igrač Dinama Mario Šitum je u problemima. Trenutno kruh zarađuje u tuskom Kayserisporu. Ovo kruh je uvjetno rečeno, nakon onog što je kazao za Sportske novosti.

BJELICA SVOG OMILJENOG IGRAČA PRODAO PROSINEČKOM: Dinamo ostao bez svestranog operativca i to na kritičnoj poziciji

‘Imam problema u klubu’

“Imam problema u klubu. Nisam bio u sastavu na posljednjoj utakmici s Alanysporom, stišću me, žele da odem iz kluba. Prvu utakmicu prvenstva protiv Kasimpase sam igrao, jer nisu mogli registrirati sve novopridošle igrače. Igrao sam 90 minuta i pobijedili smo s 1:0, Kvržić je zabio pogodak. Igrao sam dobro, ali su onda doveli 11 novih igrača! Kao da smo na kolodvoru. Rekli su mi da je kriza zbog korone, da imam preveliku plaću. Onda su kazali da si nađem klub ili da pristanem na smanjenje plaće”, kazao je Mario Šitum i nastavio:

“Ne mogu pristati na smanjenje plaće! Pa, ja sam došao zbog te plaće, a da je smanjim, ispalo bi isto kao da sam ostao doma!? Nisam ja bio kruha gladan, ali sam otišao zbog veće plaće, tako da sam to odbio, a onda su kazali da će me pustiti besplatno. Sada gledam i tražim neku opciju koja bi mi bila zanimljiva. Međutim, rekli su mi sve dosta kasno, prije tjedan dana. Nije to ovdje europski posloženo. Imam neke opcije, ali, iskreno, ništa mi se ne dopada. Čekam još neke. Možda dolazi u obzir i neka posudba”, govori Šitum i naglašava kako su mu novci bitni, ali kako mu je bitno i igrati.

‘Neću trunuti u Turskoj’

“Imam obitelj, imam klinca, bitno mi je zaraditi novce. Ali, neću sad tu trunuti u Turskoj, ne želim biti izvan terena i kazati da me boli briga. Nisam takav, nije to rješenje. Sad bih na mnogo toga pristao, samo da negdje odem, ne želim biti u tom cirkusu. Moja prednost jest što me puštaju besplatno. Ali, 90 posto liga je već počelo, igraju se europske kvalifikacije, svi su uglavnom posložili momčadi, klubovi s budžetima su sastavili kadar”.

Mario Šitum otišao je iz Dinama u siječnju 2020. U Zagrebu je igrao na čak četiri pozicije, desnom i lijevom beku i desnom i lijevom krilu, a Nenad Bjelica ga je izuzetno cijenio baš zbog njegove mogućnosti prilagodbe i spremnosti da uskoči kada god to Dinamo i trener od njega zatraže. Bio je njegov možda i najomiljeniji nogometaš.

U 17 susreta za Dinamo u prošloj sezoni zabio jedan gol uz dvije asistencije

Prošle je sezone u 17 utakmica zabio jedan gol i upisao dvije asistencije za Plave, a onda je stigao poziv tadašnjeg trenera turskog Kayserispora Roberta Prosinečkog i Šitum je odlučio karijeru nastaviti u Turskoj. No, sad se čini kako mu to nije bila dobra odluka, barem prema trenutnoj situaciji.