OLMO PRESRETAN ŠTO JE IZBORIO NASTUP ZA FURIJU: ‘Ovaj dres s prve utakmice čuvat ću s posebnom pažnjom’

Njegovim nastupom za mladu reprezentaciju Španjolske nestala je i posljednja mogućnost da zaigra za Vatrene

Mladi španjolski nogometaš Dani Olmo, koji je zatražio hrvatsko državljanstvo kako bi mogao igrati za Hrvatsku u slučaju da ga ne pozove Španjolska, debitirao je za španjolsku U-21 reprezentaciju nakon čega je izjavio da je ponosan.

“Bio sam presretan kada sam ušao, jako sam naporno radio kako bi došao taj trenutak. Trener mi je odlučio dati 30 minuta te sam bio ponosan i zadovoljan pobjedom”, izjavio je 20-godišnji ofenzivni vezni za televiziju španjolskog nogometnog saveza.

Olmo je odigrao posljednjih pola sata u gostujućoj pobjedi nad Albanijom od 1-0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Two former Barça players picked for Spain U21: Dani Olmo and Sergi Palencia. Barça players? Zero. https://t.co/xeIlOvZmVf — La Masia (@Youngcules) October 4, 2018

Čuvat će dres

“Ovaj dres s prve utakmice čuvat ću s posebnom pažnjom u kući”, rekao je pozirajući s dresom s brojem 16. Španjolska reprezentacija do 21 godine starosti iduću utakmicu igra u utorak na Islandu, u posljednjoj utakmici kvalifikacija.

Olmo, igrač zagrebačkog Dinama, zatražio je hrvatsko državljanstvo te je ranije rekao kako je spreman igrati za Hrvatsku ako ga Španjolska ne pozove u svoje redove. Hrvatski nogometni savez poslao je dokumente u proceduru premda je Olmo redovito u medijima govorio kako on zapravo želi igrati za Španjolsku. Dosad je nastupao za španjolske reprezentacije do 16 i do 17 godina.

Izbornik U-21 reprezentacije, Luis De la Fuente, protiv Albanije i Islanda namjerava provjeriti igrače koji dosad nisu nastupali, a koji bi mogli konkurirati za odlazak na Europsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Italiji i San Marinu.

Dani Olmo w/ the new twitter account. Says he's very happy w/ the Spain U21 call-up & hopes to celebrate w/ a Dinamo Zagreb victory tonight. https://t.co/dOKw96oVDx — CroSports (@CroSports_) October 4, 2018

Svi su bitni

“Doprinos novih igrača poput Danija Olma ili Pola Lirole (desni bek Sassuola) je jako važan. Ti igrači mogu unijeti potrebne stvari te se uspeti na razinu da konkuriraju za nastupe”, rekao je De la Fuente za španjolsku novinsku agenciju EFE.

“Najvažnije je ostvariti dobar rezultat no moramo gledati i dalje od toga te stvoriti grupu na temelju objektivnih podataka te analize igrača. Zato moram vidjeti nove igrače koji nikada dosad nisu nastupali”, dodao je.

Olmo, rođen u katalonskom gradu Terrassi prešao je 2014. godine iz podmlatka Barcelone u podmladak Dinama. Ove sezone je za prvu momčad ‘Modrih’ odigrao 14 utakmica tijekom kojih je postigao tri gola te upisao četiri asistencije.

U fazi sazrijevanja

On je španjolskoj javnosti nepoznat igrač te se o njemu prijašnjih mjeseci u Španjolskoj nije vodila rasprava. Španjolski mediji također mu nisu posvećivali pažnju. No nakon što je s Dinamom bio na korak do ulaska u Ligu prvaka, a zatim ostvario dvije pobjede u grupnoj fazi Europske lige izbornik ga je odlučio isprobati.

“Dani Olmo se nalazi u fazi sazrijevanja te ima značajan učinak. Pokušat ćemo to iskoristiti”, rekao je De la Fuente 4. listopada kada ga je prvi put stavio na listu uoči utakmice s Albanijom.

Španjolska U-21 reprezentacija već je osigurala odlazak na Europsko prvenstvo. U devet odigranih utakmica upisala je osam pobjeda i jedan poraz te se nalazi na vrhu skupine s 24 boda, šest više od drugoplasirane Slovačke i sedam više u odnosu na Sjevernu Irsku.