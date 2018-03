OLMO NIKAD BLIŽE VATRENIMA: Dinamovac razočaran nepozivanjem u španjolsku U-21 momčad! Gračan za Net.hr sve objasnio

Izbornik U-21 Hrvatske Nenad Gračan komentirao je za Net.hr nepozivanje Danija Olma u U-21 reprezentaciju Španjolske

Čini se kako je mladi Dinamov Španjolac Dani Olmo bliže hrvatskoj reprezentaciji nego ikad. Naime, čekao je Olmo pozivnicu izbornika U-21 reprezentacije Španjolske Celadesa, ali je nije dočekao, što ga je razočaralo.

Nakon što nije dobio pozivnicu, u njemu je narasla želja da u budućnosti nosi hrvatski dres, javljaju Sportske novosti.

Objašnjenje Španjolaca nije oraspoložilo Olma

Iz Španjolskog nogometnog saveza nazvali su ga i objasnili zašto nije dobio poziv. Kazali su mu da izbornik nije pozvao nikoga tko je rođen 1998. godine, da su u mladoj vrsti Španjolske momci rođeni 1996. i 1997. godine.



No, ne zanima to previše Olma, takvo obrazloženje nije ga nimalo oraspoložilo. Kako bilo, ovo je dobra vijest za Vatrene, U-21 izbornika Nenada Gračana. Nema sumnje, Olmo, jedan od najboljih igrača modrih ove sezone, materijal je za U-19 i za U-21 izabranu nacionalnu vrstu…

‘Za očekivati je bilo da Olmo dobije španjolski poziv. Međutim…’

“Koliko god Olmo bio razočaran, sigurno da je to za nas dobra vijest. Jer, radi se o igraču koji je prošao u Španjolskoj mlađe selekcije, koji je već bio u procesu sa Španjolskom, pa je možda i normalno bilo za očekivati da dobije poziv za U-21. On je mlad igrač, on još može igrati i u sljedećem ciklusu U-21 reprezentacije. No, morate znati da Španjolci imaju puni širi izbor igrača i puno veću širinu, selekciju tih mladih nogometaša u godištima 1996., i 1997. Jako je dobro za nas što sad razmišlja još više o Hrvatskoj, ipak se radi o kvalitetnom igraču, nogometašu koji je uistinu potentan. Bili bi sretni da se priključio našim selekcijama”, prokomentirao je za Net.hr izbornik U-21 Hrvatske Nenad Gračan.

Što HNS i vi kao izbornik U-21 radite na tome da Dani Olmo naposljetku i odjene kockasti dres?

“Ima kontakata, što se tiče toga mi izbornici u tome možemo sudjelovati u nekoj analizi u odabiru igrača, u analizi njegove potrebe selekciji. A što se tiče konkretnih razgovora s njim, to su ipak razgovori koji se vode na višem nivou u Savezu. Savez treba napraviti sve što se i očekuje u ovom slučaju od njega, ali mislim da volja i želja Saveza nisu upitni”.

Mini Vatrene čekaju dvije kvalifikacijske utakmice

Hrvatsku U-21 reprezentaciju čekaju dvije kvalifikacijske utakmice protiv Češke i Moldavije koje se igraju u Karvini 23. ožujka (16:00) i Velikoj Gorici 27. ožujka (16:30).

Okupljanje reprezentativaca zakazano je za ponedjeljak 19. ožujka u Velikoj Gorici, a Nenad Gračan objavio je popis igrača na koje računa za te susrete. Tu su, dakle, Josip Posavec (Palermo), Filip Uremović (Olimpija Ljubljana), Borna Sosa (Dinamo), Filip Benković (Dinamo), Duje Ćaleta-Car (Red Bull Salzburg), Ivan Šunjić (Lokomotiva), Josip Brekalo (Wolfsburg), Nikola Vlašić (Everton), Marin Jakoliš (Admira Wacker), Alen Halilović (Las Palmas), Ante Ćorić (Dinamo), Adrian Šemper (Lokomotiva), Petar Mamić (Inter Zaprešić), Luka Ivanušec (Lokomotiva), Lorenco Šimić (SPAL), Nikola Moro (Dinamo), Ivan Fiolić (Dinamo), Toma Bašić (Hajduk), Lovro Majer (Lokomotiva), Andrija Balić (Udinese), Karlo Letica (Hajduk) i Ante Roguljić (Pafos).

Pretpozive su dobili Marin Pongračić (Red Bull Salzburg), Fabian Benko (Bayern), Fran Karačić (Lokomotiva) i Nikola Katić (Slaven Belupo).

‘Nas sve veseli to što se događa s Leticom’

Posebno je zanimljivo ime ono mladog 21-godišnjeg vratara Hajduka Karla Letice, koji je prije tjedan dana zabio Istri 1961 pobjednički gol glavom na Poljudu u 95. minuti i još više skrenuo pozornost na sebe. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Letica dobiti prednost ispred Posavca i Šempera…

“Nas sve veseli to što se događa s Leticom. Ništa to novo nije niti što se tiče Letice, niti bilo kojeg drugog igrača kojeg smo pozvali, a koji je u našem procesu. Svi pozvani igrači, od napadača do vratara, dugo su u reprezentativnom procesu, to su kvalitetni igrači, vrlo talentirani. Normalno da nam je želja da Letica uđe u još veći kontinuitet, da još više i bolje brani. To su sad samo slatke brige. Ono što je najvažnije da stvorimo igrače za A reprezentaciju”, istaknuo nam je Nenad Gračan kojeg smo upitali kako stoje stvari s još jednim mladim nogometašem za kojeg bi se htjelo da konačno zaigra za Hrvatsku, Fabijanom Benkom?

Nijemci žele da Benko zaigra za njih

Pisali smo još u prosincu prošle godine kako je Fabian Benko odlučio igrati za hrvatsku reprezentaciju, što je potvrda priče koja je trajala godinu dana, ali koja je tek u prosincu i dogovorena.

Izbornik Gračan i tajnik Josip Tomaško boravili su u Münchenu, sastali su se s Fabianom i njegovim roditeljima, a priča je, na kraju, dobila ovakav rasplet.

Benko ima jedan nastup za mladu reprezentaciju Njemačke. Nije tajna da ga Nijemci žele, a kad nekog Elf želi, onda Savez radi sve ne bi li ga se i nagovorilo da zaigra za njih. U ovom slučaju, postoji strah, kako nam je Gračan tada u razgovoru i potvrdio, da Nijemci HNS-u pokvare planove i promijene mišljenje Fabianu, s namjerom da ipak nastavi igrati za Njemačku.

‘Vjerujem da će ostati onako kako smo mi s Fabijanom i razgovarali’

Svakakve zakulisne radnje događaju se u takvim situacijama. Lobiranja, nagovaranja, obećavanja minuta, boljeg statusa… Svašta se događa…

“Mi smo s njima razgovarali. I on je talentiran igrač. Moram naglasiti da u ovom trenutku imamo na tim pozicijama dovoljan broj kvalitetnih igrača. Njemu, kao i drugim mladim igračima, nedostaje kontinuitet nastupa. On sam treba donijeti odluku koja će njemu najviše odgovarati za karijeru. Mislim da on u našoj selekciji treba dobiti priliku da se pokuša nametnuti. Vjerujem da će ostati onako kako smo mi s njim i dogovorili”, zaključio je Nenad Gračan.