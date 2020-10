OLMOV TRENER NAPRAVIO SCENU O KOJOJ PRIČA CIJELA EUROPA: Poludio na novinara zbog jednog neuobičajenog pitanja

Vodeća momčad njemačke Bundeslige za koju igra bivši Dinamov superstar, Dani Olmo, RB Leipzig, doživjela je jedan od najgorih poraza u posljednje vrijeme i to u Ligi prvaka. Razbio ih je Mancechester United u drugom kolu elitnog natjecanja i to s visokih 5:0.

Zbog ovakvog debakla posebno je razdražljiv i nervozan bio trener Julian Nagelsmann. Hvaljeni i perspektivni mladi trener dosta je teško podnio poraz i nakon utakmice svoj je bijes iskalio na novinaru koji mu je postavio malo neuobičajeno pitanje, odnosno, kostataciju.

Naime, novinar njemačkog Skya komentirao je kako odjevna kombinacija Nagelsmanna sigurno neće ući u kategoriju odjevnih predmeta koji mu donose sreću. No, ovu šaljivu opasku novinara, Nagelsmann nije baš dobro prihvatio pa mu je bezobrazno odbrusio…

“Nemojte toliko pričati o mojoj odjeći. Nosim ono što nosim. Ja sam nogometni trener, a ne model”, rekao mu je Nagelsmann. Inače, odijelo je podosta neobično, kao što možete vidjeti u nastavku.

Sky Germany: “So your outfit won’t be going in your wardrobe as a lucky jacket…”

Julian Nagelsmann: “Don’t talk so much about my clothes. I wear what I like. I’m a football coach, not a model.” 🥶 pic.twitter.com/MpGORIEkEk

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) October 28, 2020