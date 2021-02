Olmo je trenutno igrač njemačkog prvoligaša Leipziga, u koji je stigao u siječnju prošle godine iz zagrebačkog Dinama

U četvrtak je glasno odjeknula vijest da je španjolski gigant i aktualni prvak Real Madrid zainteresiran za bivšeg nogometaša Dinama, a sada zvijezdu Leipziga Danija Olma.

BIVŠA DINAMOVA ZVIJEZDA NA KORAK OD ŽIVOTNOG TRANSFERA: Olmo obavlja transfer koji će protresti Europu – ‘Njih se ne odbija’

Tu informaciju prvi je objavio španjolski ‘OK Diario’, medij upoznat sa situacijom u Kraljevskom klubom, a prenijeli su je brojni europski i svjetski mediji.

Olmo je član Leipziga od siječnja 2020. godine, kada je za 21 milijun eura stigao iz Dinama, a ta svota se zbog raznih klauzula može još dodatno povećati.

‘Svi ga prate’

Za komentar smo nazvali Olmovog menadžera Andyju Baru, koji nam je rekao ima li istine u toj priči.

“Sigurno da svi klubovi prate Olma, pogotovo španjolski klubovi. Znaju da je španjolski reprezentativac, mlad je i ima sve preduvjete da igra u najvećim klubovima na svijetu”, rekao je pa otkrio:

“Ja sam za to doznao iz novina, kao i vi, iz medija bliskih Real Madridu tako da vjerujem da je istina. Ali još je rano pričati o tome, on je sretan u Leipzigu, ima do ljeta još par mjeseci pa ćemo vidjeti. Ali naravno, kada bi bilo tako kako se priča, tko ne bi išao?”

Vijest nije objavljena ‘iz čista mira’

Bara je zatim rekao da u Leipzig nije sigla ponuda Kraljevskog kluba za njegovog igrača.

“U ovom trenutku se to ne može napraviti zato jer sezona traje. To se ne radi. No, zna se kada neke novine koje su bliske nekom klubu to objave da to nije iz čista mira, da pišu samo da pišu. Interes vjerojatno postoji, ali još je rano o tome pričati”, prokomentirao je.

‘Ispod 50-60 milijuna neće pričati’

Za kraj je prokomentirao koliko bi mogla iznositi odšteta koju će Leipzig tražiti za Olma.

“Po mojim informacijama, kako sam obaviješten, oni sigurno ispod 50-60 milijuna eura neće pričati”, zaključio je.