OLMOV TRANSFER IPAK NIJE DINAMOV ‘HIGHLIGHT’ GODINE: Dogodilo se nešto važnije. Nešto što će pamtiti generacije

Dinamo bez Danija Olma može, ali bez jednog igrača, dokazano je već, ne može

Baš otprilike negdje kada je cijela ta saga oko odlaska Danija Olma bila na vrhuncu. u Dinamu se paralelno odvijao možda i povijesni trenutak koji, pa eto, gotovo nitko nije primijetio. Naime, Olmov transfer trebao je biti posao stoljeća, i on to zaista jest bio. Trebao je donijeti Dinamu dovoljno novca za mir u kući barem sljedeće dvije godine, što se nadamo da i jest jer mogu zaraditi gotovo 40 milijuna eura, ako Španjolac ostvari sve bonuse. Trebao je biti tema baš svih većih i važnih europskih medija i moramo priznati da je svakako bio…

Lako za Olma

No, je li baš Olmov transfer Dinamov, takoreći, “highlight” godine, Dinamova svjetla točka?

Iz jedne perspektivne, one poslovne jest, ali baš se tih dana u Dinamu dogodilo nešto što bi baš svaki navijač Dinama, bilo starije garde ili one mlađe, morao i trebao pamtiti. Krenut ćemo prvo, ovako, s jednim pitanjem. Bez kojeg je to igrača Dinamova igra nezamisliva? Bez Danija Olma? Da, bit će “modri” nešto slabiji u tranziciji, bit će malo manjka kreativnosti, ali ne zadugo, tu su već Luka Ivanušec, Amer Gojak i nadamo se, Lovro Majer, trojica vrhunskih mladih igrača koji su ipak na neki način bili u sjeni Danija Olma. No, Olmo nije nezamjenjiv.

Bez njega nema ovog Dinama

Nenad Bjelica će. nemamo razloga dvojiti, vrlo brzo etablirati nekoga od spomenute trojice i od njega napraviti novog hit-igrača, za što su oni i predodređeni. No, Dinamo bez Danija Olma može, ali bez jednog igrača, dokazano je već, ne može. Ne može se bez Arijana Ademija. Kapetan, “srce i duša”, “čelična pluća”, razarač, graditelj, distributer, dubinski organizator, “box-to-box” kralj Prve HNL, a usudimo se reći i jedan od najboljih na svojoj poziciji u ovoj našoj regiji. Bez Ademija je ovaj Bjeličin, “atomski Dinamo”, nezamisliv, a ove zime je, nekako ispod radara Maksimir mogao ostati bez svog najboljeg, da za nas je on ipak najbolji, igrača.

Gotovo iz vedra neba prije nekoliko je dana stigla vijest kako je preko noći zgotovljen transfer Adrmija u emirski Al Nasr, kojeg vodi nekadašnji trener Dinama, Krunoslav Jurčić. Sve je već tada procurilo u medije i govorilo se kako je sve dogovoreno između klubova, kako će Ademi dobiti ugovor života, kako je osigurao egzistenciju i stvorio se dojam da se Maksimir već polako oprostio od kapetana i lidera najuspješnije generacije u novijoj povijesti.

Odbio životni ugovor

A onda… A onda se pokazalo tko je zapravo Arijan Ademi. Transfer je propao jednako brzo kao što se za njega i doznalo. Razlog? E baš taj razlog zbog kojeg je ostao čini ga možda i najvećim igračem Dinama u posljednjih godina i jednim od najvećih svih vremena. Ademi je odbio dva milijuna eura godišnje na dvije godine, stan, auto i tko zna još kakve beneficije koje bi mu emirski klub dao, a zašto?

On to ovako objasnio… “Govorio sam da ću ići, ali u jednom trenutku sam vidio da to ipak nije pravi put za mene i da to nije ono što ja želim u životu. Predomislio sam se. Ostat ću ovdje do kraja karijere. Ostvario sam se, igrao sam za Dinamo, igrao sam Ligu prvaka. Sigurno da imam još ciljeva, doživio sam puno stvari ovdje. Želim biti najtrofejniji igrač Dinama, imati najviše europskih nastupa… Isto tako, želim opet igrati s Dinamom Ligu prvaka, proći u osminu finala.”, izjavio je Ademi i potom je potpisao petogodišnji, ma doživotni zapravo, ugovor s Dinamom.

Dinamova legenda

Ademi sa svojim kvalitetama može komotno igrati “ligu pet”, možda ne u nekom top-klubu, ali tražio ga je Betis, tražio ga je Lille, ali eto njega i dalje u Dinamu. Njegov ostanak je zaista od neizmjernog značenja za Dinamo, rekli smo, njega je nemoguće nadomjestiti jer ne nosi samo kvalitetnu igru, već je i lider, kapetan koji nosi sigurnost i elan cijeloj ekipi. Takvi su igrači raritet, takav je nekada bio Steven Gerard, pa Francesco Totti, Paolo Maldini, Frank Lampard, Paul Scholes, takav je, pa eto i Lionel Messi.

Ne, ne uspoređujemo Ademijevu igru i kvalitetu s njihovom, već njegovo značenje i smisao na terenu. Ono što su ovi velikani bili svojim momčadima, ove je zime Arijan Ademi postao Dinamu i u novijoj je povijesti jedini takav igrač. Dakle, postao je ikona, legenda, ma kako ga god želite zvati i osjećate da bi bilo lijepo, tako ga i zovite, on je to zaslužio.