‘Messi je imao nekog prijatelja kojeg je došao gledati u Castelldefels. Koje dijete nije htjelo imati sliku s njim? Pa, ja! Rekao sam ‘Ne, hvala, samo želim nastaviti igrati. To je samo fotografija, zar ne?’, objasnio je Olmo

Nekadašnji nogometaš Dinama, Španjolac Dani Olmo podijelio je svoju životnu priču u poznatom mediju Players Tribune. Olmo je pričao o svojim danima u Barceloni, Dinamu pa sve do nastupa za španjolsku reprezentaciju i Leipzig.

Španjolski veznjak pokušao je odgovoriti na pitanje koje zanima cijeli nogometni svijet.

“Znam koje vas pitanje najviše zanima. Kako to da sam otišao iz Barcelone u Zagreb i onda u Leipzig“, započeo je Olmo tekst pa se osvrnuo na anegdotu u kojoj se prisilno slikao s Messijem.

“Messi je imao nekog prijatelja kojeg je došao gledati u Castelldefels. Koje dijete nije htjelo imati sliku s njim? Pa, ja! Rekao sam ‘Ne, hvala, samo želim nastaviti igrati. To je samo fotografija, zar ne?’, objasnio je Olmo.

“Ali protiv moje volje, stavili su me kraj Messija i fotografirali me. Nisam ni rekao ništa, čekao sam klik da se mogu vratiti lopti, kao da ja Messiju radim uslugu. Danas mi je drago da su me natjerali jer imam još tu fotografiju doma“, ispričao je Olmo.

‘Dinamo mi je ispunio ludo obećanje’

Osvrnuo se i na trenutak u kojem je odlučio zamijeniti La Masiju Maksimirom.

“Najprije mi nisu vjerovali u Barceloni jer nitko ne odlazi iz Barcelone u Hrvatsku. Nitko, ne radi se to tako. Kad je moj otac dobio ponudu, ja sam rekao da bih želio ići. Jednostavno je. U Dinamu su mi obećali da ću napredovati, igrati u Europi i da će od mene napraviti svog najskupljeg igrača u povijesti. Dotad je rekord držao Luka Modrić, a ja sam vjerovao da mogu biti skuplji i od njega. Dinamo je uskoro ispunio svoje ludo obećanje i poslao me u Leipzig“, ispričao je Olmo.