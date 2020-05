OLMO OTKRIO KOJEG BI DINAMOVCA ODMAH DOVEO U LEIPZIG: Ovdje ga ne doživljavaju, ali Španjolac tvrdi da je idealan

Otkrio je prvo zašto je odabrao baš broj 25 na dresu, a usput je spomenuo i kojeg bi svojeg bivšeg suigrača iz Dinama doveo k sebi u klub

Talentirani Španjolac i nekadašnja najveća zvijezda zagrebačkog Dinama, Dani Olmo, polako se počeo integrirati u prvu momčad Leipziga. Olmo je transferiran ove zime u Njemačku, ali se nije baš najbolje snašao u početku, no sada nakon pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, Olmo je dobio novu priliku i kako se čini dobro ju je iskoristio.

Osim nove šanse u momčadi Juliana Nagelsmanna, Olmo je dobio priliku dodatno se predstaviti navijačima putem klupskog Instagram-profila njemačke momčadi. Otkrio je prvo zašto je odabrao baš broj 25 na dresu, a usput je spomenuo i kojeg bi svojeg bivšeg suigrača iz Dinama doveo k sebi u klub.

“Zašto baš 25? Razlog je taj što su moji brojevi 7 i 10 bili zauzeti. A 2 plus 5 je 7, 2 puta 5 je 10”, rekao je bivši nogometaš Dinama. Zatim je rekao kako bi u Leipzig najviše volio dovesti Lovru Majera, svog najboljeg prijatelja iz Dinama.

“U Dinamu ima jako puno dobrih igrača, ali kad bih mogao odabrati jednoga, bio bi to moj jako dobar prijatelj Lovro Majer. Stvarno bih htio ponovno igrati s njim u istoj momčadi”, rekao je Olmo. Inače, Majer je u eri Nenada Bjelice dobivao vrlo malo prilika, iako je slovio za jednog od najtalentiranijih, no možda se to dolaskom Igora Jovićevića uskoro promijeni. A tko zna, možda ga jednom i kupi Leipzig.